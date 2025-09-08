Bangladeshi Hilsa: ইলিশ কূটনীতি! পুজোয় কলকাতাকে খাওয়াতে ১২,০০০০০ কেজি রুপোলি শস্য পাঠাচ্ছেন ইউনূস...

Bangladeshi Hilsa: ইলিশ কূটনীতি! পুজোয় কলকাতাকে খাওয়াতে ১২,০০০০০ কেজি রুপোলি শস্য পাঠাচ্ছেন ইউনূস...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুজোয় কলকাতায় ইলিশ আসা প্রতি বছর একটি চেনা ঘটনা। কিন্তু শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর দুদেশের সম্পর্ক অনেকটাই বদলে গিয়েছে। আমদানি-রফতানি বাণিজ্য অনেকটাই ধাক্কা খেয়েছে দুদেশের মধ্যে। এরকম এক পরিস্থিতিতে বাংলায় পদ্মার ইলিশ আর আসবে কিনা তা নিয়ে জল্পনা ছিলই। তবে সোমবার বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবার পুজোয় ভারতে ১২০০ টন ইলিশ রফতানি করা হবে। এই মর্মে একটি আদেশ জারি করেছে বাণিজ্য মন্ত্রক।
বাংলাদেশ সরকারের তরফে বলা হয়েছে যারা ভারতে ইলিশ রফতানি করতে চান তারা আগামী ১১ সেপ্টেম্বর বাণিজ্য মন্ত্রকে আবেদন করতে পারবেন। এর জন্য রফতানিকারকদের ট্রেড লাইসেন্স, ইআরসি, আয়কর সার্টিফিকেট, ভ্যাট সার্টিফিকেট, বিক্রয় চুক্তিপত্র, মৎস্য অধিদপ্তরের লাইসেন্সসহ সংশ্লিষ্ট নথি দাখিল করে আবেদন করতে হবে। বাংলাদেশ সরকারের তরফে ঠিক করা হয়েছে রফতানির জন্য প্রতি কেজি ইলিশের দাম হবে ১২ ডলার। অর্থাত্ ভারতীয় মুদ্রায় ১০৫৫ টাকা।
উল্লেখ্য, গত বছর দুর্গাপুজোয় বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রথমে ভারতে ৩ হাজার টন ইলিশ রফতানির অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। পরে এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে ২ হাজার ৪২০ টন ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দিয়েছিল। এবার এর অর্ধেক ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হল। গতবার সব মিলিয়ে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ৪৯টি প্রতিষ্ঠানকে।
এবারের আদেশেও অনুমোদিত পরিমাণের চেয়ে বেশি ইলিশ রফতানি না করা, অনুমতি কোনোভাবেই হস্তান্তর না করা এবং অনুমোদিত রপ্তানিকারক ছাড়া ঠিকায় রফতানি না করার শর্তও থাকছে। বলা হয়েছে, সরকার যেকোনো সময় রফতানি বন্ধ করতে পারবে। সব সময়ই এসব শর্ত থাকে।
