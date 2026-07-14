Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দুনিয়া
  • /রক্তাক্ত PoK: গুলির বন্যায় ভিজল মাটি, মুহূর্তে শেষ ৬ প্রাণ-- ভয়ংকরকাণ্ডে ঝাঁঝরা বুক, ময়দানে মৃতদেহের স্তূপ

রক্তাক্ত PoK: গুলির বন্যায় ভিজল মাটি, মুহূর্তে শেষ ৬ প্রাণ-- ভয়ংকরকাণ্ডে ঝাঁঝরা বুক, ময়দানে মৃতদেহের স্তূপ

 Rawalakot Eidgah Ground Protest Firing: স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, পাকিস্তানের শোষণমূলক নীতি, অতিরিক্ত করের বোঝা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে কয়েক হাজার সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমেছিলেন। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 14, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:03 PM IST
রক্তাক্ত PoK: গুলির বন্যায় ভিজল মাটি, মুহূর্তে শেষ ৬ প্রাণ-- ভয়ংকরকাণ্ডে ঝাঁঝরা বুক, ময়দানে মৃতদেহের স্তূপ
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
যদি কেউ প্রমাণ করতে পারেন, আমি তারকেশ্বর লুটতে এসেছি, আমাকে ফাঁসিতে
Tarakeswar Mohanto Row29 min ago
2
kalyan banerjee51 min ago
3
TMC 21 July Meeting1 hr ago
4
Spain vs France1 hr ago
5
Railway linen theft2 hrs ago