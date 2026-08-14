/প্রতিদিন ৯-১০ ঘণ্টা টানা লোডেশেডিং! ভয়ংকর আঁধারে ডুবেছে বাংলাদেশ... সেই পায়ে পড়ল ভারতের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বর্তমানে বাংলাদেশ ভয়াবহ জ্বালানি সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাপক লোডশেডিং হচ্ছে। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর যে, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সরকার শপিং মল, দোকানপাট ও বাজার রাত ৮টার মধ্যেই বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। ব্য়াপক বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্প খাতও প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত। এই সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশ অতিরিক্ত ডিজেল সরবরাহের জন্য ভারতের দ্বারস্থ হয়েছে। সেই দেশের রাজধানী ঢাকার বাইরের গ্রামীণ এলাকাগুলিতে বিদ্যুৎ সংকটের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। যেখানে ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত বিদ্যুৎহীন থাকছে। তীব্র গরম আর তাপপ্রবাহ এই পরিস্থিতিকে আরও দুর্বিষহ করে তুলেছে। একবার ভাবুন যেখানে বিদ্যুতের চাহিদা প্রায় ১৮০০০ মেগাওয়াট, সেখানে সরবরাহ ১৩০০০ মেগাওয়াটের গণ্ডি পার করতেই হিমশিম খাচ্ছে বদলের বাংলাদেশ।
বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে হামলার ঘটনা
ঢাকা ট্রিবিউনের রিপোর্ট বলছে দিনের পর দিন ধরে চলা অত্যধিক লোডশেডিংয়ের কারণে এলাকাবাসী প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে আছে। কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে হামলাও চালিয়েছেন তাঁরা। এর ফলে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি তাদের গ্রিড, সাব-স্টেশন এবং বিদ্যুৎ অফিসগুলির জন্য পুলিসি নিরাপত্তা চাইতে বাধ্য হয়েছে। গত কয়েক দিনে স্থানীয় থানাগুলিতে বিদ্যুৎ সমবায় সমিতিগুলির পক্ষ থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। যেখানে বিদ্যুৎ স্থাপনাগুলিতে পুলিস মোতায়েন ও নিয়মিত নৈশকালীন টহলের অনুরোধ জানানো হয়েছে। নীলফামারীর সৈয়দপুর এবং কুষ্টিয়ায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের খবরও পাওয়া গিয়েছে। কিছু এলাকায় বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ের অভিযানের সময় বিদ্যুৎ বিভাগের কর্তাদের উপর হামলার ঘটনাও ঘটেছে। ডেইলি স্টারের প্রতিবেদন অনুযায়ী, নেত্রকোনায় কর্মকর্তারা বৈরী আচরণপূর্ণ ফোন কল পাচ্ছেন এবং অফিস ভাঙচুরের হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। সাম্প্রতিক এই সংকটের কারণ কী? বর্তমান পরিস্থিতির মূল কারণই হল জ্বালানির, বিশেষ করে প্রাকৃতিক গ্যাসের ঘাটতি। বাংলাদেশ তার প্রয়োজনীয় তেলের ৯০ শতাংশেরও বেশি এবং গ্যাসের ৩০ শতাংশ আমদানি করে থাকে।
বাংলাদেশ কেন বিদ্যুৎ সংকটের মুখে?
