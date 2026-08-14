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প্রতিদিন ৯-১০ ঘণ্টা টানা লোডেশেডিং! ভয়ংকর আঁধারে ডুবেছে বাংলাদেশ... সেই পায়ে পড়ল ভারতের

Bangladesh Massive Power Crisis: ভয়াবহ জ্বালানি সংকটে পড়েছে বাংলাদেশ! বিবিধ কারণে দেশে মহাসংকট। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝেই ভারতের পায়ে ডাইভ দিল তারা!

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 14, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:47 PM IST
প্রতিদিন ৯-১০ ঘণ্টা টানা লোডেশেডিং! ভয়ংকর আঁধারে ডুবেছে বাংলাদেশ... সেই পায়ে পড়ল ভারতের
Image Credit: ভারতের পায়ে পড়ে গেল বাংলাদেশ

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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