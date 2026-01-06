English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Bangladesh Election 2026: ফেব্রুয়ারির ভোটে বাংলাদেশে চমকে দেওয়ার মতো ফল, জনমত সমীক্ষায় বিশাল বদলের ইঙ্গিত

Bangladesh Election 2026: ওই জনমত সমীক্ষাটি করেছে এমিন্যান্স অ্যাসোসিয়েটস ফর সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট (EADS)। তাদের সমীক্ষায় উঠে এসেছে একেবারে চমকে দেওয়ার মতো তথ্য।  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Jan 6, 2026, 03:56 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শেখ হাসিনাকে উত্খাতের পর আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি সাধারণ নির্বাচন হতে চলেছে বাংলাদেশে। ভোটের ময়দানে নেই আওয়ামী লীগ। ফাঁকা মাঠে গোল দিতে চলেছে বিএনপি, জামাত  ও খুচরো অন্যান্য দল। বাংলাদেশের এই ডামাডোলের পরিস্থিতি কোন দিকে যাবে তা ঠিক হবে ফেব্রুয়ারি মাসেই। এর মধ্যেই বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন নিয়ে একটি জনমত সমীক্ষা প্রকাশিত হল। সেই ওপিনয়ন পোল-এ দেখা যাচ্ছে ল্যান্ড স্লাইড জয়ের দিকে যাচ্ছে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি।

ওই জনমত সমীক্ষাটি করেছে এমিন্যান্স অ্যাসোসিয়েটস ফর সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট (EADS)। তাদের সমীক্ষায় উঠে এসেছে একেবারে চমকে দেওয়ার মতো তথ্য। সমীক্ষায় প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ চান খালেদা জিয়ার বিএনপি ক্ষমতায় আসুক। 

সমীক্ষায় বিএমপির পর দ্বিতীয় স্থানে রাখা হয়েছে  জামাতে ইসলামিকে। সমীক্ষা বলছে জামাত পাবে ১৯ শতাংশ মানুষের সমর্থন। যে ছাত্রদলের বিক্ষোভ হাসিনা সরকারের পতন হয়েছিল তাদের নতুন রাজনৈতিক দল এনসিপির তেমন কোনও ছাপই নেই সমীক্ষায়। বলা হচ্ছে নাদিহদের দল পাবে ২.৬ শতাংশ মানুষের সমর্থন। জাতীয় পার্টি পাবে ১.৪ শতাংশ ভোট।

আওয়ামী লীগের কী হবে

সমীক্ষার সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হল আওয়ামী লীগের ভোট। সমীক্ষা বলছে, হাসিনার দলের সমর্থকদের ৬০ শতাংশ ভোট যাবে বিএনপির ঝুলিতে। এদের ২৫ শতাংশ আবার সমর্থন করতে চলেছেন জামাতকে। বিএনপি দাপট দেখা যাবে রাজশাহী ও চট্টোগ্রাম ডিভিশনে। মহিলাদের মধ্যেও বিএনপি প্রবল জনপ্রিয় বলে পূর্বাভাস দিয়েছে সমীক্ষা। বলা হচ্ছে ৭৪ শতাংশ মহিলা এবার বিএনপিকে সমর্থন করছেন। দেশের ৭৪ শতাংশ মানুষ মনে করছেন এবার ক্ষমতায় আসছে বিএনপি। 

উল্লেখ্য়, শেখ হাসিনা ক্ষমাচ্যুত হওয়ার পর থেকে দেশে নির্বাচন করতে হিমশিম খাচ্ছে ইউনূস প্রশাসন। আওয়ামী  লীগকে বাইরে রেখে এভাবে নির্বাচন করা কতটা নিরপেক্ষ হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কিছুদিন আগেই একটি সমীক্ষা বলেছিল, এত গোলমালের মধ্যেও আওয়ামী লীগের ভোট রয়েছে কমপক্ষে ২৬ শতাংশ। সেই ভোটও এখন বিএনপিকে চলে যাবে বলে মনে করছে এএডিএস। ফলে নির্বাচন কতটা নিরপেক্ষ হবে তা একটা বিষয়। তবে যে কোনও উপায়ে বাংলাদেশে সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বাংলাদেশের মানুষের এখন বড় কামনা।

bangladesh unrestBangladesh Election 2026bnpBangladesh Election Opinion PollEADS Opinion Poll
