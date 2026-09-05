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পাকিস্তান থেকে বড় খবর: বালোচিস্তানে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, নিহত বহু পাক সেনা, গোপনে দেহ...

Pakistani soldiers killed: একটি হামলায় পাক সেনার কনভয়ে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে দুটি গাড়ি ধ্বংস করে দেয়। আরেকটি হামলায় বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি নিয়ে গিয়ে রিমোট-কন্ট্রোলড বিস্ফোরণ ঘটায়।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 05, 2026, 11:30 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 11:30 PM IST
পাকিস্তান থেকে বড় খবর: বালোচিস্তানে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, নিহত বহু পাক সেনা, গোপনে দেহ...

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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