English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bangladeshi Hilsa: ইলিশ কূটনীতি! পুজোয় কলকাতাকে খাওয়াতে ১২,০০০০০ কেজি রুপোলি শস্য পাঠাচ্ছেন ইউনূস...

Bangladeshi Hilsa: বাংলাদেশ সরকারের তরফে বলা হয়েছে যারা ভারতে ইলিশ রফতানি করতে চান তারা আগামী ১১ সেপ্টেম্বর বাণিজ্য মন্ত্রকে আবেদন করতে পারবেন  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Sep 8, 2025, 09:20 PM IST
Bangladeshi Hilsa: ইলিশ কূটনীতি! পুজোয় কলকাতাকে খাওয়াতে ১২,০০০০০ কেজি রুপোলি শস্য পাঠাচ্ছেন ইউনূস...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুজোয় কলকাতায় ইলিশ আসা প্রতি বছর একটি চেনা ঘটনা। কিন্তু শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর দুদেশের সম্পর্ক অনেকটাই বদলে গিয়েছে। আমদানি-রফতানি বাণিজ্য অনেকটাই ধাক্কা খেয়েছে দুদেশের মধ্যে। এরকম এক পরিস্থিতিতে বাংলায় পদ্মার ইলিশ আর আসবে কিনা তা নিয়ে জল্পনা ছিলই। তবে সোমবার বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবার পুজোয় ভারতে ১২০০ টন ইলিশ রফতানি করা হবে। এই মর্মে একটি আদেশ জারি করেছে বাণিজ্য মন্ত্রক।

Add Zee News as a Preferred Source

বাংলাদেশ সরকারের তরফে বলা হয়েছে যারা ভারতে ইলিশ রফতানি করতে চান তারা আগামী ১১ সেপ্টেম্বর বাণিজ্য মন্ত্রকে আবেদন করতে পারবেন। এর জন্য রফতানিকারকদের ট্রেড লাইসেন্স, ইআরসি, আয়কর সার্টিফিকেট, ভ্যাট সার্টিফিকেট, বিক্রয় চুক্তিপত্র, মৎস্য অধিদপ্তরের লাইসেন্সসহ সংশ্লিষ্ট নথি দাখিল করে আবেদন করতে হবে। বাংলাদেশ সরকারের তরফে ঠিক করা হয়েছে রফতানির জন্য প্রতি কেজি ইলিশের দাম হবে ১২ ডলার। অর্থাত্ ভারতীয় মুদ্রায় ১০৫৫ টাকা। 

আরও পড়ুন-রাস্তায় প্রস্রাব কোরো না! ট্রাম্পের আমেরিকায় যুবককে নিষেধ করায় গুলিতে উড়ে গেল ভারতীয় যুবক...

আরও পড়ুন-আধারকে প্রামাণ্য নথি হিসেবে গণ্য করতে হবে, বিহারে SIR মামলায় কমিশনকে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

উল্লেখ্য, গত বছর দুর্গাপুজোয় বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রথমে ভারতে ৩ হাজার টন ইলিশ রফতানির অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। পরে এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে ২ হাজার ৪২০ টন ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দিয়েছিল। এবার এর অর্ধেক ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হল। গতবার সব মিলিয়ে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ৪৯টি প্রতিষ্ঠানকে।

এবারের আদেশেও অনুমোদিত পরিমাণের চেয়ে বেশি ইলিশ রফতানি না করা, অনুমতি কোনোভাবেই হস্তান্তর না করা এবং অনুমোদিত রপ্তানিকারক ছাড়া ঠিকায় রফতানি না করার শর্তও থাকছে। বলা হয়েছে, সরকার যেকোনো সময় রফতানি বন্ধ করতে পারবে। সব সময়ই এসব শর্ত থাকে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
hilsaBangladeshi HilsaBangladeshi Hilsa in IndiaHilsa Export
পরবর্তী
খবর

Social Media Apps Banned In Nepal: WhatsApp, LinkedIn, Instagram, সোশ্যাল মিডিয়ার মোট ২৬ অ্যাপ 'ব্যানড' হল !
.

পরবর্তী খবর

Kolkata Metro: সোমবার সকালে মেট্রো বিভ্রাটের জের! গড়িয়া-টালিগঞ্জের অটো ভাড়া ছুঁল ১৫০! বেনজির...