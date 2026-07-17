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পাকিস্তান সেনার উপর ভয়ংকর রক্তাক্ত হামলায় নিহত ৪৫-এর বেশি পাক জওয়ান

Attack on Pak Military Convoy: বালোচিস্তানের মাস্তুঙ্গ জেলার খাদকোচা (Khadkocha) এলাকায় পাকিস্তানের সেনা কনভয়ের উপর বড়সড় হামলার দাবি করেছে বালোচ লিবারেশন আর্মি (BLA)। সংগঠনের দাবি, অত্যন্ত পরিকল্পিত এই হামলায় পাকিস্তানের ৪৫ জনেরও বেশি সেনা নিহত হয়েছেন।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 17, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:19 PM IST
পাকিস্তান সেনার উপর ভয়ংকর রক্তাক্ত হামলায় নিহত ৪৫-এর বেশি পাক জওয়ান
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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