English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Sheikh Hasina Verdict: বর্বর বাংলাদেশ! 'গণহত্যা'র দায়ে শেখ হাসিনার ফাঁসি...

Sheikh Hasina Death Sentence: শেখ হাসিনার রায়ে বড় ঘোষণা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের। মৃত্যুদণ্ড অর্থাত্‍ ফাঁসির সাজা ঘোষণা হল বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Nov 17, 2025, 02:41 PM IST
Sheikh Hasina Verdict: বর্বর বাংলাদেশ! 'গণহত্যা'র দায়ে শেখ হাসিনার ফাঁসি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইউনূসের বাংলাদেশের হাসিনার মামলায় বড় রায়। জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফাঁসির আদেশের রায় ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। সোমবার (১৭ নভেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম শুরু হয়। ৪২৩ পৃষ্ঠার এই রায়ে ছয়টি অংশ রয়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:Accident in Madinah: মৃত্যুপুরী মদিনা! ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় ঘুমের মধ্যে ঝলসে গেল ৪২ ভারতীয়...

শুরুতে রায়ের অংশ পড়েন ট্রাইব্যুনালের প্রধান বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদার। ট্রাইব্যুনালের বাকি দুই সদস্য বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারপতি মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরীও রায়ের বিভিন্ন অংশ পড়ে শোনান। রায়ে, সম্প্রতি বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে অভিযুক্ত শেখ হাসিনার বিভিন্ন বক্তব্যের বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। কোটা সংস্কার আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা এবং পরবর্তীতে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি করে হত্যার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। এর আগে, ট্রাইব্যুনালে বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণের বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। বিচারকাজ চলার সময় অডিয়ো, ভিডিয়োসহ যেসব তথ্যউপাত্ত ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপন করা হয়েছে, সেগুলোর বর্ণনা দেওয়া হয়। ঘটনার শিকার ও সাক্ষীরা কী বলেছে তার বর্ণনা দেওয়া হয়।

ট্রাইব্যুনালে জুলাই গণ–অভ্যুত্থান চলাকালে বিভিন্ন ভিডিওতে পাওয়া শেখ হাসিনার মানবতাবিরোধী অপরাধের তথ্য–প্রমাণের বিবরণ দেওয়া হয়। ঢাকার যাত্রাবাড়ী, রামপুরা, বাড্ডা, সাভার, আশুলিয়া, রংপুরসহ বিভিন্ন স্থানে যেভাবে প্রাণঘাতী গুলি ব্যবহার করে আন্দোলনকারীদের হত্যা করা হয়েছে, সেগুলোর ভিডিও ও তথ্যপ্রমাণের বিবরণ দেওয়া হয়।

আরও পড়ুন:Sheikh Hasina Verdict: 'হাসিনাকে নিয়ে আদালতের রায়ের প্রতিবাদে যে-ই দাঁড়াবে, তাঁকেই শুট অ্যাট সাইট', কড়া নির্দেশ ইউনূস সরকারের

আন্দোলনের সময় মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রকাশিত রিপোর্টের বিভিন্ন অংশ পড়ে শোনানো হয়। গণ–অভ্যুত্থান চলাকালে বিভিন্ন জনের সঙ্গে শেখ হাসিনার টেলিফোনে কথোপকথনগুলো শোনানো হয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১–এর এজলাস থেকে রায় ঘোষণার কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার করেছে বাংলাদেশ টেলিভিশন।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Sheikh HasinaSheikh Hasina VerdictSheikh Hasina Death Sentence NewsSheikh Hasina Death SentenceSheikh Hasina ICT VerdictBangladesh
পরবর্তী
খবর

Accident in Madinah: মৃত্যুপুরী মদিনা! ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় ঘুমের মধ্যে ঝলসে গেল ৪২ ভারতীয়...
.

পরবর্তী খবর

Woman kills daughters Rajkot: রাজকোটে মর্মান্তিক ঘটনা... দুই মেয়েকে খুন করে আত্মঘাতী মা!