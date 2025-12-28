Osman Hadi Death: ছাত্রনেতা ওসমান হাদির শ্যুটার এখন কোথায়, জানিয়ে দিল ঢাকা পুলিস

Osman Hadi Death: ছাত্রনেতা ওসমান হাদির শ্যুটার এখন কোথায়, জানিয়ে দিল ঢাকা পুলিস
Osman Hadi Death: সাংবাদিক সম্মেলনে নজরুল ইসলাম বলেন, 'ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ড পূর্ব পরিকল্পিত। মূল অভিযুক্ত ফয়সাল ও তার এক সঙ্গী ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট সীমান্ত দিয়ে ভারতে চলে গিয়েছে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাদেশের ছাত্রনেতা ওসমান হাদির খুনিরা কোথায়? এনিয়ে তোলপাড় পদ্মপার। রবিবার ঢাকা পুলিসের তরফে অতিরিক্ত পুলিস কমিশনার নজরুল ইসলাম জানিয়ে দিলেন ওসমান হাদি খুনে মূল অভিযুক্তি ফয়সাল করিম দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। পাশাপাশি তার দুই সহযোগীকে আটক করেছে ভারতের পুলিস।
রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে নজরুল ইসলাম বলেন, 'ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ড পূর্ব পরিকল্পিত। মূল অভিযুক্ত ফয়সাল ও তার এক সঙ্গী ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট সীমান্ত দিয়ে ভারতে চলে গিয়েছে। হাদি খুনের ঘটনায় মোট ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৬ জন স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। তদন্তের কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। আগামী ৭-৮ দিনের মধ্যে চার্জশিট দেওয়া হবে।'
সাংবাদিক সম্মেলনে নজরুল ইসলাম আরও বলেন, গত ১২ ডিসেম্বর ঢাকার পল্টন এলাকায় হাদিকে গুলি করার পর শ্যুটার ফয়সাল ও তার সঙ্গী আলমগীর ঢাকা থেকে সিএনজির অটোয় আমিনাবাজার যান। সেখান থেকে কালামপুর যান অন্য একটি গাড়িতে। কামালপুর থেকে অন্য একটি গাড়িতে ময়মনসিংহ চলে যায়। সেখানে তাদের সীমান্ত পার করতে সাহায্য করে ফিলিপ পাল ও সঞ্জয়। তারা ফয়সাল ও আলমগীরকে মেঘালয়ে পৌঁছে দেয়।
সাংবাদিক সম্মেলনে ঢাকা গোয়েন্দা পুলিসের অতিরিক্ত কমিশনার শফিকুল ইসলাম বলেন, ওই খুনের নেপথ্যে যারা রয়েছে তাদের অনেককেই শনাক্ত করা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে সবার নাম বলা যাচ্ছে না। এখনওপর্যন্ত এটিকে রাজনৈতিক খুনই বলে মনে করা হচ্ছে।
আরও পড়ুন-'হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ' বলব কিন্তু..., চরম নিগ্রহেও অবিচল কাশ্মীরি যুবক
আরও পড়ুন-হাদি মৃত্যুর বিচার চেয়ে দেশজুড়ে অবরোধ শুরু, বড়কিছুর সলতে পাকছে বাংলাদেশে!
উল্লেখ্য, তীব্র ভারত বিরোধী ছাত্রনেতা ওসমান হাদি ছিলেন ঢাকা ৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী। গত ১২ ডিসেম্বর ঢাকার পল্টন এলাকায় জুম্মার নামাজ থেকে একটি ই-রিক্সায় চড়ে ফিরছিলেন ওসমান হাদি। সেইসময় যখন তিনি সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের দিকে যাচ্ছিলেন সেইসময় মূল শ্যুটার ফয়সাল করিম ও তার সহযোগী বাইক থেকে হাদিকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দেয়। গুলি হাদির বাঁদিকের কানের পাশে লেগে তার ডান দিক দিয়ে বের হয়ে যায়। হাদিকে ঢাকা থেকে সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই ১৮ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। দলের নেতার মৃত্যুর পর এবার খুনিদের গ্রেফতারের দাবিতে রবিবার দেশজুড়ে অবরোধের ডাক দিয়েছে ইনকিলাব মঞ্চ। ফলে একদফা ভোগান্তির মুখে বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরের মানুষজন।
এদিকে, তদন্তে উঠে আসছে হাদির শ্যুটার ফয়সাল করিম ও তার সঙ্গীসাথীদের অ্যাকাউন্টে ১২৭ কোটি টাকা অস্বাভাবিক লেনদেন হয়েছে। এনিয়ে পৃথক তদন্ত করছে পুলিস। এছাড়াও ওইসব ব্যাক্তিদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পড়ে রয়েছে ৬৫ লাখ টাকা। সেইসব টাকা কোথা থেকে এসেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)