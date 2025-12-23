English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bangladesh Violence: এনসিপি শ্রমিক নেতা সিকদারকে গুলি এক মহিলার! খুলনা গুলিকাণ্ডে বড় আপডেট...ঘরে মিলল বিদেশি...

শুরুতে যদিও মোতালেব শিকদার পুলিশকে জানিয়েছিলেন যে, মোটরসাইকেলে করে আসা দুর্বৃত্তরা তাঁকে রাস্তায় গুলি করে পালিয়ে যায়। কিন্তু পরে তদন্তে নেমে পুলিশ নিশ্চিত হয় যে...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Dec 23, 2025, 04:18 PM IST
Bangladesh Violence: এনসিপি শ্রমিক নেতা সিকদারকে গুলি এক মহিলার! খুলনা গুলিকাণ্ডে বড় আপডেট...ঘরে মিলল বিদেশি...
ছবি সৌজন্যে টুইটার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: খুলনায় এনসিপি নেতা মোতালেব সিকদারের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় বড় আপডেট। এনসিপি নেতা মোতালেব সিকদারকে গুলি করে এক মহিলা! এনসিপির শ্রমিক নেতা মোতালেব সিকদারকে (৪২) গুলি করার ঘটনায় এক মহিলাকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ধৃতের নাম মোসা. তনিমা ওরফে তন্বী। ধৃত তনিমা যুবশক্তির খুলনা জেলা শাখার যুগ্ম সদস্যসচিব বলে জানা গিয়েছে।

সোমবার দুপুরে খুলনার সোনাডাঙা এলাকায় এই তনিমা ওরফে তন্বীর ভাড়াবাড়িতেই গুলিবিদ্ধ হন মোতালেব শিকদার। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। মাথার বাঁদিক লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছিল। তবে গুলিটি তাঁর মাথার চামড়া ছুঁয়ে বেরিয়ে যায়। ফলে রক্তক্ষরণ হলেও তিনি প্রাণে বেঁচে যান। বর্তমানে তিনি খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বর্তমানে শঙ্কামুক্ত মোতালেব শিকদার।

এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ প্রাথমিকভাবে মনে করছে, বিবাদের জেরেই এই গুলি চলে। শুরুতে যদিও মোতালেব শিকদার পুলিশকে জানিয়েছিলেন যে, মোটরসাইকেলে করে আসা দুর্বৃত্তরা তাঁকে রাস্তায় গুলি করে পালিয়ে যায়। কিন্তু পরে পুলিশ নিশ্চিত হয় যে, গুলি চালানোর ঘটনাটি ঘরের ভিতরেই ঘটেছে। ঘরের ভিতরে মেলে রক্তের দাগ। পুলিস আরও জানিয়েছে, ঘরের ভিতর থেকে বিদেশি মদের বোতল, ইয়াবা সেবনের সরঞ্জাম ও একটি গুলির খোল উদ্ধার হয়েছে। যা থেকেই পুলিস মনে করছে, ঘরের ভিতরে কোনও বিবাদ থেকেই গুলি চলে। এই ঘটনার পিছনে আরও কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখছে পুলিস।

এনসিপি (NCP)-র শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতা মহাম্মদ মোতালেব সিকদার। এনসিপির কেন্দ্রীয় সংগঠক হওয়ার পাশাপাশি সিকদার এনসিপির শ্রমিক শাখা ‘জাতীয় শ্রমিক শক্তি’-র খুলনার বিভাগীয় আহ্বায়কও। দলীয় সূত্রে খবর, তিনি খুলনায় দলের তরফে একটি শ্রমিক সমাবেশ আয়োজনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সেই সময়ই এই হামলার ঘটনাটি ঘটে। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরই সিকদারকে প্রথমে খুলনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে মাথার সিটি স্ক্যানের জন্য সিটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পাঠানো হয়।

