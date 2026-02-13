Bangladesh Election 2026 Result: অশান্ত বাংলাদেশ অতীত! ঐতিহাসিক জয়ের পরে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন কি তারেক রহমানই?

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • খবর
  • দুনিয়া
Bangladesh Election 2026 Result: বিএনপি আগেই ঘোষণা করেছিল যে, তারা ক্ষমতায় এলে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বাংলাদেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হবেন। তাহলে তারেক রহমানই কি পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 13, 2026, 11:58 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস (Muhammad Yunus) গতকালই দাবি করেছিলেন, 'এই নির্বাচন দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর।' সত্যিই তা হয়েছে কি না, বা বলে এই ভোট (Bangladesh election 2026) কতটা শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর হয়েছে-- তা সময়ই বলবে। তবে, মোটের উপর বাংলাদেশে খুব বড় মাপের ভোট-হিংসা ঘটেনি বলেই খবর। আর ভোটের পরে তো সেখানে অন্যরকম হাওয়া। প্রত্যাশিত ছিল যে, বিএনপি (Bangladesh Nationalist Party) ভালো করতে পারে, তবে একেবারে সরকার গঠন?

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Bengal Weather Update: এল নিনো'র রক্তচক্ষুতে এখনই ভয়াল গ্রীষ্মের ইঙ্গিত! কুয়াশাহীন রুদ্র রুক্ষ দিনে পশ্চিমি ঝঞ্ঝার...

বিএনপির নিরঙ্কুশ জয়

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরে প্রথম নির্বাচনে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এক বিশাল জয়ের পথে রয়েছে। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, ২৯৯টি আসনের মধ্যে বিএনপি এককভাবে ১৮১টি আসন নিশ্চিত করেছে।

তারেক রহমান পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী?

বিএনপি আগেই ঘোষণা করেছিল যে, তারা ক্ষমতায় এলে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানই বাংলাদেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হবেন। তিনি নিজে ঢাকা-১৭ এবং বগুড়া-৬ আসন থেকে জয়লাভ করেছেন।

পদ্মাপারে অন্যান্য দল 

জামাতে ইসলামি ও তাদের মিত্ররা ৫৩টি আসনে জয়লাভ করেছে এবং তারা বেশ পিছিয়েই রয়েছে। অন্য দিকে, ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে গঠিত জাতীয় নাগরিক কমিটি (NCP) ৬টি আসনে জয় পেয়েছে, যার মধ্যে নাহিদ ইসলাম ঢাকা-১১ আসন থেকে জয়ী হয়েছেন।

ভারতের অভিনন্দন

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তারেক রহমানকে এই বড় জয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি এক্স বার্তায় বলেন, ভারত একটি গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের পাশে থাকবে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করবে।

বিজয় উৎসব নয় 

বিএনপি ঘোষণা করেছে যে, তারা বড় কোনো বিজয় মিছিল বা জনসভা করবে না। পরিবর্তে দেশ জুড়ে মসজিদে-মসজিদে বিশেষ দোয়া ও শুকরানা মাহফিলের আয়োজন করা হবে।

আরও পড়ুন: Horoscope Today: তুলার আত্মশক্তি, কুম্ভের নতুন প্রেম, মীনের সম্পত্তি! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য 

নির্বাচন কমিশন এই নির্বাচনকে ‘ঐতিহাসিক’ বলে অভিহিত করেছে এবং স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা জানিয়েছে। তবে আইনি জটিলতার কারণে তিনটি আসনের ফলাফল স্থগিত রাখা হয়েছে।

শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনে নিষিদ্ধ ছিল এবং শেখ হাসিনা বর্তমানে দিল্লিতে অবস্থান করছেন। বাংলাদেশে তার বিরুদ্ধে ‘মানবতাবিরোধী অপরাধের’ অভিযোগ ও মৃত্যুদণ্ড হওয়ার কারণে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার প্রত্যর্পণ একটি বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংক্ষেপে, ১৮ মাসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শাসনের পর এই নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি পুনরায় ক্ষমতায় ফিরছে এবং তারেক রহমান দেশের দায়িত্ব নিতে চলেছেন। আর আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া কী? পাকিস্তান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তারেক রহমান ও বিএনপিকে তাদের ‘ঐতিহাসিক জয়ের’ জন্য অভিনন্দন জানিয়েছে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Bangladesh election 2026 resultBangladesh Nationalist PartybnpTarique Rahman of BNPPost-Hasina Ouster PollingMuhammad Yunus
