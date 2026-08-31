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মক্কা ডিফেন্স প্যাক্টে যোগ দিতে ‘ইতিবাচক’ বাংলাদেশ! আমন্ত্রণ পেলেই সিদ্ধান্ত, অন্য দেশের সঙ্গে সম্পর্কেও পড়বে না প্রভাব

সৌদি আরব, পাকিস্তান ও তুরস্কের মক্কা জয়েন্ট ডিফেন্স এগ্রিমেন্টে যোগ দেওয়ার বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব দেখাল বাংলাদেশ। ঢাকার বক্তব্য, এই চুক্তিতে যোগ দিলেও অন্য দেশগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বা সহযোগিতার ক্ষেত্রে কোনও বাধা তৈরি হবে না। তবে এখনও বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়নি। আমন্ত্রণ এলে বিষয়টি ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করা হবে বলে জানিয়েছে ঢাকা। 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 31, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 09:05 AM IST
মক্কা ডিফেন্স প্যাক্টে যোগ দিতে ‘ইতিবাচক’ বাংলাদেশ! আমন্ত্রণ পেলেই সিদ্ধান্ত, অন্য দেশের সঙ্গে সম্পর্কেও পড়বে না প্রভাব
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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