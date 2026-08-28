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হড়পাবিভীষিকায় লাশের পাহাড়! নেপালের মর্গে তিলমাত্র জায়গা নেই! এবার কি গণসৎকার?

Nepal Morgues Run out of Space: সবচেয়ে বড় সংকট, মৃতদেহের স্থান সংকুলান না হওয়া। উদ্ধারকাজে এত দেহ উদ্ধার হচ্ছে যে, তা রাখার জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। উপচে পড়ছে নেপালের মর্গ, হাসপাতাল। আর দেহ খুব বেশি দিন সংরক্ষণ করে রাখার মতো ব্যবস্থাও নেই সেদেশে। এরপর কী হবে?

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 28, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 04:21 PM IST
হড়পাবিভীষিকায় লাশের পাহাড়! নেপালের মর্গে তিলমাত্র জায়গা নেই! এবার কি গণসৎকার?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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