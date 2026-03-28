English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 28, 2026, 03:48 PM IST
Bangladesh broadcast IPL 2026: বদলাচ্ছে বাংলাদেশ, গলছে সম্পর্কের বরফ: ক্রিকেটের মহাযজ্ঞ IPL সম্প্রচারে হ্যাঁ বললেন তারেক
বাংলাদেশে এবার সম্প্রচারিত হবে IPL?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) ২০২৬ শুরুর ঠিক আগমুহূর্তে বাংলাদেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য বিরাট সুখবর। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ভারতের এই মেগা ইভেন্টের উপর থেকে সম্প্রচার নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। ফলে এখন থেকে বাংলাদেশের দর্শকরা কোনও বাধা ছাড়াই সরাসরি টেলিভিশন পর্দায় আইপিএলের রোমাঞ্চ উপভোগ করতে পারবেন।

Add Zee News as a Preferred Source

নিষেধাজ্ঞার প্রেক্ষাপট 

গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন আইনি জটিলতা, রাজস্ব আদায় এবং দেশীয় সংস্কৃতির সুরক্ষার খাতিরে ভারতের কিছু চ্যানেলের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছিল। বিশেষ করে আইপিএল চলাকালীন জুয়ার বিজ্ঞাপন এবং অবৈধ বেটিং অ্যাপের প্রচার নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছিল সরকারের বিভিন্ন সংস্থা। এর ফলে সম্প্রচার নিয়ে এক ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। তবে আইপিএল ২০২৬ শুরু হওয়ার কয়েক দিন আগে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জনতার দাবি মেনে এবং ক্রীড়া বিনোদনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে সম্প্রচারের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে খেলা চলাকালীন কোনো ধরনের অনলাইন জুয়া বা বেটিং সাইটের বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করা যাবে না—এই মর্মে কড়া নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট সম্প্রচারকারী চ্যানেলগুলোকে।

বাংলাদেশের দর্শকদের উল্লাস

বাংলাদেশে আইপিএলের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী। বিশেষ করে যখন সাকিব আল হাসান, মুস্তাফিজুর রহমান বা লিটন দাসের মতো বাংলাদেশি তারকারা আইপিএলে অংশ নেন, তখন এদেশের মানুষের উন্মাদনা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। গত বছর সম্প্রচার নিয়ে জটিলতা থাকায় অনেক ভক্তকে বিকল্প উপায়ে বা ইন্টারনেটে ধুঁকে ধুঁকে খেলা দেখতে হয়েছিল। এবার সরাসরি টিভিতে হাই-ডেফিনিশন (HD) কোয়ালিটিতে খেলা দেখার সুযোগ আসায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে খুশির জোয়ার বইছে। ক্রিকেট ভক্তরা এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলছেন, "ক্রিকেট কোনো সীমানা মানে না, বিনোদন সবার জন্য উন্মুক্ত হওয়া উচিত।"

আইপিএল ২০২৬

এবারের আইপিএল আরও বেশি স্পেশাল হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের জন্য। নিলামে বাংলাদেশের একাধিক ক্রিকেটারের দিকে নজর ছিল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর। কাটার মাস্টার মুস্তাফিজুর রহমান বরাবরের মতোই বড় আকর্ষণ। তার পাশাপাশি তরুণ তুর্কি এবং অভিজ্ঞ অলরাউন্ডারদের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছে দলগুলো। বাংলাদেশের দর্শকরা সবসময়ই তাদের দেশের ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স দেখার জন্য মুখিয়ে থাকেন। এখন নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় গ্যালারির মতো গর্জন শোনা যাবে বাংলাদেশের ড্রয়িংরুমগুলোতেও।

বিজ্ঞাপন ও রাজস্ব খাতের প্রভাব

সম্প্রচার নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার ফলে বাংলাদেশের বিজ্ঞাপন বাজারেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। বড় বড় করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো আইপিএল চলাকালীন তাদের পণ্যের প্রচারের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে। দেশীয় চ্যানেলগুলো যদি আইপিএল সরাসরি সম্প্রচার করতে পারে, তবে দেশের অর্থনীতিতেও এর একটি ইতিবাচক প্রতিফলন দেখা যাবে। এতে করে সম্প্রচার স্বত্ব কেনা চ্যানেলগুলো তাদের বিনিয়োগ তুলে নেওয়ার পাশাপাশি বড় অংকের মুনাফা অর্জনে সক্ষম হবে।

নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ

নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হলেও সরকারের নজরদারি কমছে না। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিদেশের মাটি থেকে সম্প্রচারিত ফিডে যদি আইনবহির্ভূত কিছু থাকে, তবে পুনরায় ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। বিশেষ করে উঠতি বয়সের তরুণদের জুয়া থেকে দূরে রাখতে কড়া সেন্সরশিপ বজায় রাখা হবে। ক্যাবল অপারেটরদেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তারা ক্লিন ফিড (বিজ্ঞাপনমুক্ত বা যথাযথ বিজ্ঞাপনসহ) নিশ্চিত করে।

আইপিএল মানেই চারের মার, ছক্কার বৃষ্টি আর গ্ল্যামারের ঝিলিক। ২০২৬ সালের এই আসরটি হবে আগের সব আসরের চেয়েও বড় এবং জাঁকজমকপূর্ণ। বাংলাদেশ সরকারের এই সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে আরও চাঙ্গা করে তুলবে। সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে ক্রিকেটের যে জয়গান, আইপিএল ২০২৬ বাংলাদেশে সেই আনন্দই নিয়ে আসছে। এখন শুধু মাঠের লড়াই শুরু হওয়ার অপেক্ষা।

বাংলাদেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের চোখ এখন টিভির রিমোটে, প্রিয় দলের সমর্থন দিতে তারা এখন পুরোপুরি প্রস্তুত। এই সিদ্ধান্তটি কেবল একটি বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং এটি দুই দেশের সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সেতুবন্ধনকে আরও মজবুত করবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Bangladesh IPL banIPL 2026 broadcastBangladesh cricket newsIPL telecast BangladeshIndia Bangladesh cricket relationsMustafizur Rahman controversyIPL latest updateCricket politicsBCCI Bangladesh issueipl 2026 news
