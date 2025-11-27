English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Imran Khan: পাক জেলে বন্দি ইমরানের খানের 'মৃত্যু' নিয়ে বড় সত্যি ফাঁস... জেল কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিল... বোনের হুঁশিয়ারি...

Imran Khan death rumour:  ২০২৩ সাল থেকে রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারে বন্দি ইমরান খান। পাকিস্তানের আদিয়ালা জেল কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট জানিয়ে দিল, কী অবস্থায় আছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী?

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 27, 2025, 01:26 PM IST
Imran Khan: পাক জেলে বন্দি ইমরানের খানের 'মৃত্যু' নিয়ে বড় সত্যি ফাঁস... জেল কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিল... বোনের হুঁশিয়ারি...
নিজস্ব ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাকিস্তানের জেলে বন্দি প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান (Imran Khan) খানকে 'খুন' করা হয়েছে! জেলের মধ্যেই তাঁকে 'খুন' করেছেন আসিম মুনীর (Asim Munir)! বুধবার কাবুল মিডিয়ার চাঞ্চল্যকর দাবি ঘিরে তোলপাড় পড়ে যায় বিশ্বজুড়ে। এবার বড় আপডেট দিল পাকিস্তানের আদিয়ালা জেল প্রশাসন (Adiala Jail in Pakistan)। নীরবতা ভেঙে বন্দি ইমরানের খানের 'মৃত্যু' (Pakistan ex-PM Imran Khan death news) নিয়ে বড় সত্যি ফাঁস করল পাকিস্তানের আদিয়ালা জেল কর্তৃপক্ষ।  ২০২৩ সাল থেকে রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারে বন্দি আছেন ইমরান খান (Imran Khan death rumour)। 

Add Zee News as a Preferred Source

পাকিস্তানের আদিয়ালা জেল কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট জানিয়েছে, ইমরান খানের মৃত্যুর খবর পুরোটাই গুজব (Imran Khan death rumour)। এর কোনও ভিত্তি নেই। কারাগার থেকে ইমরান খানকে সরিয়ে নেওয়ার খবর পুরোটাই ভিত্তিহীন (Imran Khan death news)। আদিয়ালা কারা প্রশাসন (Adiala Jail in Pakistan) জানিয়েছে, ইমরান খান (Imran Khan) কারাগারের মধ্যেই রয়েছেন এবং সুস্থ আছেন। তারা স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে জল্পনা ভিত্তিহীন। রাওয়ালপিন্ডি কারাগারের কর্মকর্তারা এক বিবৃতিতে বলেছেন, "আদিয়ালা কারাগার থেকে তাঁকে স্থানান্তরিত করার খবরের কোনও সত্যতা নেই। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন এবং সম্পূর্ণ চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন।"

এদিকে ইমরান খানকে খুন-মৃত্যু ও স্থানান্তরিত করার খবর সামনে আসতেই জেলের বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁর বোন আলীমা খান (Imran Khan sister)। ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়া হলে তিনি জায়গা ছাড়বেন না, আদিয়ালা জেলের সামনেই বসে থাকবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন। পরে পুলিসের আশ্বাসে সেই বিক্ষোভ তুলে নেয় পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (PTI)। যদিও পুলিস আশ্বাস দিয়েছিল যে, পরিবারকে তারা আজ বৃহস্পতিবার এবং পরে আবার আগামী মঙ্গলবার ইমরান খানের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ করে দেবে। কিন্তু, জেল কর্তৃপক্ষ "নিরাপত্তার উদ্বেগজনিত" কারণ উল্লেখ করে ইমরান খানের সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের দেখা করতে দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছে, অনুমতি দেয়নি।

আলীমা খানের অভিযোগ, ইমরান খানকে একাকী সেলে রাখা হয়েছে, যা “দমনমূলক” এবং “অবৈধ”। তিনি বলেন, "ইমরান খানের সঙ্গে যা ঘটছে তা অন্যায়।” পাকিস্তানে “জঙ্গলের আইন” চলছে বলেও তোপ দাগেন তিনি। এমনকি স্বেচ্ছায় গ্রেফতারিতে রাজি বলে জানান তিনি। 

আরও পড়ুন, Ahmedabad plane crash: আমদাবাদের ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় ভয়ংকর রিপোর্ট! ভেঙে পড়ার ৪৮ ঘণ্টা আগেই...

আরও পড়ুন, SIR in Bengal: Big Update: 'ম্যাপিং'য়ে মেলেনি ২৬ লাখ ভোটারের নাম! ২০০২-এর লিস্টের সঙ্গে বড় অমিল? বাদ যাবে সবার নাম?

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Imran KhanImran Khan death newsImran Khan death rumourAdiala JailPakistan
পরবর্তী
খবর

Ethiopia Volcano Eruption: কলকাতার আকাশে কেন ইথিওপিয়ার ১২ হাজার বছরের ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির ছাইয়ের ছায়া? বিস্মিত বিজ্ঞানীরা জানান...
.

পরবর্তী খবর

SIR in Bengal: শুধু কলকাতাতেই ১ লাখ ডবল এন্ট্রি! সতর্ক কমিশন নিল কড়া পদক্ষেপ, SIR-এর শেষপর্...