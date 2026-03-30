  • Energy Crisis: জ্বালানি নেই দেশে: সূর্য ডুবলেই অফিস বন্ধ-সপ্তাহে ২ দিন ছুটি, যুদ্ধ আবহে বিরাট আপডেট

Energy Crisis: জ্বালানি নেই দেশে: সূর্য ডুবলেই অফিস বন্ধ-সপ্তাহে ২ দিন ছুটি, যুদ্ধ আবহে বিরাট আপডেট

Bangladesh Energy Crisis: অফিস আদালতের পাশাপাশি পরিকল্পনা করা হচ্ছে কীভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অনলাইনে চালানো যায়

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 30, 2026, 04:06 PM IST
Energy Crisis: জ্বালানি নেই দেশে: সূর্য ডুবলেই অফিস বন্ধ-সপ্তাহে ২ দিন ছুটি, যুদ্ধ আবহে বিরাট আপডেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিম এশিয়ায় ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ বিপাকে ফেলে দিয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশের একাধিক দেশকে। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্র জ্বালানী সংকটের আশঙ্কায় বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা ভাবছে। পাকিস্তান শুরু করছে স্মার্ট লকডাউন। সেই পথেই এবার বাংলাদেশ। 

ভারত থেকে ডিজেল গিয়েছে বাংলাদেশে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য থেকে তাদের তেলের জোগানে ক্রমশ টান পড়ছে। ফলে জ্বালানী খরচ কমানোর কথা ভাবছে বাংলাদেশ। সেই পদক্ষেপের অঙ্গ হিসেবে সরকারি অফিসে ছুটি একদিন থেকে ২ দিন করার পথে তারেক রহমান সরকার। পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে ওয়ার্ক ফ্রম হোম মোড চালু করার ভাবনাচিন্তা চলছে। কীভাবে জ্বালানী সাশ্রয় করা যায় তা নিয়ে সরকারি অফিসগুলিকে পরিকল্পনা করতে বলা হয়েছে।

অফিস আদালতের পাশাপাশি পরিকল্পনা করা হচ্ছে কীভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অনলাইনে চালানো যায়। রবিবার সরকারের তরফে জারি করা এক নির্দেশিকায় অফিসগুলোকে চলতি মাসের শুরুতে দেওয়া জ্বালানি সাশ্রয় সংক্রান্ত নির্দেশ কঠোরভাবে মেনে চলতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে দিনের বেলা প্রাকৃতিক আলো ব্যবহার, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার বেশি রাখা এবং প্রয়োজন ছাড়া বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বন্ধ রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় আলোকসজ্জা বাদ দিতে বলা হয়েছে। সরকারি নির্দেশ ঠিকঠাক মানা হচ্ছে কিনা তার জন্য প্রতিটি অফিসে একটি ‘ভিজিল্যান্স টিম’ বা নজরদারি দল গঠনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে বিদ্যুত্ সরবারহ করে আদানি গ্রুপ। পাশাপাশি ভারত থেকে জিজেলও কেনে বাংলাদেশ। এখন হরমুজ প্রণালীর গোলমালে তেল ও গ্যাসের জাহাজ চলাচলে প্রবল বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে ভারত, বাংলাদেশ-সহ বিভিন্ন দেশে জ্বালানী সরবারহ কমছে।  আর এতেই সমস্যা বেড়েছে বাংলাদেশের।

উল্লেখ্য, জ্বালানি সাশ্রয় করতে পাকিস্তান সরকার সপ্তাহে দু'দিনের (শনিবার দুপুর থেকে রবিবার পর্যন্ত) 'স্মার্ট লকডাউন' আরোপের কথা ভাবছে। এই সময়ে জরুরি পরিষেবা ছাড়া বাজার, অফিস এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রম বন্ধ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এজন্য কাজের ধরনেও আসবে পরিবর্তন। সরকারি ও বেসরকারি অফিসে জ্বালানি খরচ কমাতে 'ওয়ার্ক ফ্রম হোমে'র নীতি চালুর কথা ভাবা হচ্ছে। এছাড়া সরকারি গাড়িতে জ্বালানির বরাদ্দ ৫০-৬০% পর্যন্ত কমিয়ে দেওয়া হতে পারে।

মার্চের শুরুতেই পাকিস্তানে পেট্রলের দাম লিটার প্রতি প্রায় ৫৫ টাকা বেড়েছে। সংকটের কারণে আগামী দিনে এই দাম আরও বাড়ার আশঙ্কা। সংকট কাটাতে পাকিস্তান সরকার সৌদি আরবের কাছে বিকল্প পথে-- লোহিত সাগর দিয়ে-- তেল সরবরাহের অনুরোধ জানিয়েছে। এছাড়া ডিজিটাল রেশনিং সিস্টেমের মাধ্যমে নাগরিকদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্বালানি বরাদ্দের পরিকল্পনাও করছে তারা।

Iran Israel warEnergy CrisisBangladesh Energy Crisis
