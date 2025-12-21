English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
 BNP leader's daughter death in Bangladesh: তাঁদের শরীরের প্রায় ৫০-৬০ শতাংশ পুড়ে গেছে। আহত দুই বোনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে স্থানান্তর করা হয়েছে, যেখানে তাঁদের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Dec 21, 2025, 11:48 PM IST
Bangladesh Unrest: নৃশংসতার সব সীমা পার! এবার বাংলাদেশের BNP নেতার ৭ বছরের মেয়েকে গভীর রাতে জ্যান্ত জ্বালাল ইউনূসের দুর্বৃত্তরা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাদেশের (Bangladesh Unrest) লক্ষ্মীপুরে এক বিএনপি নেতার বাড়িতে দুর্বৃত্তদের ছোড়া আগুনে পুড়ে ৭ বছরের এক শিশুর মৃত্যু এবং আরও তিনজনের গুরুতর দগ্ধ হওয়ার ঘটনায় বাংলাদেশে নতুন করে উত্তেজনা (Bangladesh Violence) ছড়িয়ে পড়েছে। শনিবার (২০ ডিসেম্বর, ২০২৫)  রাত ১টায় লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার ভবানীগঞ্জ ইউনিয়নে এই নৃশংস ঘটনাটি ঘটে।

লক্ষ্মীপুরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) (BNP leader) নেতা বেলাল হোসেনের বাড়িতে একদল উত্তেজিত জনতা বা দুর্বৃত্তদের হামলায় ৭ বছরের এক শিশুকন্যা জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা গেছে। ‘দ্য ডেইলি স্টার’ এবং ‘ঢাকা ট্রিবিউন’-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ২০ ডিসেম্বর শনিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার ভবানীগঞ্জ ইউনিয়নে বেলাল হোসেনের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

আগুনে পুড়ে শিশুর মৃত্যু

ঘটনাটি ঘটে রাত ১টার সময়, যখন একদল হামলাকারী বাড়িটি বাইরে থেকে তালাবদ্ধ করে দেয় এবং ভেতরে সপরিবারে লোক থাকা সত্ত্বেও পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই অগ্নিকাণ্ডে বেলালের ৭ বছর বয়সী মেয়ে আয়েশা আক্তার দগ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। লক্ষ্মীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ ওয়াহিদ পারভেজ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ঘটনাস্থল থেকে একটি শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং তিনজনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

দগ্ধদের অবস্থা আশঙ্কাজনক

সূত্র অনুযায়ী, অগ্নিকাণ্ডে বেলাল হোসেন (৫০) এবং তাঁর অন্য দুই মেয়ে—সালমা আক্তার (১৬) ও সামিয়া আক্তার (১৪) গুরুতরভাবে দগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের শরীরের প্রায় ৫০-৬০ শতাংশ পুড়ে গেছে। আহত দুই বোনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে স্থানান্তর করা হয়েছে, যেখানে তাঁদের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। বেলালের মা হাজেরা বেগম জানিয়েছেন, হামলাকারীরা বাইরে থেকে দরজা আটকে দিয়ে ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল, যার ফলে কেউ দ্রুত বের হতে পারেনি।

ওসমান হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে হিংসার আগুন

২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের অন্যতম পরিচিত মুখ এবং ‘ইনকিলাব মঞ্চ’-এর মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরে বাংলাদেশজুড়ে অস্থিরতা অবস্থা। গত ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ ঢাকা থেকে ফেরার পথে মুখোশধারী দুষ্কৃতীদের গুলিতে মাথায় গুরুতর আঘাত পান হাদি। ১৮ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। হাদির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে ঢাকা ও রাজশাহী-সহ বিভিন্ন শহরে তাঁর সমর্থকরা বিচারের দাবিতে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, যা দ্রুত দাঙ্গার রূপ নেয়।

গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে হামলা

বিক্ষুব্ধ জনতা দেশের শীর্ষস্থানীয় দুই সংবাদপত্র—‘প্রথম আলো’ ও ‘দ্য ডেইলি স্টার’-এর কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে। এ সময় সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানটের ভবনেও হামলার ঘটনা ঘটে। হাদি ভারত ও শেখ হাসিনা সরকারের কট্টর সমালোচক থাকায় বিক্ষোভকারীরা ভারত-বিরোধী স্লোগান দেয়। কিছু কিছু জায়গায় সংখ্যালঘুদের ওপর বিচ্ছিন্ন হামলার খবর পাওয়া গেলেও মূল সহিংসতা হাদি হত্যার প্রতিবাদ এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশবাসীকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছে।

দীপু দাস হত্যাকাণ্ড

ঠিক সেই মুহূর্তে ময়মনসিংহের (Mymensingh) ভালুকায় এক হিন্দু যুবককে পিটিয়ে ও পুড়িয়ে (Mob lynching in Bangladesh) মারার নৃশংস ঘটনা দেশজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ও ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। নাম দীপুচাঁদ দাস (Dipu Chandra Das)। সূত্রের খবর, পেশায় কারখানার শ্রমিক ছিলেন তিনি। প্রথমে বেধড়ক মারধর ও পরবর্তীতে তাঁর গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। ওই যুবক ভালুকা উপজেলার দুবালিয়া পাড়া এলাকায় ভাড়াটে হিসেবে থাকতেন। পুলিস জানায়, স্থানীয়দের একটি দল তাকে মহম্মদ সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করার অভিযোগে রাত ৯টায় তাঁকে আক্রমণ করে। গত বৃহস্পতিবার রাতে ঘটে যাওয়া এই বর্বরতা কেবল একটি হত্যাকাণ্ড নয়, বরং এটি বর্তমান বাংলাদেশের (Bangladesh Violence) আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে গভীর প্রশ্নের উদ্রেক সৃষ্টি করেছে। ছাত্রনেতা শরিফ ওসমান হাদির (Osman Hadi) মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া উত্তেজনার মধ্যেই এই ঘটনা ঘটেছে।

ভারতের প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে অবশেষে মুখ খুলল ভারত। বাংলাদেশ নিয়ে প্রথম প্রতিক্রিয়ায় দীপুর হত্যাকারীদের বিচারের দাবি জানাল ভারত। ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল একটি বিবৃতিতে বলেছেন, ‘বাংলাদেশের পরিস্থিতির দিকে নিবিড় ভাবে নজর রেখেছে ভারত। সে দেশের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের আধিকারিকেরা যোগাযোগ রাখছেন। সংখ্যালঘুদের উপর হামলা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন— তা তাঁদের জানানো হয়েছে। দীপুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডে অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনতে হবে। ভারত সেই আবেদন জানিয়েছে।’

