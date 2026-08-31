/মক্কা ডিফেন্স প্যাক্টে যোগ দিতে ‘ইতিবাচক’ বাংলাদেশ! আমন্ত্রণ পেলেই সিদ্ধান্ত, অন্য দেশের সঙ্গে সম্পর্কেও পড়বে না প্রভাব

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সৌদি আরব, পাকিস্তান ও তুরস্কের সঙ্গে মক্কা জয়েন্ট ডিফেন্স এগ্রিমেন্টে যোগ দেওয়ার বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব দেখাল বাংলাদেশ। বাংলাদেশের বক্তব্য, এই প্রতিরক্ষা চুক্তিতে যোগ দিলেও অন্য দেশগুলির সঙ্গে ঢাকার সম্পর্ক বা সহযোগিতায় কোনও বাধা তৈরি হবে না। তবে এখনও বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই চুক্তিতে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়নি। আমন্ত্রণ এলে বিষয়টি ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করা হবে বলে জানিয়েছে ঢাকা।
বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির রবিবার বিদেশ মন্ত্রকে সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত আবদুল্লাহ জাফর বিন আবিয়াহর সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। সেখানেই মক্কা ডিফেন্স প্যাক্ট নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান স্পষ্ট করেন তিনি। হুমায়ুন কবির জানান, এই চুক্তি নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনা চলছে। তাঁর দাবি, বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক অংশীদারের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা ইতিবাচকভাবেই এগোচ্ছে।
তাঁর বক্তব্য, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের বিদেশনীতি ও নিরাপত্তা সহযোগিতাকে আরও নমনীয় এবং সমন্বিতভাবে দেখতে হবে। কোনও একটি ক্ষেত্রে কোনও জোট বা সহযোগিতায় যুক্ত হওয়া মানেই অন্য দেশ বা অন্য কোনও ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সহযোগিতা বন্ধ হয়ে যাওয়া নয়। অর্থাৎ, মক্কা ডিফেন্স প্যাক্টে যোগ দিলেও বাংলাদেশের ভারসাম্যপূর্ণ বিদেশনীতি বজায় থাকবে বলেই বার্তা দিয়েছে ঢাকা।
কী এই মক্কা ডিফেন্স প্যাক্ট?
৭ অগাস্ট সৌদি আরব, পাকিস্তান ও তুরস্ক মক্কা জয়েন্ট ডিফেন্স এগ্রিমেন্টে সই করে। পশ্চিম এশিয়ায় নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং উত্তেজনা বাড়ার মধ্যেই এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির মূল বিষয় হল সম্মিলিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। অর্থাৎ, তিন দেশের কোনও একটি দেশের উপর সশস্ত্র হামলা হলে সেটিকে তিন দেশের বিরুদ্ধেই হামলা হিসেবে বিবেচনা করার কথা বলা হয়েছে। চুক্তির লক্ষ্য, পারস্পরিক নিরাপত্তা সহযোগিতা ও আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ানো।
বাংলাদেশ কি ইতিমধ্যেই যোগ দিয়েছে?
বাংলাদেশ এখনও মক্কা ডিফেন্স এগ্রিমেন্টের সদস্য নয়। এমনকি ঢাকার কাছে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেওয়ার প্রস্তাবও আসেনি। তবে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান সংসদে জানিয়েছেন, বাংলাদেশ এই চুক্তিকে ইতিবাচকভাবে দেখছে। আমন্ত্রণ জানানো হলে বাংলাদেশ বিষয়টি ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করবে বলেও তিনি জানান। খলিলুর রহমান এই চুক্তিকে ‘মুসলিম পরিবারের’ অভ্যন্তরীণ বিষয় বলেও উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, এই বিষয়ে অন্যদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই। তিনি আরও দাবি করেন, বাংলাদেশ এখন আত্মমর্যাদার সঙ্গে নিজের বিদেশনীতি পরিচালনা করছে এবং কোনও দেশের কাছে মাথা নত করবে না।
ভারতের সঙ্গে সম্পর্কে প্রভাব পড়বে?
বাংলাদেশের তরফে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, কোনও একটি প্রতিরক্ষা বা নিরাপত্তা সহযোগিতায় যোগ দেওয়া মানেই অন্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক সীমিত হয়ে যাওয়া নয়। তবে বাংলাদেশের এই অবস্থান নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। কারণ, মক্কা ডিফেন্স প্যাক্টের অন্যতম সদস্য পাকিস্তান, যার সঙ্গে ভারতের দীর্ঘদিনের কৌশলগত বিরোধ রয়েছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল শুক্রবার বলেন, ভারতের নিরাপত্তার উপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন সমস্ত বিষয় নয়াদিল্লি কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করছে এবং দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
বিশেষজ্ঞদের একাংশের আপত্তি
বাংলাদেশের বিদেশনীতি নিয়ে কাজ করা কয়েকজন প্রাক্তন কূটনীতিক মনে করছেন, এই চুক্তিতে যোগ দিলে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের জোটনিরপেক্ষ বিদেশনীতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত ও বিশ্লেষক মাহফুজুর রহমানের মতে, সৌদি আরব, পাকিস্তান ও তুরস্কের নিজস্ব নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই ধরনের সামরিক জোটে যোগ দেওয়া কতটা প্রয়োজনীয়, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তাঁর আশঙ্কা, কোনও সামরিক জোটে যোগ দিলে এমন কোনও সংঘাতেও বাংলাদেশ জড়িয়ে পড়তে পারে, যার সঙ্গে বাংলাদেশের সরাসরি সম্পর্ক নেই।
আর এক প্রাক্তন কূটনীতিক হুমায়ুন কবির মনে করিয়ে দিয়েছেন, বাংলাদেশ ঐতিহ্যগতভাবে সামরিক জোটে যোগ না দেওয়ার নীতি অনুসরণ করেছে। তাই নতুন কোনও সামরিক চুক্তিতে যাওয়ার আগে সদস্য দেশগুলির নিরাপত্তা স্বার্থ বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। তবে এই চুক্তির সমর্থকদের বক্তব্যও রয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত সামরিক আধিকারিক ফজলে ইলাহী আকবরের মতে, এই জোটে যোগ দিলে বাংলাদেশ কৌশলগতভাবে লাভবান হতে পারে এবং দেশের নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী হতে পারে। জোটে যোগ দিলেই বাংলাদেশ কোনও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে—এমন আশঙ্কাকে তিনি অতিরঞ্জিত বলেও মন্তব্য করেছেন।
এখন কী করবে ঢাকা?
এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সামনে দুটি বিষয় স্পষ্ট। প্রথমত, মক্কা ডিফেন্স প্যাক্টে যোগ দেওয়ার বিষয়ে ঢাকা ইতিবাচক। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে এই জোটের সদস্য হওয়ার প্রস্তাব পায়নি। আমন্ত্রণ এলে জাতীয় স্বার্থ, নিরাপত্তা এবং বিদেশনীতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। পাশাপাশি, সৌদি আরব, পাকিস্তান ও তুরস্কের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়ালেও অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভারসাম্য রাখার বার্তাই দিয়েছে ঢাকা। অর্থাৎ, মক্কা ডিফেন্স প্যাক্টে বাংলাদেশের সম্ভাব্য যোগদান এখনই চূড়ান্ত নয়। তবে ঢাকার দরজা যে খোলা, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে বাংলাদেশ।
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