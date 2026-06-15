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BBC LayOffs: বিখ্যাত সংবাদসংস্থায় ভয়ংকর ছাঁটাই: একসঙ্গে ২,০০০ কর্মীর চাকরি খেল অফিস, কর্মহীন হাজার হাজার সাংবাদিক

BBC Big Update: ডিজিটাল যুগের সাথে তাল মেলাতে বিবিসি গত কয়েক বছর ধরেই তাদের কার্যপদ্ধতিতে বদল আনার চেষ্টা করছে। কর্তৃপক্ষের দাবি, কর্মী ছাঁটাইয়ের এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক হলেও, ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে সংস্থাকে আধুনিক এবং যুগোপযোগী করে তুলতে এই কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 15, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:25 PM IST
BBC LayOffs: বিখ্যাত সংবাদসংস্থায় ভয়ংকর ছাঁটাই: একসঙ্গে ২,০০০ কর্মীর চাকরি খেল অফিস, কর্মহীন হাজার হাজার সাংবাদিক

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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