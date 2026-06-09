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H1B Visa Fee: মুখ পুড়ল ট্রাম্পের, H-1B ভিসার ১ লক্ষ ডলার ফি বাতিল আদালতের: ভারতীয়দের জন্য বড় স্বস্তি

Donald Trump H-1B Visa Fee: ২০২৫-এর সেপ্টেম্বর মাসে ট্রাম্প প্রশাসন এইচ-১বি ভিসার নতুন বর্ধিত ফি চালুর কথা ঘোষণা করে। ২০০০ থেকে ৫০০০ ডলারের ভিসা ফি বাড়িয়ে ১ লক্ষ ডলার করে দেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প প্রশাসনের আরোপ করা  এইচ-১বি ভিসার এই নতুন ফি বাতিল করে দিয়েছে মার্কিন জেলা আদালত।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 09, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:09 PM IST
H1B Visa Fee: মুখ পুড়ল ট্রাম্পের, H-1B ভিসার ১ লক্ষ ডলার ফি বাতিল আদালতের: ভারতীয়দের জন্য বড় স্বস্তি
Image Credit: ট্রাম্পের ১ লক্ষ ডলার H-1B ভিসা ফি অবৈধ-বেআইনি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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