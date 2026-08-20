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টিকাকরণেও দুর্নীতি! দেশজুড়ে হামে মৃত হাজারের কাছাকাছি শিশু

Bangladesh measles outbreak:: স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, গত ১৫ মার্চ থেকে এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশে হামের উপসর্গে প্রাণ হারিয়েছে ৮২৬ শিশু। হাম আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে মৃত ৯৯।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 20, 2026, 11:27 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:27 PM IST
টিকাকরণেও দুর্নীতি! দেশজুড়ে হামে মৃত হাজারের কাছাকাছি শিশু
Image Credit: প্রাণঘাতী হাম!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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