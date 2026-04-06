94 children died in 19 days due to measles: ১৯ দিনে ৯৪ শিশুর মৃত্যু, আক্রান্তের সংখ্যা ৫,৭০০ : সংক্রমণ-ত্রাসে কাঁপছে দেশ, কী এই রোগ? বাঁচতে কী করবেন?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একদিকে রাজনৈতিক পালাবদল আর অন্যদিকে ধসে পড়া স্বাস্থ্য পরিকাঠামো— এই দুইয়ের জাঁতাকলে পড়ে বাংলাদেশে প্রাণ হারাচ্ছে শত শত শিশু। গত ১৯ দিনে বাংলাদেশে হামের (Measles) ভয়াবহ প্রাদুর্ভাবে অন্তত ৯৪ জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (DGHS) অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। সংক্রামক এই রোগের দাপটে আক্রান্তের সংখ্যা ৫,৭০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। গোটা দেশে এক জরুরি স্বাস্থ্য পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।
সংক্রমণের ভয়াবহতা
বাংলাদেশের স্বাস্থ্য দপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ১৫ মার্চ থেকে শুরু করে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত ১৯ দিনে ৯৪ জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। পরিস্থিতির ভয়াবহতা বোঝা যায় গত ২৪ ঘণ্টার পরিসংখ্যানেই— রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত শেষ ২৪ ঘণ্টায় আরও ১০ জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
বর্তমানে বাংলাদেশের ৬৪টি প্রশাসনিক জেলার মধ্যে ৫৬টি জেলাই হামের মারণকবলে পড়েছে। উত্তর-পশ্চিমের রাজশাহীতে সংক্রমণের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে। স্বাস্থ্যকর্তারা বিশেষ নজরদারি এবং 'কেস ট্র্যাকিং' শুরু করেছেন। সারা দেশে এ পর্যন্ত ৫,৭৯২ জন শিশুকে হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শনিবার থেকে রবিবারের মধ্যেই ৯৭৪ জন নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে।
ভ্যাকসিনের অভাব
এই বিপুল সংখ্যক শিশুর অকাল মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে ব্যাপক রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার এই পরিস্থিতির জন্য মহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে দায়ী করেছে।
সরকারের অভিযোগ, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধক সরবরাহ না করার ফলেই আজ এই মহামারি আকার ধারণ করেছে।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল জানিয়েছেন, 'গত বছর টিকাকরণ কর্মসূচিতে বড় ধরনের ঘাটতি ছিল। বিশেষ করে ২০২৪ সালের জুন মাসে একটি পরিকল্পিত হাম নিরোধক টিকাদান কর্মসূচি রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আন্দোলনের কারণে পিছিয়ে যায়।'
সরকারের দাবি, সেই সময়ের গাফিলতির মাশুল এখন দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। অন্যদিকে, হাম ও রুবেলা নির্মূল সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির প্রধান মাহবুবুর রহমান স্বীকার করেছেন যে, ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে হামের মৃত্যুর সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও দুর্বল টিকাদান কর্মসূচির কারণে তা সম্ভব হয়নি।
চিকিৎসকদের উদ্বেগ
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সরকারিভাবে যে ৯৪ জনের মৃত্যুর কথা বলা হচ্ছে, প্রকৃত সংখ্যা তার চেয়েও অনেক বেশি হতে পারে। এর পেছনে প্রধান কারণ হলো ল্যাবরেটরি পরীক্ষার সীমাবদ্ধতা। বহু ক্ষেত্রে শিশুটি পরীক্ষা হওয়ার আগেই মারা যাচ্ছে অথবা প্রত্যন্ত এলাকায় পরীক্ষার কোনও সুবিধাই নেই।
ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিসেস-এর তথ্যমতে, ৫,৭৯২ জন সম্ভাব্য আক্রান্তের মধ্যে মাত্র ৭৭ জন ল্যাব পরীক্ষায় নিশ্চিতভাবে 'হাম' পজিটিভ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, অথচ উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে ৯৪ জনের। এটি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দুর্বলতাকেই প্রকট করে তুলছে।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সতর্কতা
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর মতে, হাম হলো বিশ্বের অন্যতম সংক্রামক রোগ। এটি সাধারণত হাঁচি বা কাশির মাধ্যমে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। যদিও এটি যেকোনো বয়সের মানুষের হতে পারে, তবে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুরাই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে থাকে।
হামের ফলে মস্তিষ্কে প্রদাহ (Brain Swelling), তীব্র শ্বাসকষ্ট এবং নিউমোনিয়ার মতো জটিল সমস্যা দেখা দিতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
বাংলাদেশে ২০০৫ সালে শেষবার বড় ধরনের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল, যেখানে প্রায় ২৫ হাজার শিশু আক্রান্ত হয়েছিল। তারপর থেকে পরিস্থিতির উন্নতি হলেও ২০২৬-এর এই প্রাদুর্ভাব বিগত কয়েক বছরের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।
সরকারি পদক্ষেপ
ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার জরুরি ভিত্তিতে টিকাদান কর্মসূচি শুরু করেছে। ঢাকা এবং রাজশাহীর মতো সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত এলাকাগুলোতে বিশেষ ক্যাম্প করে প্রতিষেধক দেওয়া হচ্ছে।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রথমে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো কভার করার পর সারা দেশে এই কর্মসূচি সম্প্রসারিত করা হবে। এছাড়া জেলা পর্যায়ে ডিএম (DM) এবং এসপি (SP) অফিস থেকেও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ চালানো হচ্ছে।
বাংলাদেশে এই শিশু মৃত্যু কেবল একটি রোগের প্রাদুর্ভাব নয়, বরং এটি একটি জনস্বাস্থ্য সংকটের প্রতীক। রাজনৈতিক অস্থিরতা কীভাবে একটি দেশের টিকাদান কর্মসূচির মতো মৌলিক পরিষেবাকে ব্যাহত করতে পারে, তা এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট।
এখনই যদি আন্তর্জাতিক মহলের সহযোগিতায় এবং কঠোর প্রশাসনিক তদারকিতে ভ্যাকসিনের অভাব পূরণ না করা হয়, তবে এই মৃত্যুর মিছিল আরও দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কা থাকছে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এখন সরকারের দিকে তাকিয়ে আছে, যাতে আর কোনও মায়ের কোল এভাবে খালি না হয়।