সাম্প্রতিক এই সংকট মূলত দুটি ঘটনার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। গত মাসে আমেরিকার কোম্পানি এক্সিলারেট এনার্জির মালিকানাধীন একটি টার্মিনালে অগ্নিকাণ্ডের পর এলএনজি সরবরাহ অর্ধেকে নেমে আসে। সেই দুর্ঘটনার পর টার্মিনালটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এই সপ্তাহের শুরুর দিকেই কেবল আংশিক কার্যক্রম পুনরায় চালু হয়েছে। দ্বিতীয়ত সমুদ্রের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে অন্তত দু'টি এলএনজিবাহী জাহাজ টার্মিনালে পণ্য খালাস করতে পারেনি। এছাড়া আমদানিকৃত বিদ্যুতের সরবরাহও কমে গিয়েছে যার ফলে লোডশেডিংয়ের ঘটনা বেড়েছে। সারা দেশে গ্রাহকদের কাছে বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্বে রয়েছে ছ'টি বিতরণকারী কোম্পানি। বর্তমানে ঢাকা চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ পাচ্ছে। ঢাকার বাইরে গ্রামীণ এলাকায় ৮০টি সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। গ্যাসের ঘাটতি বিদ্যুৎ উৎপাদনে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের জন্য প্রতিদিন ১০০ কোটি ঘনফুট গ্যাসের প্রয়োজন হয়, কিন্তু বর্তমানে সরবরাহ হচ্ছে ৭০ কোটি ঘনফুট। এর ফলে সারা দেশে তীব্র লোডশেডিং। বিশেষ করে ময়মনসিংহ, বরিশাল, রংপুর, সিলেট, রাজশাহী ও খুলনা অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের এই ঘাটতি প্রকট হয়ে উঠেছে। অধিকাংশ এলাকায় প্রতিদিন তিন থেকে পাঁচ ঘণ্টা লোডশেডিং হচ্ছেই। খুলনায় স্থানীয়রা ৯-১০ ঘণ্টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন!
ব্যবসায়ী ও কৃষকদের উপর প্রভাব
দীর্ঘস্থায়ী বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে কৃষি কাজ, রেস্তোরাঁর কার্যক্রম এবং শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এই পরিস্থিতির কারণে কৃষকদের ডিজেলচালিত জেনারেটরের পিছনে বাড়তি টাকা ঢালতে হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত চিংড়ি মাছ চাষিরা। পবিত্র রায় বলেছেন, 'যখনই কয়েক ঘণ্টার জন্য বিদ্যুৎ চলে যায়, আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। তখন অ্যারেটর' (জলের অক্সিজেন বাড়ানোর যন্ত্র) কাজ করা বন্ধ করে দেয়। জলে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায় এবং চিংড়িগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করেছে। বাংলাদেশ চিংড়ি রফতানিতে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে পরিচিত বস্ত্র ও তৈরি পোশাক খাতও এই সংকটের মুখে পড়েছে। স্বল্পমেয়াদে পরিস্থিতির উন্নতির কোনো লক্ষণ না থাকায় সরকার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বুধবার সরকার নির্দেশ দিয়েছে যে, রাত ৮টার মধ্যে সব শপিং মল, বাজার ও দোকানপাট বন্ধ করতে হবে। এছাড়া সারা দেশে সব ধরনের বাণিজ্য মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও রাত ৮টার মধ্যে শেষ করতে হবে। শোভা বর্ধনকারী আলোকসজ্জা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে সমস্ত আলোকিত বিলবোর্ড বন্ধ করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে হাসপাতাল ও ফার্মেসিগুলিকে এর আওতামুক্ত রাখা হয়েছে। বাংলাদেশিদের জন্য বিষয়টি যেন পুরনো অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি। এর আগে মাত্র কয়েক মাস আগেই ইরান-কেন্দ্রিক উত্তেজনার জেরে সৃষ্ট তীব্র জ্বালানি সংকটের সময়ে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে সমস্ত দোকানপাট ও শপিং মল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
সহায়তার জন্য ভারতের দ্বারস্থ বাংলাদেশ
সরকার জানিয়েছে, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জোরদার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই এই পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে। সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশ ভারতের কাছে অতিরিক্ত ডিজেল সরবরাহের অনুরোধ জানিয়েছে। গত সপ্তাহে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদের সঙ্গে ভারতের তৎকালীন হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীর বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। সাংবাদিকদের মাহমুদ বলেন, 'ভারতের সঙ্গে আমাদের একটি পাইপলাইন রয়েছে যার মাধ্যমে ডিজেল সরবরাহ করা হয়। আমরা তাদের কাছে আরও ডিজেল সরবরাহের অনুরোধ জানিয়েছি।' উল্লেখ্য, শেখ হাসিনার শাসনামলে ২০১৭ সালে চালু হওয়া 'ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী পাইপলাইন' বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ১৫ বছর মেয়াদী একটি চুক্তির আওতায় ভারত প্রতি বছর ঢাকায় ১ লাখ ৮০ হাজার মেট্রিক টন ডিজেল সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
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