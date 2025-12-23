English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bangladesh violence: রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক এক প্রেস ব্রিফিংয়ে জানিয়েছেন, বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া হিংসাত্মক পরিস্থিতি এবং বিশেষ করে এক হিন্দু যুবককে পিটিয়ে মারার ঘটনায় তাঁরা ঘোরতর উদ্বিগ্ন। কীভাবে এই ধরনের ঘটনা বন্ধ করা যায়, তা দেখতে হবে বাংলাদেশকে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Dec 23, 2025, 01:54 PM IST
UN on Bangladesh Unrest: বাংলাদেশে হিন্দু যুবকের নির্মম খুনে ভয়ংকর উদ্বিগ্ন রাষ্ট্রসংঘ! তদন্ত ও বিচার চাইই বললেন...
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীপু চন্দ্র দাস (Dipu Chandra Das) নিয়ে শুধু বাংলাদেশ (Bangladesh) নয়, উত্তাল সারা বিশ্বই। বছরপঁচিশের হিন্দু তরুণ দীপু পোশাক কারখানায় কাজ করতেন (25-year-old Hindu man working in a garment factory)। তাঁকে পিটিয়ে খুন করা হয় (beaten to death) তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ঈশ্বরনিন্দা (allegations of blasphemy)। বিষয়টি নিয়ে উত্তাল বাংলাদেশ, উত্তাল বিশ্বও। এবার রাষ্ট্রসংঘের সচিব আন্তোনিও গুয়েতেরস (United Nations Secretary General Antonio Guterres)-ও এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় (lynching of Hindu man) গুয়েতেরেস বাংলাদেশের সাম্প্রতিক হিংসা নিয়ে খুবই চিন্তিত (violence in Bangladesh)।

বাংলাদেশে লিঞ্চিং

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক হিংসা এবং ওই হিন্দু যুবককে পিটিয়ে মারার (লিঞ্চিং) ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রপুঞ্জ। ঘটনার প্রতিবাদে এবং বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে উত্তাল হয়ে উঠেছে ভারত তথা কলকাতাও।

রাষ্ট্রসংঘের প্রতিক্রিয়া

রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক এক প্রেস ব্রিফিংয়ে জানিয়েছেন, বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া হিংসাত্মক পরিস্থিতি এবং বিশেষ করে এক হিন্দু যুবককে পিটিয়ে মারার ঘটনায় তাঁরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। রাষ্ট্রসংঘ এই ঘটনার নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্তের দাবি জানিয়েছে।

দীপু চন্দ্র দাসের হত্যাকাণ্ড 

গত ১৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশের ময়মনসিংহে এই ২৫ বছর বয়সী হিন্দু যুবক দীপু চন্দ্র দাসকে একদল উন্মত্ত জনতা পিটিয়ে ও পুড়িয়ে হত্যা করে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটে ছাত্রনেতা শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর ছড়িয়ে পড়া উত্তেজনার মাঝেই। ভারত সরকার এই ঘটনাকে "নৃশংস" বলে বর্ণনা করেছে।

কলকাতায় বিক্ষোভ 

এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ২২ ডিসেম্বর কলকাতার বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনের সামনে বিশাল বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপি ও কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা এই প্রতিবাদে শামিল হন। কলকাতায় বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিসের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের ধস্তাধস্তিও হয়। বিক্ষোভকারীরা বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূসের কুশপুত্তলিকা দাহ করেন। বাংলাদেশে হিন্দুদের নিরাপত্তার দাবিতে সরব হন তাঁরা।

ভারতের বার্তা

ভারতের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, তারা বাংলাদেশের পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে। বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি দীপু দাসের খুনিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে।

Bangladesh Violence: ভিসা বন্ধের পরদিনই হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাকে জরুরি তলব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের! চরম সংকটে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক?
