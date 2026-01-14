Chaiguy Earns Rs 30000 a Day: স্বপ্ন, না, সত্যি? চা বেচে একদিনে রোজগার ৩০০০০ টাকা! চাওয়ালার মুখে নেতাজির...

Chaiguy Earns Rs 30000 a Day: স্বপ্ন, না, সত্যি? চা বেচে একদিনে রোজগার ৩০০০০ টাকা! চাওয়ালার মুখে নেতাজির...
Chaiguy Sells Tea Poha and Earns Rs 30000 a Day: আঁতকে উঠতে পারেন, আপনার মাথাও ঘুরে যেতে পারে। 'বিহারি চায়ওয়ালা' ওরফে 'বিহারি চায়গাই' (Chaiguy) এককাপ চা বেচে রোজগার করেন ৭৮২ টাকা আর এক বাটি পোহা বেচে রোজগার করেন ১৩৫০ টাকা! ভাবা যায়?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিহারের তরুণ (Bihar-born street vendor)। চা বেচছেন হলিউডে (Hollywood)। শুধু চা নয়, সঙ্গে পোহাও। আর তা বেচে লস এঞ্জেলসে (Los Angeles) তাঁর দিনে রোজগার চোখ কপালে তুলে দেওয়ার মতো। আচ্ছা আচ্ছা গ্ল্যামারাস হাই প্রোফাইল চাকরি হার মেনে যাবে তাঁর পেশার সাফল্যের কাছে। তিনি প্রভাকর প্রসাদ। তিনি জনপ্রিয় অবশ্য 'বিহারি চায়ওয়ালা' (Bihari Chaiwala) বা 'বিহারি চায়গাই' (Chaiguy) বলে! এককাপ চা বেচে তাঁর রোজগার ৭৮২ টাকা, এক বাটি পোহা বেচে তাঁর রোজগার ১৩৫০ টাকা!
দিনে ৩০ হাজার টাকা
বিশ্বসিনেমার স্বপ্নপুরী হলিউডে সাড়া ফেলে দেওয়া এই বিহারি চাওয়ালা এখন সর্বত্র খবরের মধ্যে। তাঁর লম্বা চুল, বৈশিষ্ট্যসূচক গোঁফ, সঙ্গে বিহারের সিগনেচার স্টাইল মাথায় গামছা। সাগরপারের এই ভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি কথাও বলেন মাতৃভাষা হিন্দিতেই! জাতীয়তাবাদের সঙ্গেই বেচছেন চা-পোহা। আর রোজগার করছেন বিপুল টাকা। দিনে ৩০ হাজার টাকা!
সবটাই স্বপ্ন নয়
প্রভাকর প্রসাদ জানান, "বাড়িতে বিহারে সবাই ভাবে, আমি আমেরিকায় খুব রাজকীয় জীবন কাটাচ্ছি, যেহেতু হলিউডের সবটাই খুব আনন্দের। আসলে কিন্তু আমি এখানে স্রেফ সবজি রান্না করছি। সবটাই আসলে দু-বেলার অন্নের সংস্থানের জন্য। তিনি আরও যোগ করেন, "আমি কঠোর পরিশ্রম করব এবং নিজের টাকা নিজে রোজগার করব। অন্য একটি ভিডিয়োতে প্রসাদকে লস অ্যাঞ্জেলেসে বিক্রির জন্য খিচুড়ি রান্না করতে দেখা যায়। সেখানে 'চায়-গাই' বলেন, "আমার টাকার প্রয়োজন। আমাকে বাড়িতে টাকা পাঠাতে হবে, তাই আমি খিচুড়ি বিক্রি করতে যাচ্ছি।"
কেন নেতাজি?
প্রসঙ্গত, প্রভাকরের মুখে নেতাজির কথাও শোনা যায়। কেন, কীভাবে? শোনা যায় একটি মজার ঘটনার প্রসঙ্গেই। একটি ভিডিয়োতে প্রসাদকে বলতে শোনা যায়, "নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।' আমি বিক্রেতাকে কিছুটা চা দিয়েছিলাম আর তার বদলে এক ব্যাগ টাটকা ধনেপাতা আর লেবু পেলাম।"
