Bangladesh Violence: প্রণয় ভার্মাকে তলবের দিনই বাংলাদেশে নতুন করে হিন্দুদের উপর ভয়াবহ আক্রমণ! বাড়িতে বাড়িতে আগুন...

Bangladesh Violence: প্রণয় ভার্মাকে তলবের দিনই বাংলাদেশে নতুন করে হিন্দুদের উপর ভয়াবহ আক্রমণ! বাড়িতে বাড়িতে আগুন...
Bangladesh Fresh Violence Hindu houses set on fire in Chattogram: ১৭ ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লাহকে ডেকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্য়াচার, নির্যাতনের বিষয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছিল ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাদেশে ফের নতুন করে হিন্দুদের উপর আক্রমণ। ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাকে তলবের দিনই ইউনূসের বাংলাদেশে নতুন করে হিংসার শিকার সংখ্যালঘু হিন্দুরা। চট্টগ্রামে পোড়ানো হল হিন্দুদের বাড়ি। পুড়ে ছাই হিন্দু সম্প্রদায়ের ৭টি বাড়ি।
প্রসঙ্গত, গত ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের ময়মনসিংহের ভালুকায় একটি নারকীয় ঘটনা ঘটে। ধর্ম অবমাননার ভুয়ো অভিযোগে ২৭ বছর বয়সী হিন্দু যুবক দীপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে-পুড়িয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সেই ঘটনার বীভৎসতায় শিউরে উঠেছে সারা বিশ্ব। ২৭ বছর বয়সী হিন্দু যুবক দীপু দাসকে প্রথমে পিটিয়ে আধমড়া করে ফেলা হয়। তারপর পায়ে দড়ি বেঁধে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে গায়ে পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর আবার রাস্তায় টেনে এনে আগুন দেওয়া হয়।
সেই ঘটনার তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে এই ঘটনার পিছনে দীপু যে পোশাক কারখানায় কাজ করতেন, সেই কারখানা কর্তৃপক্ষের সন্দেহজনক ভূমিকা। দীপু দাসের খুন পরিকল্পিত হত্য়াকাণ্ড বলেই মনে করছে পুলিস। জানা গিয়েছে, কারখানার সুপারভাইজাররা দীপুকে নিরাপত্তা দেওয়ার বদলে তাঁকে জোরপূর্বক পদত্যাগ করতে বাধ্য করে ও তারপর উন্মত্ত জনতার হাতে তুলে দেয়। কোনও প্রমাণ ছাড়াই অবমাননার গুজব ছড়িয়ে দীপু দাসের সহকর্মীরা ও স্থানীয় জনতা তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করে। সেই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
এরপরই ১৭ ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লাহকে ডেকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্য়াচার, নির্যাতনের বিষয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। কিন্তু তারপরেও যে পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি হয়েছে তেমনটা নয়। চট্টগ্রামে নতুন করে হিন্দুদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ যার প্রমাণ।
ওদিকে সোমবার ভারতীয়দের জন্য বাংলাদেশ ভিসা বন্ধের ঘোষণার পর মঙ্গলবারই আবার ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাকে তলব করে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এই নিয়ে গত ১০ দিনে দ্বিতীয়বার প্রণয় ভার্মাকে তলব করল বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সূত্রের খবর, প্রণয় ভার্মাকে ডেকে দিল্লি, কলকাতা-সহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশের মিশনগুলির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার কথা বলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব আসাদ আলম সিয়াম। প্রসঙ্গত, দীপু চন্দ্র দাসের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে কলকাতা সহ ভারতের বিভিন্ন শহর। বিভিন্ন শহরে বাংলাদেশ হাইকমিশনের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে মানুষ।
