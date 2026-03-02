Iran-Israel War: বাহরাইনে ভয়ংকর খবর... যুদ্ধবিমান ভেঙে মৃত্যু একের পর এক বাঙালির, ICU-তে অনেকে...

Iran-Israel War: বাহরাইনে ভয়ংকর খবর... যুদ্ধবিমান ভেঙে মৃত্যু একের পর এক বাঙালির, ICU-তে অনেকে...
Middle East war: মধ্যপ্রাচ্যের আকাশ এখন রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ইরান ও তার মিত্র দেশগুলোর সঙ্গে ইসরায়েল ও আমেরিকার এই পাল্টাপাল্টি হামলায় প্রাণ হারাচ্ছেন নিরীহ সাধারণ মানুষ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ সালের মার্চ মাসের শুরুতেই মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এক ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। ইরান, ইসরায়েল এবং আমেরিকার মধ্যের এই সংঘাত এখন আর কেবল সামরিক সীমানায় সীমাবদ্ধ নেই; এর আঁচ এসে লেগেছে সাধারণ প্রবাসী কর্মীদের জীবনেও। বিশেষ করে বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং কুয়েতে কর্মরত বাঙালি ও ভারতীয়রা এখন চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।
মধ্যপ্রাচ্যের আকাশ এখন রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ইরান ও তার মিত্র দেশগুলোর সঙ্গে ইসরায়েল ও আমেরিকার এই পাল্টাপাল্টি হামলায় প্রাণ হারাচ্ছেন নিরীহ সাধারণ মানুষ। অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে, এই সংঘাতের শিকার হচ্ছেন রুটি-রুজির সন্ধানে মরুভূমির দেশে যাওয়া বাংলাদেশি রেমিট্যান্স যোদ্ধারা। গত কয়েক দিনে বাহরাইন এবং সংযুক্ত আরব আমিরাশাহিতে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন বেশ কয়েকজন বাঙালি।
১. বাহরাইনে ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষে বিদীর্ণ স্বপ্ন
বাহরাইনের মুহাররাক দ্বীপের সালমান শিল্পাঞ্চল এলাকায় প্রতিদিনের মতোই কাজে ব্যস্ত ছিলেন প্রবাসী তারেক। কিন্তু হঠাৎ এক বিকট শব্দে আকাশ কেঁপে ওঠে। বাহরাইন প্রতিরক্ষা বাহিনী একটি ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র মাঝ আকাশে ভেঙে পড়লে, তার বিশাল এক টুকরো বা ধ্বংসাবশেষ সরাসরি তারেকের ওপর এসে পড়ে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।
তারেক চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলার আজিমপুর ইউনিয়নের সাইদুল হকের ছেলে। পরিবারের সচ্ছলতা ফেরাতে বিদেশে পাড়ি জমানো এই যুবকের অকাল মৃত্যুতে তাঁর গ্রামে এখন শোকের মহল। বাহরাইনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত রইস হাসান সরোয়ার এই তথ্যের স্বীকার করেছেন। তিনি জানান, এই একই ঘটনায় আরও দুই বাংলাদেশি গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁরা বর্তমানে স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। দূতাবাস থেকে তাঁদের চিকিৎসার বিষয়টি দেখা হচ্ছে।
২. অনিশ্চয়তার চাদরে ঘেরা বাহরাইন
রাষ্ট্রদূত রইস হাসান সরোয়ার বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, বাহরাইনে অবস্থানরত অধিকাংশ বাংলাদেশি এখন পর্যন্ত নিরাপদ থাকলেও হামলার ধরন নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।
ড্রোন বা ক্ষেপণাস্ত্রগুলো কোনও নির্দিষ্ট সময় মেনে আসছে না; বরং হঠাৎ করেই আঘাত হানছে। ফলে আগে থেকে সাইরেন বা বিপদের আভাস পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।
এই পরিস্থিতির কারণে প্রবাসীরা বর্তমানে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে নিজেদের ঘরে অবস্থান করছেন। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাইরে বের হচ্ছেন না। রাষ্ট্রদূত আরও জানান, প্রবাসীরা ঘরে থাকায় দূতাবাসে এখনো সহায়তার জন্য বড় কোনো ভিড় দেখা না গেলেও পরিস্থিতির অবনতি হলে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
