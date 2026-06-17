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Bangladesh ram temple: ৮০% কাজ শেষের পর থমকাল ৮১ ফুটের রাম মূর্তি, শাহবাগ অবরোধ করে হিন্দুদের মশাল মিছিল

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, গাইবান্ধার এই রাম মূর্তি প্রকল্প পুনরায় চালু করতে বর্তমান সরকার কতটা পদক্ষেপ করে, তার ওপরেই নির্ভর করছে ওপার বাংলায় আগামী দিনে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ভবিষ্যৎ ও অধিকারের রূপরেখা।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 17, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:05 PM IST
Bangladesh ram temple: ৮০% কাজ শেষের পর থমকাল ৮১ ফুটের রাম মূর্তি, শাহবাগ অবরোধ করে হিন্দুদের মশাল মিছিল
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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