Bangladesh Election: বাংলাদেশের ভোটকেন্দ্রে ককটেল বিস্ফোরণ! খালের অন্য পাড় থেকে আক্রমণে ভয়াবহ...

Zee News Bengali
  • খবর
  • দুনিয়া
Bangladesh Election: বাংলাদেশে নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলাকালীন একটি ভোটকেন্দ্রে ককটেল বা ক্রুড বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 12, 2026, 06:16 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাদেশে ভোটকেন্দ্রে (Bangladesh Election) ককটেল বিস্ফোরণ (Crude bomb blast in Bangladesh)। তাতে আহত হলেন ৩ জন। বাংলাদেশে নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলাকালীন একটি ভোটকেন্দ্রে এই ককটেল (ক্রুড বোম) বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তাতে অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

গোপালগঞ্জে ককটেল

ঘটনা ঠিক কী ঘটেছে? আজ, বৃহস্পতিবার সকালে ভোটগ্রহণ চলাকালীন গোপালগঞ্জ সদরের একটি ভোটকেন্দ্রে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে বলে জানা যায়। আহতদের মধ্যে দুজন নিরাপত্তা কর্মী (আনসার সদস্য) এবং একজনের বয়স ১৩।
দায়িত্বরত পুলিস কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সকাল ৯টার দিকে দুর্বৃত্তরা কাছের একটি খালের উল্টো তীর থেকে ভোটকেন্দ্র লক্ষ্য করে ককটেল নিক্ষেপ করে। বিস্ফোরণের পরে ওই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লেও জানা গিয়েছে, পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং ভোটগ্রহণ অব্যাহত।

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর এলাকায়

প্রসঙ্গত, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গোপালগঞ্জের তিনটি আসনে ভোটারের উপস্থিতি বেড়েছে। সকালে ভোট শুরুর দিকে কেন্দ্রগুলো ফাঁকা থাকলেও পরে তাঁদের উপস্থিতি বাড়ে। সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত তিনটি আসনের বিভিন্ন কেন্দ্রে এমন ছবিই দেখা গিয়েছে। গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসক ও নির্বাচন অফিসের সূত্র বলছে, বেলা ২টা পর্যন্ত গোপালগঞ্জ-১ আসনে ভোট পড়েছে প্রায় ৩৩ শতাংশ। গোপালগঞ্জ-২ আসনে ভোট পড়েছে প্রায় ৩০ শতাংশ। ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংসদীয় এলাকা গোপালগঞ্জ-৩ আসনে ভোট পড়েছে ৩১.৪৫ শতাংশ।

মুন্সীগঞ্জেও

মুন্সীগঞ্জেও একটি স্কুলের ভোটকেন্দ্রে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সমর্থকদের ঝামেলার খবর পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া খুলনায় ভোট দিতে যাওয়ার সময় এক রাজনৈতিক নেতার মৃত্যুর খবরও জানা গিয়েছে।

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Tags:
Crude bomb blast in bangladeshCrude bomb blastbomb blast injures 3Bangladesh polling centreBangladesh’s Ansar paramilitary force
