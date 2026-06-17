/Bangladesh ram temple: ৮০% কাজ শেষের পর থমকাল ৮১ ফুটের রাম মূর্তি, শাহবাগ অবরোধ করে হিন্দুদের মশাল মিছিল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ওপার বাংলায় সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তা নিয়ে আবারও বড়সড় প্রশ্ন উঠেছে। কট্টরপন্থী ইসলামি সংগঠনগুলোর লাগাতার হুমকি ও প্রতিবাদের জেরে বাংলাদেশের গাইবান্ধায় দেশের বৃহত্তম রাম মূর্তি নির্মাণের কাজ মাঝপথেই থমকে গিয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওপার বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, যার আঁচ এসে পড়েছে ঢাকাতেও।
মৌলবাদী হুমকি ও কাজ বন্ধ
বাংলাদেশের উত্তরের জেলা গাইবান্ধার পলাশবাড়ীর রাধা গোবিন্দ মন্দির প্রাঙ্গণে প্রায় ২২ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি বৃহৎ মন্দির কমপ্লেক্সের কাজ চলছিল। এই প্রকল্পের মূল আকর্ষণ ছিল ৮১ ফুটের রাম মূর্তি, যা তৈরি হলে এটিই হত বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু রাম মূর্তি। এছাড়া ৫০ ফুটের শ্রীকৃষ্ণ ও ৩০ ফুটের শিব মূর্তি তৈরির পরিকল্পনাও ছিল।
ঘটনাটা কী?
গত এক বছর ধরে চলা এই মূর্তির প্রায় ৮০ শতাংশ কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি কট্টরপন্থী ইসলামি প্রচারকদের উস্কানিমূলক ভিডিয়ো ভাইরাল হয়, যেখানে মূর্তিটি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। এরপরই গাইবান্ধায় কট্টরপন্থীদের একটি মিছিলে রামের ছবিতে জুতো ছুঁড়ে অবমাননা করার অভিযোগ ওঠে। চরম আতঙ্কের আবহে ‘সামাজিক সম্প্রীতি ও আইনশৃঙ্খলা’ বজায় রাখার দোহাই দিয়ে মন্দির কমিটি আপাতত নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদের ঝড়
এই ঘটনার প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে ওপার বাংলার ছাত্র সমাজ। মূর্তি অবমাননাকারীদের গ্রেফতার এবং অবিলম্বে রাম মূর্তির কাজ পুনরায় শুরু করার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা এবং জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদ বিশাল মশাল মিছিল বের করে। ঢাকার ব্যস্ততম শাহবাগ মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তারা। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট বক্তব্য, "ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা প্রতিনিয়ত বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। রামের অবমাননা সনাতনীদের অনুভূতিতে গভীর আঘাত করেছে।"
কেন এই উত্তেজনা ও বিতর্ক?
তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের আমলে সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম তিন মাসেই ১৩৩টি সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান যেখানে ঘোষণা করেছিলেন "ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার", সেখানে ৮০% শেষ হওয়া একটি ধর্মীয় মূর্তি কেন বন্ধ করতে হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন হিন্দু সম্প্রদায় এবং মানবাধিকার কর্মীরা। নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন এই ঘটনাকে ‘তালিবানি মানসিকতা’ বলে তীব্র সমালোচনা করেছেন।
ভারত-বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্কেও ঠান্ডা লড়াই
এই অভ্যন্তরীণ টানাপড়েনের মাঝেই নয়াদিল্লি ও ঢাকার কূটনৈতিক সম্পর্কেও পারদ চড়ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমানকে তার অতীত ভারত-বিরোধী মন্তব্যের কারণে দিল্লির বিমানবন্দরে ভারতীয় অভিবাসন কর্তৃপক্ষ সাময়িকভাবে আটকে দেয়। এই ‘অপমানের’ প্রতিবাদে তিনি সফর বাতিল করেন এবং ঢাকা কড়া কূটনৈতিক বার্তা পাঠায়। এমনকি, শেখ হাসিনার আমলের ঐতিহ্যবাহী ‘আম কূটনীতি’ (ভারতীয় নেতাদের আম উপহার পাঠানো) বন্ধ করে এবার নেপালে আম পাঠিয়েছে তারেক রহমান সরকার।
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