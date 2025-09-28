Bangladeshi Agitation Against Yunus: 'ইউনূস তুমি পাকিস্তানি, গো ব্যাক টু পাকিস্তান', রাষ্ট্রসংঘ সদর দফতরের সামনে তুলকালাম বাংলাদেশিদের

Bangladeshi Agitation Against Yunus: 'ইউনূস তুমি পাকিস্তানি, গো ব্যাক টু পাকিস্তান', রাষ্ট্রসংঘ সদর দফতরের সামনে তুলকালাম বাংলাদেশিদের
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিদেশে গিয়ে নিজের দেশের মানুষেরই বিক্ষোভের মুখ পড়লেন বাংলাদেশের তত্ববধায়ক সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনূস। স্লোগান উঠল, 'ইউনূস তুমি পাকিস্তানি, পাকিস্তানে ফিরে যাও।' শুক্রবার রাষ্ট্রসংঘ সদর দফতরের সামনে বিক্ষোভো ফেটে পড়েন বহু বাংলাদেশি। কেউ কেউ ইউনূসের ছবি দেওয়া ডাস্টবিন নিয়ে হাজির হন। পাল্টা স্লোগান দেন ইউনূস পন্থীরা। এনিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে মারামারি লেগে যায়। ধুন্ধুমার কাণ্ড বেধে যায় রাষ্ট্রসংঘ সদর দফতরের সামনে।
বিক্ষোভকারীদে দাবি, ইউনূস বাংলাদেশকে একটা তালিবানি রাষ্ট্র বানাতে চাইছেন। ইসলামপন্থীদের সঙ্গে মিলে ওই কাজ করছেন। গত বছর ৫ অগাস্ট শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর দেশ সংখ্যালঘুদের উপবে বিশেষ করে হিন্দুদের উপরে অত্য়াচার বেড়েছে। হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশে মানবাধিকারের অবস্থা তলানিতে ঠেকেছে। বহু মানুষ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। শেখ হাসিনাকে অবৈধভাবে দেশ ছাড়াতে বাধ্য করা হয়েছে। তার পরেই দেশ দখল করেছেন ইউনূস আর সংখ্যালঘুদের উপরে অত্যাচার বেড়ে গিয়েছে।
উল্লেখ্য, শেখ হাসিনা ২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। বিক্ষুব্ধ মানুষের ঢেউ এসে পড়ে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে। সাধারণ মানুষ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে ঢুকে সবকিছু লুঠপাট করে নিয়ে চলে যায়। দেশে ক্ষমতার রাশ চলে আসে তত্ববধায়ক সরকারের হাতে। তার পর থেকেই একের পর এক সংখ্যালঘুদের উপরে হামলার ঘটনা ঘটতে থাকে। এনিয়ে চট্টগ্রামে একটি বিশাল বিক্ষোভ করে সংখ্যালঘু সংগঠনগুলি।
বাংলাদেশের হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের একটি হিসেব অনুযায়ী শেখ হাসিনা ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পর ২০২৪ সালের ৪ অগাস্ট থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে ৩১ জন হিন্দু ধর্মালম্বী মানুষকে খুন করা হয়েছে, ১৩ জন মহিলা ধর্ষিতা হয়েছেন। ১৩৩টি মন্দিরে হামলার ঘটনা ঘটেছে।
এদিকে, রাষ্ট্রসংঘের তাঁর বক্ততায় মহম্মদ ইউনূস বলেন, বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের পথে হাঁটতে শুরু করেছে। গত বছর এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম কীভাবে দেশে একটি বিপ্লব হয়েছে। আজ ঠিক এক বছর পর বলছি দেশ কতটা এগিয়েছে। বিভিন্ন দেশে আমাদের দেশের মানুষ রয়েছেন প্রায় ৭১ লাখ। এরা প্রতি বছর দেশে পাঠান ১৮ মিলিয়ন ডলার। এদের পরিশ্রমে একদিকে বিদেশি রাষ্ট্রগুলির কাজ মিটছে পাশাপাশি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক লাভ হচ্ছে। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের একচি সাময়িক সমস্যা চলছে। ভারত আমাদের দেশ ছাত্রদের কার্মকাণ্ড ভালোভাবে নেয়নি। ভারত আমাদের বিরুদ্ধে ভুল প্রচার চালাচ্ছে।
