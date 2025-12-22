English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bangladesh Student Leader Shot: হাদির পর সিকদার! নৈরাজ্যের বাংলাদেশে ফের এক ছাত্রনেতার মাথায় গুলি!

Bangladesh Student Leader Shot in head: খুলনায় দলের তরফে একটি শ্রমিক সমাবেশ আয়োজনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সেই সময়ই অজ্ঞাত পরিচয় বন্দুকধারীরা এই হামলা চালায়। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Dec 22, 2025, 03:21 PM IST
Bangladesh Student Leader Shot: হাদির পর সিকদার! নৈরাজ্যের বাংলাদেশে ফের এক ছাত্রনেতার মাথায় গুলি!
ছবি সৌজন্যে টুইটার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নৈরাজ্যের বাংলাদেশে ফের গুলিবিদ্ধ এক ছাত্রনেতা। মহম্মদ মোতালেব সিকদার নামে এক ছাত্রনেতার মাথায় গুলি। গুলিবিদ্ধ মহম্মদ মোতালেব সিকদার এনসিপির সিনিয়র ছাত্রনেতা। সিকদারের মাথার বাঁদিকে লেগেছে গুলি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শিকদার। ফেব্রুয়ারিতেই বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনূস। তার আগে ফের নতুন করে হিংসা, অশান্তি ছড়িয়েছে বাংলাদেশে। কট্টর ছাত্রনেতা ওসমান হাদির মৃত্য়ুর পর থেকেই নতুন করে উত্তপ্ত বাংলাদেশ।

বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যমে বলা হয়েছে, এনসিপি (NCP)-র শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতা মহাম্মদ মোতালেব সিকদারকে খুলনায় মাথায় গুলি করা হয়েছে। সোমবার সকাল প্রায় ১১টা ৪৫ মিনিট নাগাদ খুলনা শহরের সোনাডাঙা এলাকার একটি বাড়িতে ঘটনাটি ঘটে বলে জানা গিয়েছে। এনসিপির খুলনা মহানগর ইউনিটের সংগঠক সাইফ নওয়াজ জানিয়েছেন, সিকদার এনসিপির কেন্দ্রীয় সংগঠক এবং দলটির শ্রমিক শাখা ‘জাতীয় শ্রমিক শক্তি’-র খুলনার বিভাগীয় আহ্বায়ক। তিনি খুলনায় দলের তরফে একটি শ্রমিক সমাবেশ আয়োজনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সেই সময়ই এই হামলার ঘটনাটি ঘটে।

অজ্ঞাত পরিচয় বন্দুকধারীরা এই হামলা চালায়। ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টির (এনসিপি) নেতা মহম্মদ মোতালেব শিকদারের উপর হামলা করে। সিকদারের মাথার বাঁ পাশে গুলি লেগেছে। সোনাডাঙা থানার ইন্সপেক্টর অনিমেষ মণ্ডল জানিয়েছেন, গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর সিকদারকে প্রথমে খুলনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে মাথার সিটি স্ক্যানের জন্য সিটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পাঠানো হয়। গুলি চালানোর ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।

উল্লেখ্য, ঢাকায় গত ১২ ডিসেম্বর মুখোশধারী দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলিতেও একইভাবে মাথায় গুলিবিদ্ধ হন গত বছরের ছাত্র-নেতৃত্বাধীন জুলাই অভ্যুত্থানের অন্যতম মুখ এবং ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ছাত্রনেতা ওসমান হাদি। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। ওসমান হাদির মৃত্যুর পর থেকেই ফের উত্তাল হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। সংবাদপত্র ভবনে আগুন থেকে, ময়মনসিংহ জেলায় সংখ্যালঘু হিন্দু যুবক দীপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে-পুড়িয়ে খুন। একের পর এক হাড়হিম করে দেওয়া বর্বরতা। একের পর এক হিংসা। যে হিংসার আগুন থেকে ছাড় পায়নি ৭ বছরের মেয়েও। 

বাংলাদেশের লক্ষ্মীপুরে বিএনপি নেতা বেলাল হোসেনের বাড়িতে শনিবার মধ্যরাতে হামলা চালায় একদল দুর্বৃত্ত। বাইরে থেকে লক করে দিয়ে ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘটনাস্থলেই জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় ৭ বছরের শিশুকন্যার।

আরও পড়ুন, West Bengal Assembly Election 2026: ছাব্বিশের ভোটের আগেই খোদ রাজ্যের মন্ত্রীর ঘরে 'বড় ভাঙন'! জেলায় বেশ বড়সড় শক্তিবৃদ্ধি মিমের...

আরও পড়ুন, West Bengal Assembly Election 2026: ৫ বছরে ৬ থেকে একলাফে ১০০! ছাব্বিশের ভোটে বাংলার শতাধিক আসনে লড়বে ওয়াইসির মিম... 

