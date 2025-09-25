English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Muhammad Yunus: ঝোপ বুঝে কোপ! নিউ ইয়র্কে গিয়ে নির্লজ্জের মতো ভারতের কুত্‍সিত সমালোচনা ইউনূসের...

Muhammad Yunus:  'ভারতীয় মিডিয়াগুলোর ভুয়ো খবর পরিস্থিতি আরও খারাপ করেছে। ভারত থেকে অনেক ভুয়া খবর আসছে। তারা প্রোপাগান্ডা ছড়িয়েছে, গত বছরের গণবিপ্লব ছিল একটি ইসলামী আন্দোলন'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 25, 2025, 09:36 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: 'গত বছর গণবিপ্লবকে  ভালোভাবে নেয়নি'। আমেরিকায় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ফাঁকে এবার ভারতের সমালোচনা করলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূস। আঞ্চলিক জোট সার্ককে পুনর্জীবিত করার ব্যাপারেও জোর দিয়েছেন তিনি।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে  যোগ দিতে নিউ ইয়র্কে গিয়েছেন ইউনূস। গত মাসেই  সার্জিও গোরকে ভারতের মার্কিন রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োগ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন।  জাতিসংঘের অধিবেশনের ফাঁকে  সার্জিওয়ে সঙ্গে বৈঠক করেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান। ইউনূস বলেন, 'ভারতীয় মিডিয়াগুলোর ভুয়ো খবর পরিস্থিতি আরও খারাপ করেছে। ভারত থেকে অনেক ভুয়া খবর আসছে। তারা প্রোপাগান্ডা ছড়িয়েছে, গত বছরের গণবিপ্লব ছিল একটি ইসলামী আন্দোলন'।

ইউনূসের দাবি, 'ছাত্ররা গত বছর যা করেছে, সেটি ভারত পছন্দ করেনি। এ কারণে ভারতের সঙ্গে আমাদের সমস্যা রয়েছে। ভারত হাসিনাকে আশ্রয় দিয়েছে। যিনি সমস্যার সৃষ্টি করছেন। এগুলো ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি করেছে'। তাঁর অভিযোগ, 'সার্ক কাজ করছে না। কারণ একটি দেশের রাজনীতির সঙ্গে এটি ফিট হচ্ছে না'।

শেষবার সার্ক সম্মেলন হয়  ২০১৪। পরের সম্মেলনটি ২০১৬ সালে হওয়ার কথা ছিল পাকিস্তানে। কিন্তু উরিতে জঙ্গি হামলার জেরে সেই সম্মেলনে যোগ দিতে অস্বীকার করে ভারত। তারপর জোটটি কার্যত নিষ্ক্রিয়ই হয়ে গিয়েছে। বস্তুত, খাতায়-কলমে সার্কের সদস্য হলেও, পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে বিমসটেককেই বেশি গুরুত্ব দেয় দিল্লি। বিমসটেকের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিভিন্ন বিষয়ে বার্তা দেওয়া হয়। 

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Bangladesh Muhammad Yunus India
