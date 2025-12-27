English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  Bangladesh Unrest: রবীন্দ্রনাথকে মানুষ বলে মনে করি না, ও হিন্দু...ব্যাটা বাংলা ভাষার শত্রু... বিস্ফোরক মন্তব্যে তুলকালাম বিশ্ব...

Bangladesh Unrest: 'রবীন্দ্রনাথকে মানুষ বলে মনে করি না, ও হিন্দু...ব্যাটা বাংলা ভাষার শত্রু...' বিস্ফোরক মন্তব্যে তুলকালাম বিশ্ব...

Rabindranath Tagore: রবীন্দ্রনাথ ধর্মে হিন্দু ছিলেন না। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম। মূর্তিপুজার বিরোধী। পুরো ঠাকুর পরিবার ব্রাহ্ম ধর্মের ভাবধারায় চলেছেন সারাজীবন। কিন্তু মুর্খ অশিক্ষিত ধর্মান্ধ মৌলবাদী বাংলাদেশের হুজুররা তা জানেন না। তারা অশিক্ষার চরম অন্ধকারে নিমজ্জিত। তাই ভরা মজলিসে রবীন্দ্রনাথকে এ হেন অপমান, তাদের পক্ষেই খুব অবাক করা ঘটনা নয়।

নবনীতা সরকার | Updated By: Dec 27, 2025, 04:57 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'রবীন্দ্রনাথকে মানুষ বলে মনে করি না। ঠাকুর তো হিন্দু মানুষ। আমরা কি বিবেক বেচে খেয়েছি? রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের শত্রু, বাংলা ভাষার শত্রু, রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শত্রু। ঠাকুর মুসলমানের শত্রু'। বাংলাদেশের এক সভায় জামায়েতি মৌলবির হুংকার, আর যা শুনে সারা বিশ্বে ছিঃ ছিঃ রব পড়েছে। 

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাঁর গান গেয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রা শুরু। দেশটার জাতীয় সংগীত রবীন্দ্রনাথেরই।  তাঁর মৃত্যুর এত বছর পরও তিনি একইরকম ভাবে প্রাসঙ্গিক। সারা বিশ্বের কাছে বিশ্বকবির মতো মুক্তমনা, উদার, সর্বধর্ম সমন্বয় ঘটানোর জন্য রাখি বন্ধন উত্‍সবের আয়োজন করা, বিশ্বের দরবারে উদার মানসিকতার সর্বোত্‍কৃষ্ট মানসিকতা তুলে ধরা রবীন্দ্রনাথকে নিকৃষ্ট ভাষায় আক্রমণ করেছে বাংলাদেশের তথাকথিত হুজুর এক মজলিসে। আর নিন্দার ঝড় ছড়িয়েছে সর্বত্র। 

বাংলাদেশ এমনিই এখন অশান্ত। ১৭ বছর পর দেশে ফিরেছেন খালেদা জিয়ার পুত্র বিএনপির (Bangladesh National Party) চেয়ারপার্সন তারেক রহমান জিয়া। তার আগে অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশে বয়ে গিয়েছে রক্তের স্রোত। একের পর এক হত্যালীলা। ইনকিলাব মঞ্চের নেতা ওসমান হাদির মৃত্যু আর তারপর হিন্দু যুবক দীপু দাসের মৃত্যু। এই দুই ঘটনার পরই বাংলাদেশের অশান্তি আন্তর্জাতিক খবরে জায়গা পেয়েছে। এক কথায়, আগুন ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশে।

শরিফ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ড: যেখান থেকে উত্তাপের শুরু

ঘটনার সূত্রপাত গত ১২ ডিসেম্বর। রাজধানীর পল্টনের বিজয়নগর এলাকায় ভরদুপুরে মোটরসাইকেলে আসা দুই যুবক শরিফ ওসমান হাদিকে লক্ষ্য করে মাথায় গুলি করে পালিয়ে যায়। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং পরে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে ১৫ ডিসেম্বর তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ ডিসেম্বর তার মৃত্যু হয়।

গত শনিবার (২০ ডিসেম্বর) জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় তার নামাজের জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধির পাশে তাকে সমাহিত করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করেই দেশজুড়ে বিক্ষোভ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। গত বৃহস্পতিবার রাতে সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে হিজবুত তাহরীর জঙ্গি তথা ইনকিলাব দলের আহ্বায়ক শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই দেশজুড়ে বেনজির তাণ্ডব শুরু করে ইসলামী জঙ্গিরা। 

ভালুকায় দীপু দাসের নৃশংস মৃত্যু: একটি 'পরিকল্পিত' হত্যাকাণ্ড?

