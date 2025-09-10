Viral Banner: বার বার চেয়েও দিচ্ছে না, পাওনা আদায়ে দেনাদারদের নামে অদ্ভূত ব্যানার রাস্তার মোড়ে

Viral Banner: বার বার চেয়েও দিচ্ছে না, পাওনা আদায়ে দেনাদারদের নামে অদ্ভূত ব্যানার রাস্তার মোড়ে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অনেকের কাছ থেকেই টাকা পাবেন কিন্তু পাত্তা দিচ্ছে না। বাধ্য হয়েই আজব কাণ্ড করলেন বাংলাদেশের ময়মনসিংহের এক ব্যক্তি। পেশায় কাঠুরে ইনতাজ আলি একটি ব্যানার তৈরি করেছেন। সেখানে তিনি লাইন ধরে লিখেছেন যাদের কাছ থেকে তিনি টাকা পাবেন তাদের নাম ও টাকার পরিমাণ। রাস্তার মোড়ে টাঙিয়ে দিয়েছেন সেই ব্যানার। তাতে অবাক হয়েছেন স্থানীয় মানুষজন। ময়মনসিংহের নন্দাইল উপজেলার ঘটনা।
স্থানীয়দের বক্তব্য, ইনতাজ আলি কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহ করেন। বয়স হয়েছে। এখন আর কাজ করতে পারেন না। গত ৫ বছর ধরে তিনি স্থানীয় ৬ জনের কাছ থেকে মোট ২৫ হাজার টাকা পাবেন। তাদের বহুবার বলা সত্বেও কেউ টাকা দেয়নি। বাধ্য হয়েই ওই অদ্ভূত কাণ্ড করেছেন ইনতাজ।
পাওনা টাকা না পেয়ে থানায় অভিযোগ করেছিলেন ইনতাজ। সেখানেও কোনও সমাধান হয়নি। তার পরেই তিনি তিনি একটি ডিজিটাল ব্যানার তৈরি করেছেন। সেখানে লিখেছেন ৬ দেনাদারের নাম। নামের পাশে লিখেছেন কতটা টাকা তিনি পাবেন। এহেন ব্যানার তিনি টাঙিয়ে দিয়েছেন রাস্তার মোড়ে মোড়ে। পাশাপাশি তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন, টাকা না দিলে মামলা হবে।
ব্যানারে উল্লেখ করা ৬ জন দেনাদার এবং তাদের কাছে ইনতাজ আলীর পাওনা অর্থের পরিমাণ। তারা হলেন- দিলু ব্যাপারী – ৬,০০০ টাকা, হুমায়ুন ব্যাপারী – ২,৬০০ টাকা, সুজন ব্যাপারী – ৭৫০ টাকা, নজরুল ব্যাপারী – ২,৪০০ টাকা, বারেক গাছের ব্যাপারী – ১৩,০০০ টাকা, রতন গাছ কাটে – ২০০ টাকা।
