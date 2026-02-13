Bangladesh Election 2026 Result: অশান্ত বাংলাদেশ অতীত! ঐতিহাসিক জয়ের পরে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন কি তারেক রহমানই?

Bangladesh Election 2026 Result: অশান্ত বাংলাদেশ অতীত! ঐতিহাসিক জয়ের পরে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন কি তারেক রহমানই?
Bangladesh Election 2026 Result: বিএনপি আগেই ঘোষণা করেছিল যে, তারা ক্ষমতায় এলে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বাংলাদেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হবেন। তাহলে তারেক রহমানই কি পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস (Muhammad Yunus) গতকালই দাবি করেছিলেন, 'এই নির্বাচন দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর।' সত্যিই তা হয়েছে কি না, বা বলে এই ভোট (Bangladesh election 2026) কতটা শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর হয়েছে-- তা সময়ই বলবে। তবে, মোটের উপর বাংলাদেশে খুব বড় মাপের ভোট-হিংসা ঘটেনি বলেই খবর। আর ভোটের পরে তো সেখানে অন্যরকম হাওয়া। প্রত্যাশিত ছিল যে, বিএনপি (Bangladesh Nationalist Party) ভালো করতে পারে, তবে একেবারে সরকার গঠন?
বিএনপির নিরঙ্কুশ জয়
শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরে প্রথম নির্বাচনে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এক বিশাল জয়ের পথে রয়েছে। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, ২৯৯টি আসনের মধ্যে বিএনপি এককভাবে ১৮১টি আসন নিশ্চিত করেছে।
তারেক রহমান পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী?
বিএনপি আগেই ঘোষণা করেছিল যে, তারা ক্ষমতায় এলে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানই বাংলাদেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হবেন। তিনি নিজে ঢাকা-১৭ এবং বগুড়া-৬ আসন থেকে জয়লাভ করেছেন।
পদ্মাপারে অন্যান্য দল
জামাতে ইসলামি ও তাদের মিত্ররা ৫৩টি আসনে জয়লাভ করেছে এবং তারা বেশ পিছিয়েই রয়েছে। অন্য দিকে, ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে গঠিত জাতীয় নাগরিক কমিটি (NCP) ৬টি আসনে জয় পেয়েছে, যার মধ্যে নাহিদ ইসলাম ঢাকা-১১ আসন থেকে জয়ী হয়েছেন।
ভারতের অভিনন্দন
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তারেক রহমানকে এই বড় জয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি এক্স বার্তায় বলেন, ভারত একটি গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের পাশে থাকবে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করবে।
বিজয় উৎসব নয়
বিএনপি ঘোষণা করেছে যে, তারা বড় কোনো বিজয় মিছিল বা জনসভা করবে না। পরিবর্তে দেশ জুড়ে মসজিদে-মসজিদে বিশেষ দোয়া ও শুকরানা মাহফিলের আয়োজন করা হবে।
নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য
নির্বাচন কমিশন এই নির্বাচনকে ‘ঐতিহাসিক’ বলে অভিহিত করেছে এবং স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা জানিয়েছে। তবে আইনি জটিলতার কারণে তিনটি আসনের ফলাফল স্থগিত রাখা হয়েছে।
শেখ হাসিনা
আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনে নিষিদ্ধ ছিল এবং শেখ হাসিনা বর্তমানে দিল্লিতে অবস্থান করছেন। বাংলাদেশে তার বিরুদ্ধে ‘মানবতাবিরোধী অপরাধের’ অভিযোগ ও মৃত্যুদণ্ড হওয়ার কারণে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার প্রত্যর্পণ একটি বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংক্ষেপে, ১৮ মাসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শাসনের পর এই নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি পুনরায় ক্ষমতায় ফিরছে এবং তারেক রহমান দেশের দায়িত্ব নিতে চলেছেন। আর আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া কী? পাকিস্তান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তারেক রহমান ও বিএনপিকে তাদের ‘ঐতিহাসিক জয়ের’ জন্য অভিনন্দন জানিয়েছে।