হাদি হত্যাকাণ্ডের রেশ কাটতে না কাটতেই ১৬ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের ভালুকায় এক নারকীয় ঘটনা ঘটে। ধর্ম অবমাননার অস্পষ্ট অভিযোগে ২৭ বছর বয়সী হিন্দু যুবক দীপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। তবে তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে যে এটি কেবল তাৎক্ষণিক কোনও ক্ষোভ ছিল না।

কারখানার ভূমিকা: র‍্যাব ও পুলিশের তদন্তে দেখা গেছে, কারখানার সুপারভাইজাররা দীপুকে নিরাপত্তা দেওয়ার বদলে তাকে জোরপূর্বক পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন এবং উন্মত্ত জনতার হাতে তুলে দেন। পুলিশ জানিয়েছে, কারখানা কর্তৃপক্ষ অনেক দেরিতে খবর দিয়েছে। এসপি ফরহাদ হোসেনের ভাষায়, "ঠিক সময়ে একটি ফোন করলে হয়তো দীপু বেঁচে যেত।"

ছায়ানটে ভাঙচুর: 

তার মাঝেই ঢাকার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানটে ভাঙচুর। হারমোনিয়াম, তবলা, সেতার, গীটার ভেঙে টুকরো করে আগুন জ্বালিয়ে খাক করে দিয়েছে জামাতিরা। আর এই ঘটনা থেকেই স্পষ্ট বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষের মনে রবীন্দ্র-বিদ্বেষ কতটা তীব্র। ছায়ানট ও উদীচী- নিছক সাংস্কৃতিক পীঠস্থানই নয়,তা মুক্তচিন্তার লালনক্ষেত্র। স্বভাবতই রবীন্দ্র-নজরুলের ভাবধারা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত।  সদ্যপ্রয়াত সানজিদা খাতুন, তাঁর আজীবনের সাধনায় ছায়ানটকে যে,সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানে পরিণত করেছেন, ইউনূসের মৌলবাদী বাংলাদেশের তা যে, সহ্য হবে না, সহজেই অনুমেয়।

যেভাবে,মব উসকিয়ে প্রকাশ্যে প্রাতিশ্ঠানিক গুন্ডামি, বাংলাদেশের চরিত্র হয়ে উঠেছে, তাতে মুক্রিযোদ্ধারা জুতোপেটা খাবেন,  ছায়ানট-উদীচী ছাই হবে, জেমসের কনসার্টে হামলা হবে, রবীন্দ্রনাথ শত্রু হিসেবে গণ্য হবেন- সেটাই ভবিতব্য। জুলাইয়ের ছাত্র আন্দোলনের আড়ালে তীব্র ভারতবিদ্বেষের চাষ চলেছে, যার ফাঁক দিয়ে পদ্মাপাড়ে মাথা তুলেছে পাকিস্তানি মৌলবাদ। যে কারণেই প্রবল হিন্দুবৈরিতার আগুনে জ্যান্ত ঝলসে যান দীপু চন্দ্র দাস, অমৃত মণ্ডলরা আর গীতবিতানের শুকনো পাতায় নীরবে ক্রুশবিদ্ধ হন রবীন্দনাথ। এই বাংলাদেশকে আমরা চিনি না, এই বাংলাদেশ আমাদের প্রতিবেশি না।

তথ্যসূত্র- মৌমিতা চক্রবর্তী

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

BangladeshBabngladesh UnrestBangladesh ViolenceBangladesh religious leaderRabindranath TagoreBENGALI LANGUAGEdhaka universityHinduism
