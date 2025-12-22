Bangladesh Dipu Das murder mystery: পোড়া দেহের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেড় বছরের খুদে! চাইলেই ওরা আমার ছেলেটাকে বাঁচাতে পারত গো.. বিলাপ বিহ্বল দীপুর বাবার...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dec 22, 2025
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অবমাননার মিথ্যা অপবাদ ও নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার বাংলাদেশের দীপু দাস। কারখানার সহকর্মীদের অবহেলা নাকি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র?

একটি প্রাণহীন দেহ দাউদাউ করে জ্বলছে মহাসড়কের পাশে- এটি কোনও সিনেমার দৃশ্য নয়, বরং গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের (Bangladesh Violence) ময়মনসিংহে ঘটে যাওয়া এক নারকীয় বাস্তব। ২৭ বছর বয়সী হিন্দু যুবক দীপু চন্দ্র দাসকে (Dipu Chandra Das) যে নৃশংসতার সঙ্গে হত্যা করা হয়েছে, তা কেবল মানবিকতাকেই লজ্জিত করেনি, বরং নিরাপত্তা ব্যবস্থার গাফিলতিকেও আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। একটি সময়োচিত ফোন কল বা পুলিসের তৎপরতা হয়ত বাঁচাতে পারত দীপুকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ভাগ্যে জুটেছে অবমাননার মিথ্যে অভিযোগ আর উন্মত্ত জনতার উন্মাদনার বহিঃপ্রকাশ।

ঘটনার সূত্রপাত: একটি পরিকল্পিত ছক?

গত বৃহস্পতিবার (১৬ ডিসেম্বর) ময়মনসিংহের ভালুকায় অবস্থিত 'পাইওনিয়ার নিটওয়্যারস (বিডি) লিমিটেড' নামক একটি পোশাক কারখানায় বিকেল ৪টের সময় ঘটনার সূত্রপাত হয়। কারখানা কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী, একদল শ্রমিক দীপুর বিরুদ্ধে ধর্মীয় উস্কানি ও অবমাননার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ শুরু করে। তবে র‍্যাব-১৪-এর তদন্তে উঠে এসেছে সম্পুর্ণ ভিন্ন চিত্র। অধিকর্তারা জানিয়েছেন, অবমাননার বিষয়টি অত্যন্ত ধোঁয়াটে। সেখানে উপস্থিত কেউই দীপুকে নিজের কানে কিছু বলতে শোনেননি, বরং 'অন্যের মুখে শোনা' কথার ভিত্তিতেই তাকে আক্রমণ করা হয়।

তদন্তকারীরা ধারণা করছেন, এটি কোনও আকস্মিক ক্ষোভ নয়, বরং পরিকল্পিত। কারখানার ফ্লোর ইন-চার্জ মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন এবং কোয়ালিটি ইন-চার্জ মোহাম্মদ মিরাজ হোসেন আকন দীপুকে পুলিসের হাতে তুলে না দিয়ে বরং জোর করে একটি 'ভুয়ো পদত্যাগপত্রে' (Forced resignation) সই করতে বাধ্য করেন। র‍্যাবের মতে, পরিস্থিতি যখন উত্তাল, তখন তাকে নিরাপত্তা দেওয়ার বদলে, কারখানা বাঁচাতে, তাঁকে রীতিমতো উন্মত্ত জনতার মুখে ঠেলে দেওয়া হয়। পুলিসকে ডেকে তাকে বাঁচানোর পরিবর্তে, কারখানার সুপারভাইজাররা তাকে কর্মস্থল থেকে বের করে দেন এবং একটি উত্তেজিত জনতার হাতে তুলে দেন।

পুলিশের অভিযোগ: কারখানা কর্তৃপক্ষের রহস্যজনক নীরবতা

ময়মনসিংহ শিল্প পুলিস সুপার মহম্মদ ফারহাদ হোসেন খান এবং ভালুকা মডেল থানার ওসি মহম্মদ জাহিদুল ইসলাম উভয়েই কারখানা কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কথা উল্লেখ করেছেন। পুলিস সুপার জানান, তাকে রাত ৮টার সময় প্রথম খবর দেওয়া হয়। ততক্ষণে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। কারখানা থেকে পুলিস দফতরের দূরত্ব ১৫ কিলোমিটার হলেও পুলিস খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রওনা দেয়। কিন্তু বিশাল যানজট এবং মহাসড়কে হাজারো মানুষের ভিড়ে পৌঁছতে দেরি হয়ে যায়।

পুলিসের অভিযোগ, কারখানা কর্তৃপক্ষ ঘটনা শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর তাদের জানায়। এসপি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'ঠিক সময়ে একটি ফোন কল করলে হয়তো দীপুর প্রাণ বাঁচানো যেত।' যখন পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছয়, তারা দেখে উত্তেজিত জনতা দীপুর মৃতদেহ নিয়ে মহাসড়কের দিকে এগোচ্ছে।

মৃত্যুর আগে ও পরে: নির্মমতার পরাকাষ্ঠা

কারখানার ভেতরে একটি ঘরে দীপুকে যখন বসিয়ে রাখা হয়েছিল, তখন বাইরে শয়ে শয়ে মানুষ জড়ো হতে থাকে। রাত পৌনে ৯টার সময়, উত্তেজিত জনতা গেট ভেঙে ভিতরে ঢুকে দীপুকে টেনেহিঁচড়ে বের করে আনে। তাকে বিবস্ত্র করে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। নৃশংসতা এখানেই শেষ হয়নি, হত্যার পর তার মরদেহ একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ডিভাইডারের ওপর আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

