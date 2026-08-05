/‘দিল্লি থেকে মুখ খুলবেন হাসিনা, ব্ল্যাকআউট ঢাকায়!’, সম্প্রচারে নামলেই আইনি খাঁড়া

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারত থেকে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভার্চুয়াল ভাষণকে কেন্দ্র করে ফের উত্তপ্ত ঢাকা ও দিল্লির রাজনৈতিক অঙ্গন। ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার দুবছর পর দিল্লি থেকে প্রথম প্রকাশ্য ভার্চুয়াল বক্তব্য রাখার কথা রয়েছে শেখ হাসিনার। তবে তাঁর এই বক্তব্য বাংলাদেশে সম্প্রচার না করার জন্য দেশের সমস্ত সংবাদমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়াকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার।
কেন এই নিষেধাজ্ঞা?
নয়া দিল্লির ‘ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাব অব সাউথ এশিয়া’-র আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে ভার্চুয়ালি অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে শেখ হাসিনা এবং তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের। বাংলাদেশের তথ্য উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, শেখ হাসিনার কোনও বক্তব্য বা সাক্ষাৎকার প্রচার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের নির্দেশ অনুযায়ী শেখ হাসিনার বক্তব্য সংবাদমাধ্যম বা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করা বেআইনি। তবে শেখ হাসিনার সহকারী আবু ওবায়দা আরিন জানান, অনুষ্ঠানটি নির্ধারিত সময়েই হবে। তিনি বলেন, সীমান্তের ভেতরে ভিন্নমত দমন করা গেলেও দেশের বাইরে ওঠা কণ্ঠকে রোধ করা যাবে না।
ভারতের সাফাই: ‘এটি একটি বেসরকারি আয়োজন’
একজন সাজাপ্রাপ্ত ও পলাতক নেত্রীকে ভারতের মাটিতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানোর অনুমতি দেওয়া দুই দেশের সুসম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে বলে দিল্লির কাছে বার্তা পাঠিয়েছিল বাংলাদেশ। পরিস্থিতি স্পষ্ট করতে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, এটি সম্পূর্ণ একটি বেসরকারি সংগঠনের আয়োজন। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে ভারত সরকারের কোনও সম্পর্ক নেই এবং সেখানে বলা কোনও মতামতকে ভারত সরকার সমর্থন করে না।
হাসিনার প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত ও বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি
২০২৪ সালে গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ২০২৫ সালে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। যে রায়কে হাসিনা আইনিভাবে ভিত্তিহীন বলে খারিজ করেছেন। এক সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা জানিয়েছেন, তিনি এবং তাঁর দলের সহকর্মীরা আগামী ডিসেম্বর নাগাদ দেশে ফিরে আদালতে হাজির হওয়ার পরিকল্পনা করছেন।
ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর বাংলাদেশে তারেক রহমানের নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ভারতের কাছে শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর দাবি আরও জোরদার করা হয়েছে। বিদেশ প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম জানান, ভারত থেকে আওয়ামী লীগ নেতাদের রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ার বিষয়ে ঢাকা বারবার দিল্লির কাছে তীব্র আপত্তি জানিয়ে আসছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)