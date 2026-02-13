English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • দুনিয়া
  Bangladesh election 2026 result: হিংসা, সংঘর্ষ ও ককটেল বিস্ফোরণে রক্ত ঝরল পদ্মাপারে! মৃত্যু ও আগুনপথেই কি মসনদের দিকে তারেক?

Bangladesh election 2026 result: হিংসা, সংঘর্ষ ও ককটেল বিস্ফোরণে রক্ত ঝরল পদ্মাপারে! মৃত্যু ও আগুনপথেই কি মসনদের দিকে তারেক?

Bangladesh election 2026 result: প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পতনের পরে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ব্যাপক হিংসার ঘটনা ঘটেছে বলে খবর। ভোট চলাকালীন সংঘাতের ফলে একজন বিএনপি নেতা নিহত হয়েছেন এবং অন্তত ৭২ জন আহত হয়েছেন বলে খবর।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 13, 2026, 01:06 PM IST
Bangladesh election 2026 result: হিংসা, সংঘর্ষ ও ককটেল বিস্ফোরণে রক্ত ঝরল পদ্মাপারে! মৃত্যু ও আগুনপথেই কি মসনদের দিকে তারেক?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার (Sheikh Hasina) পতনের পরে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ব্যাপক হিংসার ঘটনা ঘটেছে বলে খবর। ভোট চলাকালীন সংঘাতের ফলে একজন বিএনপি (Bangladesh Nationalist Party) নেতা নিহত হয়েছেন এবং অন্তত ৭২ জন আহত হয়েছেন বলে খবর। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের (Bangladesh Interim Government) প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস (Muhammad Yunus) দাবি করেছেন, 'এই নির্বাচন দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর।' সত্যিই এই ভোট (Bangladesh election 2026) কতটা শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর হয়েছে-- তা নিয়ে কিছু মহলে সন্দেহ আছে। মোটের উপর বাংলাদেশে খুব বড় মাপের ভোট-হিংসা না ঘটলেও, যা ঘটেছে তা-ও কাম্য নয় বলেই মনে করা হচ্ছে।

ভোট-হিংসা

শেখ হাসিনা-পরবর্তী প্রথম নির্বাচনে হিংসার ঘটনা ঘটেছে। বিএনপি নেতা নিহত ও ৭২ জন আহত হয়েছেন। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পতনের পরে পদ্মাপারে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ব্যাপক হিংসার ঘটনা ঘটেছে বলে খবর। ভোট চলাকালীন সংঘাতের ফলে একজন বিএনপি (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল) নেতা নিহত হয়েছেন এবং অন্তত ৭২ জন আহত হয়েছেন বলে খবর। নির্বাচনের দিন দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। খুলনায় ভোটকেন্দ্রে ধস্তাধস্তির সময় মহিবুজ্জামান কচি (৬০) নামে এক বিএনপি নেতা নিহত হন। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা খবর অনুযায়ী, সংঘর্ষ ও ককটেল বিস্ফোরণে অন্তত ৭২ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে গোপালগঞ্জে ভোটকেন্দ্রের কাছে বোমা বিস্ফোরণে আনসার সদস্য ও শিশু-সহ বেশ কয়েকজন জখম হন।

প্রেক্ষাপট 

২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির পরে এটিই প্রথম সংসদীয় নির্বাচন সেখানে। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে এই ভোট অনুষ্ঠিত হল। প্রাথমিক ও অনানুষ্ঠানিক ফলাফল অনুযায়ী, তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি বড় ব্যবধানে জয়ের পথে রয়েছে। দীর্ঘ ১৫ বছর পর নির্বাচনে অংশ নেওয়া জামায়াতে ইসলামীও বেশ কিছু আসনে জয়লাভ করেছে। এবারের নির্বাচনে শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করেনি (বা তাদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল)। ১২৭ মিলিয়নেরও বেশি ভোটার এই ঐতিহাসিক নির্বাচনে অংশ নেন, যা ২০২৬ সালের অন্যতম বৃহত্তম গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য হচ্ছে।

তারেক রহমান পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী?

শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরে প্রথম নির্বাচনে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এক বিশাল জয়ের পথে রয়েছে। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, ২৯৯টি আসনের মধ্যে বিএনপি এককভাবে ১৮১টি আসন নিশ্চিত করেছে। বিএনপি আগেই ঘোষণা করেছিল যে, তারা ক্ষমতায় এলে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানই বাংলাদেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হবেন। তিনি নিজে ঢাকা-১৭ এবং বগুড়া-৬ আসন থেকে জয়লাভ করেছেন। বিএনপি ঘোষণা করেছে, তারা বড় কোনো বিজয় মিছিল বা জনসভা করবে না। পরিবর্তে দেশ জুড়ে মসজিদে-মসজিদে বিশেষ দোয়া ও শুকরানা মাহফিলের আয়োজন করা হবে।

পদ্মাপারে কী ছবি?

জামাতে ইসলামি ও তাদের মিত্রদলেরা মিলে ৫৩টি আসনে জয়লাভ করেছে এবং তারা বেশ পিছিয়েই রয়েছে। অন্য দিকে, ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে গঠিত জাতীয় নাগরিক কমিটি (NCP) ৬টি আসনে জয় পেয়েছে, যার মধ্যে নাহিদ ইসলাম ঢাকা-১১ আসন থেকে জয়ী হয়েছেন।

শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনে নিষিদ্ধ ছিল এবং শেখ হাসিনা বর্তমানে দিল্লিতে অবস্থান করছেন। বাংলাদেশে তার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ ও মৃত্যুদণ্ড হওয়ার কারণে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার প্রত্যর্পণ একটি বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংক্ষেপে, ১৮ মাসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শাসনের পর এই নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি পুনরায় ক্ষমতায় ফিরছে এবং তারেক রহমান দেশের দায়িত্ব নিতে চলেছেন। আর আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া কী? পাকিস্তান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তারেক রহমান ও বিএনপিকে তাদের ‘ঐতিহাসিক জয়ের’ জন্য অভিনন্দন জানিয়েছে।

মোদীর অভিনন্দন

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তারেক রহমানকে এই বড় জয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি এক্স বার্তায় বলেন, ভারত একটি গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের পাশে থাকবে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করবে।

Tags:
Bangladesh election 2026 resultBangladesh election ViolenceBangladesh Nationalist PartybnpTarique Rahman of BNPPost-Hasina Ouster PollingMuhammad YunusSheikh HasinaTarique Rahman