৩. আরব আমিরাত ও কুয়েতেও প্রবাসীদের প্রাণহানি
আঞ্চলিক এই উত্তেজনার আঁচ কেবল বাহরাইনেই সীমাবদ্ধ নেই, তা ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিবেশী দেশগুলোতেও। গত শনিবার সংযুক্ত আরব আমিরাতে ইরানের এক ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় তিনজন নিহত হন, যার মধ্যে একজন বাংলাদেশি নাগরিক ছিলেন বলে নিশ্চিত করেছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। নিহত বাকি দুজন পাকিস্তান ও নেপালের নাগরিক।
দুবাইয়ে বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউন্সিলর আরমান উল্লাহ চৌধুরী জানিয়েছেন, মিশন বিষয়টি নিয়ে আমিরাত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে এবং মৃতদেহ দেশে পাঠানোসহ প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করছে।
অন্যদিকে, গত রোববার কুয়েত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে একটি ড্রোন হামলার ঘটনা ঘটে। সেখানে কর্মরত অবস্থায় আরও চার বাংলাদেশি শ্রমিক আহত হয়েছেন। এই ধারাবাহিক হামলাগুলো উপসাগরীয় দেশগুলোতে বসবাসরত লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশিকে এক চরম আতঙ্কের মুখে ঠেলে দিয়েছে।
৪. বাংলাদেশ সরকারের সতর্কতা ও পরামর্শ
উপসাগরীয় দেশগুলোতে উত্তেজনা ক্রমে বাড়তে থাকায় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রবাসী কর্মীদের জন্য বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট দূতাবাসগুলোর পক্ষ থেকে প্রবাসীদের যথাসম্ভব ঘরের ভেতরে থাকার এবং স্থানীয় প্রশাসনের নিরাপত্তা নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
বিশেষ করে শিল্পাঞ্চল বা বিমানবন্দরের কাছাকাছি এলাকায় কর্মরত বাংলাদেশিদের অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কোম্পানিগুলোকেও অনুরোধ করা হয়েছে যাতে তারা তাদের শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে।
৫. প্রবাসীদের মনে যুদ্ধের আতঙ্ক
মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে প্রায় এক কোটিরও বেশি বাংলাদেশি কর্মরত। দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখা এই মানুষগুলো এখন নিজের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত।
যুদ্ধের দামামা বাজলে কেবল তেলের দাম বাড়ে না, বাড়ে সাধারণ মানুষের প্রাণের ঝুঁকিও। তারেক বা আমিরাতে নিহত হওয়া সেই বাংলাদেশি কর্মীর পরিবারগুলো এখন নিঃস্ব। রেমিট্যান্সের আশায় থাকা এই পরিবারগুলোর কাছে এই যুদ্ধ কেবল খবরের শিরোনাম নয়, বরং সারা জীবনের এক অপূরণীয় ক্ষতি।
মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতি একদম অগ্নিগর্ভ। ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের এই ডামাডোলে বাংলাদেশিরা কোনও পক্ষ না হয়েও প্রাণ হারাচ্ছেন। বাহরাইন, আমিরাত ও কুয়েতের এই ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে আধুনিক যুদ্ধে নিরাপদ দূরত্ব বলে কিছু নেই।
আন্তর্জাতিক বিশ্লেকদের মতে, সকলকেই দ্রুত এই সংঘাত থামাতে উদ্যোগ নিতে হবে, নতুবা আরও অনেক তারেককে হয়তো অকালেই প্রাণ দিতে হবে। বাংলাদেশ সরকারকে এই মুহূর্তে প্রবাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কূটনৈতিক তৎপরতা আরও জোরদার করতে হবে।
আরও পড়ুন: Iran Israel War: জুম্মার নামাজ শেষেই ভয়ংকর রেডিয়ো বিস্ফোরণ, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শেষ কালমা পাঠ-- আয়াতোল্লা আল খামেইনি, এক অভিজ্ঞানের অবসান...
আরও পড়ুন: Iran Israel War how and when Ayatollah was killed by CIA: রোজার উপবাসে থাকা খামেইনির শেষের ভয়ংকর মুহূর্ত, যে ভাবে একমাস নজরে রেখে গোটা পরিবার খতম করল CIA...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)