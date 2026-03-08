English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Imam Purohit Bhata: মমতার পথেই বাংলাদেশ, দেশের ইমাম-পুরোহিত-যাজকদের জন্য ভাতা ঘোষণা তারেক সরকারের

Imam Purohit Bhata: পশ্চিমবঙ্গে এমন ভাতা চালু করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এনিয়ে  বিশাল বিতর্ক শুরু হয়ে যায়

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 8, 2026, 08:16 PM IST
-তারেক রহমান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথেই বাংলাদেশ! ভোটের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে চলেছে তারেক রহমান সরকার। এবারে ঈদের আগেই ভাতা পাবেন বাংলাদেশের সব মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাতিবরা। পাশাপাশি ভাতা দেওয়া হবে মন্দিরের পুরোহিত, গির্জার যাজক ও বৌদ্ধবিহারের অধ্য়ক্ষদেরও। এমনটাই ঘোষণা করল বাংলাদেশ সরকার।

বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ঈদের আগেই পরীক্ষামূলকভাবে ৪ হাজার ৯০৮টি মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খতিবদের মাসিক ভাতা দেওয়া শুর হবে। পাশাপাশি ৯৯০টি মন্দিরের পুরোহিত, ১৪৪টি বৌদ্ধবিহারের অধ্যক্ষ এবং ৩৯৬টি গির্জার যাজকদেও ভাতা দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

কারা কত টাকা পাবেন? তারেক রহমান সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ইমামরা মাসে পাবেন ৫০০০ টাকা, মুয়াজ্জিনরা ৩০০০ টাকা এবং খাদেমরা ২০০০ টাকা ভাতা পাবেন। অন্যদিকে, মন্দিরের পুরোহিতরা পাবেন ৫০০০ টাকা, সেবায়েত ৩০০০ টাকা, বৌদ্ধবিহারের অধ্যক্ষরা ৫০০০ টাকা ও উপাধক্ষ্যরা ৩০০০ টাকা এবং গির্জার যাজকেরা ৫০০০ টাকা, সহকারী যাজকরা ৩০০০ টাকা ভাতা পাবেন।

উল্লেখ্য়, পশ্চিমবঙ্গে এমন ভাতা চালু করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এনিয়ে  বিশাল বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। তার পরেই পিছু হঠেনি তৃণমূল সরকার। রবিবার ঢাকায় বাংলাদেশের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের এক সভা শেষে ইমাম-পুরোহিতদের ভাতা দেওয়ার কথা জানান প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ইসমাইল জবিউল্লাহ।

জবিউল্লাহ বলেন, মাসিক সম্মানীর পাশাপাশি ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে বিশেষ ভাতাও দেওয়া হবে। দুই ঈদে ১০০০ টাকা করে উত্সব ভাতা দেওয়া হবে। পাশাপাশি,  দুর্গাপুজো, বুদ্ধপূর্ণিমা ও বড়দিনে ২০০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। আগামী ৪ বছরে ধাপে ধাপে সারা দেশের সব মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের এই সম্মানীর আওতায় আনা হবে।

imam bhataPurohit BhataBangladesh Imam BhataTarique Rahman
