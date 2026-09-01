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প্রায় ১ লাখ কর্মী ছাঁটাই! বন্ধ হতে পারে একাধিক কারখানা! বাধা দিচ্ছে ইউনিয়ন, কিন্তু সরকার...

Volkswagen Wants To Cut Up To 100000 Jobs: জার্মান গাড়ি প্রস্তুতকারক ভক্সওয়াগন তাদের ইতিহাসে অন্যতম বড় অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন পরিকল্পনার দিকে এগোচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। আর সেটা করতে গিয়ে তারা কোম্পানির খোলনলচে বদলে ফেলার উদ্যোগ করেছে। প্রায় ১,০০,০০০ কর্মী ছাঁটাই হতে পারে সেখানে। চিরতরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে জার্মানির একাধিক কারখানা।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 01, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 05:06 PM IST
প্রায় ১ লাখ কর্মী ছাঁটাই! বন্ধ হতে পারে একাধিক কারখানা! বাধা দিচ্ছে ইউনিয়ন, কিন্তু সরকার...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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