পরদিন ময়নাতদন্ত শেষে শুক্রবার গভীর রাতে দীপুর দেহ দাহ করা হয়। তিন বছর আগে বিয়ে করা দীপুর সংসারে রয়েছে দেড় বছরের এক শিশু সন্তান। সে এখন জানেই না তার বাবা আর কখনো ফিরবে না।

স্বজনদের আর্তনাদ ও শেখ হাসিনার সমবেদনা

এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি দীপুর বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলে শোক প্রকাশ করেন এবং ন্যায়বিচারের আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, 'কোনও বাবা-মা চায় না সন্তানের দেহ দেখতে। আমি আপনাদের সঙ্গে আছি, এই পাপের বিচার হবেই।'

দীপুর বাবার আর্তনাদ: 

অন্যদিকে, দীপুর বাবা কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, 'দীপু ছিল আমাদের একমাত্র রোজগেরে সন্তান। ওরা আমার ছেলেটাকে এভাবে মেরে ফেলল!" তার ছোট ভাই অপু চন্দ্র দাসও বিচার দাবি করে প্রশ্ন তুলেছেন, অপরাধ যদি হয়েও থাকে, তবে কেন দেশের আইন অনুযায়ী বিচার হলো না? কেন তাকে পিটিয়ে মারা হল? তিন বছর আগে বিয়ে করা দিপুর দেড় বছরের একটি সন্তান রয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের কয়েক ঘণ্টা পরেই বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে দাঙ্গা ও সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে, যার মূলে ছিল ভারতবিরোধী উগ্রবাদী নেতা শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর।

তসলিমার বক্তব্য: 

নির্বাসিত বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন এক্স-এ (সাবেক টুইটার) সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, এই হত্যাকাণ্ডে পুলিশের সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে এবং প্রশ্ন তুলেছেন যে, এই অপরাধীদের কে বিচারের আওতায় আনবে।

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ও বাংলাদেশের অবস্থান

দীপু দাসের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলেও আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে দ্রুত বিচার দাবি করেছেন।

এর জবাবে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, এই ঘটনাটি একটি "বিচ্ছিন্ন ঘটনা" এবং সরকার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তাদের দাবি, একজন নাগরিকের মৃত্যুকে সাম্প্রদায়িক বা সংখ্যালঘু নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত করা যৌক্তিক নয়। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, দ্রুত সময়ের মধ্যে ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং দোষীদের শাস্তির প্রক্রিয়া চলমান।

বর্তমান পরিস্থিতি ও তদন্ত

এখনও পর্যন্ত পুলিস ও র‍্যাব ভিডিও ফুটেজ দেখে ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে। এর মধ্যে কারখানার দুই উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাও রয়েছেন। র‍্যাব-১৪ এর অধিনায়ক নাঈমুল হাসান জানিয়েছেন, গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আসল রহস্য বের করার চেষ্টা চলছে। অবমাননার কোনো প্রমাণ না পাওয়ায় এখন খতিয়ে দেখা হচ্ছে—এটি কি পূর্বশত্রুতার জেরে কোনো পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, নাকি নেপথ্যে অন্য কোনো বড় ষড়যন্ত্র ছিল। র‍্যাবের হাতে গ্রেফতার হওয়া কারখানার ফ্লোর ইন-চার্জ মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন এবং কোয়ালিটি ইন-চার্জ মোহাম্মদ মিরাজ হোসেন আকনসহ পাঁচজন শ্রমিক রয়েছেন। এছাড়া পুলিস আলাদাভাবে আরও তিনজনকে গ্রেফতার করেছে।

ময়নাতদন্তের পর শুক্রবার রাতে দিপুর মরদেহ দাহ করা হয়েছে। দিপুর ছোট ভাই অপু চন্দ্র দাস, যিনি এই মামলার বাদী, তিনি বিচার দাবি করে বলেছেন, 'যদি সে অপরাধ করে থাকে, তবে আইনি পথে বিচার হতে পারত। কিন্তু তাকে এভাবে নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো। আমি এই সন্ত্রাসীদের বিচার চাই।'

তদন্তকারীরা বলছেন যে, এই হত্যাকাণ্ডটি কয়েক ঘণ্টা ধরে সুপরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয়েছে, যা কোনওভাবেই একটি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার ফল নয়।

দীপু চন্দ্র দাসের এই মৃত্যু কেবল একটি মৃত্যু নয়, এটি বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার প্রতি একটি চপেটাঘাত। যদি কারখানা কর্তৃপক্ষ সময়মতো পুলিশকে খবর দিত, যদি গুজব ছড়ানোর আগে সহকর্মীরা একটু সচেতন হতেন, তবে আজ একটি দেড় বছরের শিশু পিতৃহারা হতো না। বাংলাদেশের মাটিতে এমন বিচারহীনতার সংস্কৃতি আর কত প্রাণের বিনিময়ে বন্ধ হবে, এখন সেটাই বড় প্রশ্ন।

