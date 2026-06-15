/BBC LayOffs: বিখ্যাত সংবাদসংস্থায় ভয়ংকর ছাঁটাই: একসঙ্গে ২,০০০ কর্মীর চাকরি খেল অফিস, কর্মহীন হাজার হাজার সাংবাদিক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিখ্যাত ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি (British Broadcasting Corporation) ভয়ংকর আর্থিক সংকটের মুখোমুখি। এই অবস্থায় একটাই উপায়-- বড় কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটতে চলেছে সংস্থা।
সংবাদমাধ্যম সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তাদের বার্ষিক বাজেটের ১০ শতাংশ সাশ্রয় বা হ্রাস করার লক্ষ্যে বিশ্বজুড়ে প্রায় ২,০০০ কর্মীকে ছাঁটাই করা হবে। এই বিপুল পরিমাণ কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্তে স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ও বিনোদন জগতে তুমুল আলোড়ন।
কিন্তু কেন এই বিশাল ব্যয়সংকোচনের সিদ্ধান্ত?
বিবিসি-র ভিতরের খবর এবং আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত কয়েক বছর ধরে ব্রিটিশ এই সংবাদমাধ্যম তীব্র আর্থিক চাপ এবং লাইসেন্স ফি (License Fee) সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছে। ব্রিটেনে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি এবং দর্শক ও শ্রোতাদের প্রথাগত টেলিভিশন বা রেডিও ছেড়ে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণে বিবিসির আয়ের উৎসে বড় ধাক্কা লেগেছে।
মূলত দুটি প্রধান কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা:
আর্থিক ঘাটতি পূরণ: বার্ষিক পরিচালন ব্যয়ের ১০ শতাংশ কমানো না গেলে আগামী দিনে সংস্থার আর্থিক ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়বে।
ডিজিটাল রূপান্তর (Digital-First Approach): চিরাচরিত টেলিভিশন এবং রেডিও সম্প্রচারের খরচ কমিয়ে সেই অর্থ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মকে আরও জমকালো (যেমন বিবিসি আইপ্লেয়ার, গ্লোবাল নিউজ অ্যাপ) করার কাজে ব্যবহার করা হবে।
কোন কোন বিভাগে পড়বে এর প্রভাব?
প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, এই ছাঁটাই প্রক্রিয়া কেবল ব্রিটেনের স্থানীয় দফতরেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বিবিসির বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্যুরো এবং আঞ্চলিক ভাষার পরিষেবাগুলির ওপরেও এর বড় প্রভাব পড়বে।
টেলিভিশন ও রেডিও সংবাদ: প্রথাগত সম্প্রচার বা লিনিয়ার টিভির বেশ কিছু অনুষ্ঠান বন্ধ বা পুনর্গঠন করা হতে পারে।
প্রশাসনিক বিভাগ: সম্পাদকীয় বিভাগের পাশাপাশি মানবসম্পদ (HR), অর্থ ও প্রযুক্তিগত বিভাগের মতো সম্পাদকীয় বিভাগ নয়, এমন জায়গা থেকেও কর্মী কমানো হবে।
আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ব্যুরো: বিশ্বজুড়ে থাকা বেশ কিছু ছোট ব্যুরোর কার্যক্রম সংকুচিত করা হতে পারে।
সাংবাদিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া
বিবিসির এই আকস্মিক ও বিশাল কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্তে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ব্রিটেনের বিভিন্ন সাংবাদিক ইউনিয়ন ও কর্মী সংগঠনগুলি। ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্টস (NUJ)-এর মতো organisation-গুলির মতে, একসঙ্গে এত বিপুল পরিমাণ দক্ষ কর্মী ছাঁটাইয়ের ফলে বিবিসির সংবাদ পরিবেশনের মান এবং নির্ভরযোগ্যতা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হতে পারে।
কম কর্মী নিয়ে কাজ করার ফলে বাকি কর্মীদের ওপর মানসিক ও কাজের চাপ বহুগুণ বেড়ে যাবে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং প্রয়োজনে আইনি বা ধর্মঘটের মতো কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।
'ডিজিটাল ফার্স্ট' নীতি
ডিজিটাল যুগের সাথে তাল মেলাতে বিবিসি গত কয়েক বছর ধরেই তাদের কার্যপদ্ধতিতে বদল আনার চেষ্টা করছে। কর্তৃপক্ষের দাবি, কর্মী ছাঁটাইয়ের এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক হলেও, ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে সংস্থাকে আধুনিক এবং যুগোপযোগী করে তুলতে এই কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।
টেলিভিশন সেটের চেয়ে স্মার্টফোন ও ট্যাবলেটে খবর এবং বিনোদনমূলক কন্টেন্ট দেখার প্রবণতা যেভাবে বাড়ছে, তাতে নিজেদের প্রাসঙ্গিক রাখতে বিবিসি এখন সম্পূর্ণভাবে 'ডিজিটাল ফার্স্ট' (Digital-First) নীতিতে এগোতে চাইছে। এই ছাঁটাইয়ের ফলে যে অর্থ সাশ্রয় হবে, তা দিয়ে বিশ্বমানের ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি ও তা ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ আরও ত্বরান্বিত করা হবে বলে জানানো হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)