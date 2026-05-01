  • West Bengal Assembly Election 2026: রাজ্যের এগজিট পোলে তোলপাড় ঢাকা: BJP জিতলে হাজার হাজার শরণার্থী ঢুকবে, আতঙ্কিত বাংলাদেশ

Bangladesh's Concern over BJP win in Bengal: এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকার দিল্লির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের প্রতি কেমন নীতি গ্রহণ করবে, তা নিয়ে ঢাকার বিশেষজ্ঞ মহল চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু করেছে।

নবনীতা সরকার | Updated By: May 1, 2026, 07:19 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: রাজ্যের এগজিট পোলে তোলপাড় ঢাকা: BJP জিতলে হাজার হাজার শরণার্থী ঢুকবে, আতঙ্কিত বাংলাদেশ
বাংলায় বিজেপি জিতলে বাংলাদেশে শরণার্থী বাড়বে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের বুথফেরত সমীক্ষা বা এক্সিট পোল প্রকাশিত হতেই তার আঁচ গিয়ে পড়েছে আন্তর্জাতিক সীমান্তে। রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফলের সম্ভাব্য চিত্র দেখে ওপার বাংলায়, অর্থাৎ বাংলাদেশে তীব্র উদ্বেগ। বাংলাদেশের সাংসদমহল আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, এই রাজ্যে যদি ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP) ক্ষমতায় আসে, তবে তার প্রভাবে বাংলাদেশে বড় ‘শরনার্থী সংকট’ তৈরি হতে পারে।

 রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন সবসময়ই বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভৌগোলিক অবস্থান, এক ভাষা, এই রাজ্যে এবার ধর্মের কারণে ভোট, মুসলমানদের ভীত সন্ত্রস্ত্র বোধ হওয়া এবং সংস্কৃতির কারণে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতার রদবদল ঢাকার ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। 

সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি বুথফেরত সমীক্ষায় রাজ্যে বিজেপির শক্তিবৃদ্ধি বা সম্ভাব্য জয়ের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এই খবর সামনে আসতেই বাংলাদেশের সংসদীয় এবং রাজনৈতিক মহলে অস্থিরতা শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশি সাংসদের দাবি অনুযায়ী, বিজেপির নির্বাচনী ইশতেহার এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA) ও জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (NRC) সংক্রান্ত অবস্থান বাংলাদেশে নতুন করে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাংসদের প্রধান আশঙ্কার জায়গাগুলি

তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশি সাংসদ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন:

১. শরণার্থী ও অভিবাসন সমস্যা:

সাংসদ মনে করেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠন করলে তারা অনুপ্রবেশ রোখার নামে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারে। এর ফলে সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বহু মানুষ বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হতে পারেন। এটি বাংলাদেশের ওপর অতিরিক্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপ সৃষ্টি করবে, যা বাংলাদেশের ক্ষমতায় বাইরে।

২. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা:

সাংসদের মতে, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের ফলাফল যদি ধর্মীয় মেরুকরণের ভিত্তিতে হয়, তবে তার প্রভাব সীমান্তের ওপারেও পড়তে পারে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের দীর্ঘ স্থলসীমান্ত থাকায় ছোটখাটো যেকোনো উত্তেজনার আঁচ দুই দেশের সম্পর্কের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।

৩. তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি:

তৃণমূল কংগ্রেস সরকার দীর্ঘকাল ধরে তিস্তা চুক্তির বিষয়ে নির্দিষ্ট অবস্থান বজায় রেখেছে। বাংলাদেশে আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, সরকার পরিবর্তন হলে তিস্তা জলবণ্টন বা গঙ্গার পানি চুক্তি নিয়ে আলোচনার মোড় কোন দিকে ঘুরবে, তা অনিশ্চিত।

বুথফেরত সমীক্ষার বৈচিত্র্য ও অনিশ্চয়তা

উল্লেখ্য যে, সবকটি বুথফেরত সমীক্ষা এক কথা বলছে না। কিছু সমীক্ষায় তৃণমূল কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্যের কথা বলা হয়েছে, আবার অন্য কিছু সমীক্ষায় বিজেপির জয়ের সম্ভাবনার কথা উঠে এসেছে। এই দোদুল্যমান অবস্থা বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকদের আরও বেশি ভাবিয়ে তুলেছে।

ঢাকার কূটনীতিকদের মতে, ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং তারা সব সময় ভারতের অভ্যন্তরীণ নির্বাচনের ফলাফলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তবে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ‘বাঙালি আবেগ’ এবং ‘সীমান্ত রাজনীতি’ জড়িত থাকায় বিষয়টিকে শুধুমাত্র একটি রাজ্যের নির্বাচন হিসেবে দেখছে না ঢাকা।

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ওপর প্রভাব

ভারত ও বাংলাদেশের বর্তমান সম্পর্ক গত এক দশকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। কানেক্টিভিটি, বাণিজ্য এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দুই দেশ একে অপরের পরিপূরক। 

এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকার দিল্লির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের প্রতি কেমন নীতি গ্রহণ করবে, তা নিয়ে ঢাকার বিশেষজ্ঞ মহল চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু করেছে।

শরণার্থী সংকটের যে আশঙ্কার কথা বাংলাদেশি সাংসদ ব্যক্ত করেছেন, তা মূলত এনআরসি (NRC) আতঙ্কের সাথে যুক্ত। তাঁর মতে, ২০২৬ সালের এই নির্বাচন শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ নয়, বরং দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।

সব মিলিয়ে, পশ্চিমবঙ্গের বুথফেরত সমীক্ষা এখন কেবল ভোটারদের চিন্তাই নয়, বরং তা আন্তর্জাতিক উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওপার বাংলার সাংসদের এই আশঙ্কা ভারত ও বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে কতটা যুক্তিযুক্ত, তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে; তবে এটি স্পষ্ট যে ফলাফলের দিনটি পর্যন্ত ঢাকার নজর আটকে থাকবে কলকাতার দিকেই।

আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গের আসল জনমত কী, আর তার ওপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হবে দুই বাংলার ভবিষ্যৎ কূটনৈতিক সমীকরণ।

আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: BIG BREAKING: মগরাহাট পশ্চিমে ১১টা আর ডায়মন্ড হারবারে ৪টে আর ফলতায়? শনিবারই ফের ভোট

আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: বড় বড় এগজিট পোল উলটে যাওয়ার স্পষ্ট আভাস: বিজেপি এবারও বাংলায় ডাহা ফেল? বিক্রি হচ্ছে সবুজ আবীর, কী বলছে POLIQ? নিজেই দেখে নিন

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

West Bengal Elections 2026, Bangladesh MP, BJP, Exit polls, India Bangladesh relations, Bengal Politics, Assembly Elections, Political Reactions, TMC vs BJP
