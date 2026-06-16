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Lord Ram statue in Bangladesh: বাংলাদেশে বন্ধ হয়ে গেল বিশ্বের সবচেয়ে বড় রামের মূর্তি নির্মাণের কাজ

Lord Ram statue in Bangladesh: এমন সিদ্ধান্তে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি দেশের সংখ্যালঘু মহলে।  সমালোচকদের অভিযোগ,এই প্রকল্পটির বিরোধিতাকারী ইসলামপন্থী দলগুলোর চাপের মুখে পড়েই স্থগিতাদেশ দিয়েছে সরকার

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 16, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:02 PM IST
Lord Ram statue in Bangladesh: বাংলাদেশে বন্ধ হয়ে গেল বিশ্বের সবচেয়ে বড় রামের মূর্তি নির্মাণের কাজ

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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