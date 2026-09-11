/H-1B ভিসায় বিপুল বদল! ভারতীয়দের কি এবার গলাধাক্কা দিয়ে আমেরিকা থেকে বের করে দেবেন ট্রাম্প? এবার ৬০ দিনের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয়দের উপর রাগ আর কমছে না যেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের। এবার এমন করছেন যেন, ভারতীয়দের আমেরিকা থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে পারলেই শান্তি পান তিনি। কেন ভারতীয়দের উপর এত নির্মম হয়ে উঠছেন তিনি? না, এটা অবশ্য শুধু ভারতীয়দের জন্য়ই নয়। এবার তিনি এইচ-১বি ভিসা নিয়ে যা ঘোষণা করলেন, তাতে বিদেশি মাত্রই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। কী সেই নিয়ম? চাকরি হারানোর পরে বিদেশি কর্মীদের, বিশেষত এইচ-১বি ভিসাধারীদের , নতুন চাকরি খোঁজার জন্য দেওয়া ৬০ দিনের সময়সীমা বাতিল করার প্রস্তাবটির মূল্যায়ন চূড়ান্ত করেছে হোয়াইট হাউস।
৬০ দিনের ছাড়ে 'না'
এই প্রস্তাবটি চলতি মাসের শুরুতে ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটির পক্ষ থেকে অফিস অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বাজেটের মূল্যায়নের জন্য জমা দেওয়া হয়েছিল, এবং এর নির্দিষ্ট বিবরণ এখনও প্রকাশ করা হয়নি। কিন্তু প্রস্তাবটি চূড়ান্ত হলে কী হবে? প্রস্তাবটি চূড়ান্ত হলে, নির্দিষ্ট প্রধান অ-অভিবাসী এবং তাদের নির্ভরশীলদের জন্য বর্তমানে যে ৬০ দিনের ছাড়ের সময়সীমা দেওয়া হয়, তা বাতিল করা হবে। এই ছাড়টি দেওয়া হয় যদি প্রধান ব্যক্তির অনুমোদিত থাকার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তাঁর চাকরি শেষ হয়ে যায়। পরবর্তী ধাপে ফেডারেল রেজিস্টারে প্রস্তাবটি প্রকাশ করা হবে এবং এর সঙ্গে জনসাধারণের মতামত জানানোর জন্য একটি সময় থাকবে, যা সাধারণত ৩০ থেকে ৬০ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়।
৭১ শতাংশ ভারতীয় নাগরিক
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আনুমানিক ভারতীয়-আমেরিকান জনসংখ্যা ৫২ লক্ষ। এইচ-১বি কর্মসংস্থান ভিসা প্রাপকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ভারতীয় নাগরিক, যাঁরা ২০২৪ অর্থবর্ষে মোট সফল আবেদনকারীর ৭১ শতাংশ।
১৮০ দিন
তবে, এই ছবিটা একরৈখিক নয়। হোয়াইট হাউসের প্রাক্তন উপদেষ্টা অজয় জৈন ভুতোরিয়া, এইচ-১বি , এল-১ এবং ও-১ নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসাধারীদের ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর প্রদত্ত ৬০ দিনের গ্রেস পিরিয়ড বাতিল করার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত আইনের সমালোচনা করেছেন এবং এর পরিবর্তে এই সময়কাল বাড়িয়ে ১৮০ দিন করার পক্ষে মত দিয়েছেন।
নিরপরাধ, অসহায় কিন্তু নিপীড়িত
হোয়াইট হাউসের প্রাক্তন উপদেষ্টা অজয় জৈন ভুতোরিয়া বলেন, ৬০ দিনের ওই গ্রেস পিরিয়ড বাতিল করা অমানবিক এবং অবাস্তব। যখন একজন দক্ষ কর্মীর হঠাৎ চাকরি চলে যায়, তখন ৬০ দিন তাঁর পক্ষে এমনিতেই বিপজ্জনকভাবে কম সময়। এই সুরক্ষা পুরোপুরি কেড়ে নিলে হাজার হাজার আইন মেনে চলা ব্যক্তি তাঁদের জীবন গুছিয়ে নেওয়ার জন্য কোনো সময়ই পাবেন না। তিনি যোগ করেন, এই দেশের জন্য বছরের পর বছর শ্রম ও কর প্রদান করা সত্ত্বেও নিরীহ পরিবারগুলি তাদের নিজেদের কোনো দোষ ছাড়াই হঠাৎ করে বাস্তুচ্যুত হবে এবং তাদের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। “মানুষ তাদের বাড়ির ভাড়া সংক্রান্ত বিষয়পত্র সামলানো, সন্তানদের স্কুল ছাড়ানো বা ব্যক্তিগত কাজকর্ম সামলানোর মতো প্রয়োজনীয় সময়টুকুও পাবে না!
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