Deadly Earthquake: বাংলাদেশ আবহাওয়া দফতরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণাকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেন, আজ ৪ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে বলে রেকর্ড আছে। এটি স্বল্পমাত্রার ভূমিকম্প। আজকের ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল সিলেট।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 21, 2025, 03:45 PM IST
Deadly Earthquake: ভয়ংকর! থরথর করে কেঁপে উঠল মেঘের রাজ্য, দুলে উঠল ইউনূসের দেশ, নড়ে উঠল মায়ানমারের মাটিও...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় (South East Asia) আলোড়নের পর আলোড়ন। এবার ফের ভূমিকম্প (Earthquake)। সাত দিনের মাথায় বাংলাদেশে (Bangladesh) ফের ভূমিকম্প অনুভূত হল আজ, রবিবার দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটে। আজকের ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে সিলেট (Sylhet) অঞ্চলে। সিলেটের জেলা সুনামগঞ্জের ছাতকই এ ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৪। এর আগে ১৪ সেপ্টেম্বর ঢাকা-সহ (Earthquake in Dhaka) দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

বাংলাদেশে ভূকম্প

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণাকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আজ জানিয়েছেন, আজ ৪ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে বলে আমাদের কাছে রেকর্ড আছে। এটি স্বল্পমাত্রার ভূমিকম্প। কিন্তু আজকের ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল সিলেটের ছাতক। আজ, রবিবার দুপুর ১২টা ১৯ মিনিটে এই ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল রাজধানী ঢাকা থেকে ১৮৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে ছিল। এর আগে ১৪ সেপ্টেম্বরের ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল অসমের রাজধানী গুয়াহাটি থেকে দূরে অসম ভ্যালি ও হিমালয়ের মাঝামাঝি। এটি মাঝারি থেকে ভারী মাত্রার ভূমিকম্প ছিল।

ডাউকি ফল্ট

ভূমিকম্পবিশেষজ্ঞেরা বলেন, রবিবার যেখানে ভূমিকম্প ঘটেছে, সেটি ডাউকি ফল্ট (ডাউকি চ্যুতি) অঞ্চলে। বাংলাদেশের ভূমিকম্পের দুটি উৎস-- একটি উত্তরের দিকে, আরেকটি পূর্বে। উত্তরের দিকটি হল এই ডাউকি ফল্ট। এটি বাংলাদেশের জন্য খুব বিপদপূর্ণ একটি এলাকা। রবিবারের ভূমিকম্প স্বল্পমাত্রার হলেও এটি আসলে একটি সতর্কবার্তাই দিচ্ছে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। আজ যেখানে ভূমিকম্প উৎপত্তি হয়েছে, সেখানে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দু-তিনটি ৪ বা এর চেয়ে কিছু বেশি মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল!

ব্রহ্মপুত্রের গতিপথে বদল

এই ডাউকি ফল্টে ১৭৮৭ সালের ভূমিকম্প ঘটেছিল। সেই ভূমিকম্পে ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। এর ১১০ বছর পরে ১৮৯৭ সালে গ্রেট ইন্ডিয়া আর্থকোয়েক নামে পরিচিতি ভূমিকম্পটিও এখানে হয়। এর ফলে শুধু অসম ও মেঘালয় নয়, ঢাকা শহরও ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক। তিনি বলেন রিখটার স্কেলে তখন ওই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৮.২।

