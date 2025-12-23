Bangladesh Violence: বারুদের স্তূপ বাংলাদেশে NCP-ছাত্রদল ভয়ংকর সংঘর্ষ! ককটেল বিস্ফোরণ! ৮ জন...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bangladesh Violence Updates NCP Chhatra Dal clash: কট্টর ছাত্রনেতা হাদির মৃত্যুর পর থেকেই উত্তাল বাংলাদেশ। একের পর এক হাড়হিম করে দেওয়া বর্বরতা। একের পর এক হিংসা। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Dec 23, 2025, 12:59 PM IST
ছবি সৌজন্যে টুইটার

মৌমিতা চক্রবর্তী: হিংসা অব্যাহত বাংলাদেশে। নতুন করে ফের সংঘর্ষ, বোমা বিস্ফোরণ। অশান্ত বাংলাদেশ। বাংলাদেশের শরীয়তপুর শহরের চৌরঙ্গী এলাকায় এনসিপি ও ছাত্রদল নেতা–কর্মীদের সংঘর্ষ। সংঘর্ষের জেরে আহত ৮ জন।

শরীয়তপুর শহরের চৌরঙ্গী এলাকায় এনসিপি ও ছাত্রদল নেতা–কর্মীদের সংঘর্ষ। শরীয়তপুরে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সংঘর্ষের সময় ককটেল বোমা বিস্ফোরণ হয় বলে খবর। বিস্ফোরণের জেরে অন্তত আটজন আহত হয়েছেন। এই ঘটনায় একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন দুই দলের নেতা-কর্মীরা।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদিকে হত্যা ও খুলনায় শ্রমিক শক্তির কেন্দ্রীয় কমিটির সংগঠক মোতালেব শিকদারের উপর গুলি চালানোর প্রতিবাদ এবং দোষী ব্যক্তিদের বিচারের দাবিতে সন্ধ্যায় বিক্ষোভ মিছিল বের করেন এনসিপির নেতা–কর্মীরা। মিছিলটি শরীয়তপুর শহরের চৌরঙ্গী এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় মিছিলের মধ্যে ছাত্রদলের এক কর্মীর মোটরসাইকেল নিয়ে ঢোকা নিয়ে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। 

এরপরই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে দুপক্ষ। এমনকি সংঘর্ষের সময় ককটেল বোমা বিস্ফোরণও হয়। প্রসঙ্গত, গত ১২ ডিসেম্বর ঢাকায় মুখোশধারী দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলিতেও গুলিবিদ্ধ হন গত বছরের ছাত্র-নেতৃত্বাধীন জুলাই অভ্যুত্থানের অন্যতম মুখ এবং ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ছাত্রনেতা ওসমান হাদি। মাথার বাঁদিকে গুলি করে শ্যুটার। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

কট্টর ছাত্রনেতা হাদির মৃত্যুর পর থেকেই উত্তাল বাংলাদেশ। সংবাদপত্র ভবনে আগুন লাগানো, ভাঙচুর থেকে, ময়মনসিংহ জেলায় সংখ্যালঘু হিন্দু যুবক দীপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে-পুড়িয়ে খুন। একের পর এক হাড়হিম করে দেওয়া বর্বরতা। একের পর এক হিংসা। হিংসার আগুন থেকে ছাড় পায়নি ৭ বছরের মেয়েও। 

বাংলাদেশের লক্ষ্মীপুরে বিএনপি নেতা বেলাল হোসেনের বাড়িতে শনিবার মধ্যরাতে হামলা চালায় একদল দুর্বৃত্ত। বাইরে থেকে লক করে দিয়ে ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘটনাস্থলেই জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় ৭ বছরের শিশুকন্যার। এরপর সোমবার খুলনায় বাড়ির মধ্যেই অজ্ঞাত পরিচয় হামলাকারীর হাতে গুলিবিদ্ধ হন এনসিপি নেতা মোতালেব শিকদার।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

