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‘দিল্লি থেকে মুখ খুলবেন হাসিনা, ব্ল্যাকআউট ঢাকায়!’, সম্প্রচারে নামলেই আইনি খাঁড়া

Sheikh Hasina: ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর এই প্রথম ভারত থেকে প্রকাশ্যে মুখ খুলছেন সাজাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কিন্তু তাঁর এই এক ভাষণেই তোলপাড় দুই দেশ! সম্প্রচারে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বাংলাদেশ সরকার। তীব্র কূটনৈতিক টানাপোড়েনের মাঝে ভারতের ভূমিকা কী? ডিসেম্বরে দেশে ফিরে কি তবে নতুন কোনও রাজনৈতিক ঝড় তুলতে চলেছেন তিনি?

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 05, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:21 AM IST
‘দিল্লি থেকে মুখ খুলবেন হাসিনা, ব্ল্যাকআউট ঢাকায়!’, সম্প্রচারে নামলেই আইনি খাঁড়া
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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