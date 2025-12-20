English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Bangladesh Violence: দরজায় তালা দিয়ে বিএনপি নেতার বাড়িতে আগুন, জীবন্তই পুড়ে শেষ ৭ বছরের শিশু...

BNP leader's house fire: শনিবার রাত আনুমানিক ১টা নাগাদ লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার ভবানীগঞ্জ ইউনিয়নের পশ্চিম চর মনসা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। এক বিএনপি নেতার বাড়িতে বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল একদল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Dec 20, 2025, 08:40 PM IST
Bangladesh Violence: দরজায় তালা দিয়ে বিএনপি নেতার বাড়িতে আগুন, জীবন্তই পুড়ে শেষ ৭ বছরের শিশু...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাদেশে রাজনৈতিক হিংসার এক চরম ও নৃশংস রূপ দেখল লক্ষ্মীপুর। গভীর রাতে এক বিএনপি নেতার বাড়িতে বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল একদল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে সাত বছর বয়সী এক শিশুকন্যার। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই নেতা এবং তাঁর আরও দুই মেয়ে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Imran Khan: এ জীবনে আর আকাশ দেখতে পারবেন না ইমরান! সস্ত্রীক ১৭ বছরের জেল, সাজা শোনাল কোর্ট...

শনিবার রাত আনুমানিক ১টা নাগাদ লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার ভবানীগঞ্জ ইউনিয়নের পশ্চিম চর মনসা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। আক্রান্ত বেলাল হোসেন ভবানীগঞ্জ ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক এবং পেশায় একজন সার ব্যবসায়ী। বেলালের মা হাজেরা বেগম জানান, রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর পরিবারের সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। রাত ১টা নাগাদ হঠাৎ জানলা দিয়ে আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেয়ে তিনি চিৎকার শুরু করেন। বাইরে বেরিয়ে দেখেন, তাঁর ছেলের টিনের ঘরের সদর দরজায় বাইরে থেকে তালা লাগানো। ভিতরে আটকে পড়া বেলাল কোনোক্রমে দরজা ভেঙে স্ত্রী ও ছোট সন্তানদের নিয়ে বাইরে বেরোতে সক্ষম হন। কিন্তু অপর ঘরে ঘুমিয়ে থাকা তাঁর তিন মেয়ে আগুনের কবলে পড়ে।

অগ্নিদগ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বেলালের সবচেয়ে ছোট মেয়ে আয়েশা আক্তারের, তাঁর বয়স ৭ বছর। গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করা হয় বেলালের অপর দুই মেয়ে সালমা আক্তার (১৬)এবং সামিয়া আক্তারকে (১৪)। তাঁদের শরীরের প্রায় ৫০-৬০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁদের রাতেই ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয়েছে। বেলাল হোসেন বর্তমানে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

আরও পড়ুন- Satadru Dutta: মেসিকাণ্ডে বড় আপডেট! শতদ্রু দত্তের অ্যাকাউন্ট থেকে ২২ কোটি টাকা ফ্রিজ করল SIT...

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। লক্ষ্মীপুর সদর মডেল থানার ওসি মো. ওয়াহিদ পারভেজ জানান, "প্রাথমিক তদন্তে মনে হচ্ছে এটি একটি পরিকল্পিত নাশকতামূলক কাজ। বাইরে থেকে দরজা আটকে আগুন দেওয়া হয়েছে। আমরা অপরাধীদের শনাক্ত করার চেষ্টা করছি।" জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক হাসিবুর রহমান এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Bangladesh Violencebangladesh unrestBNP Leader
পরবর্তী
খবর

Bangladesh Unrest: শাহবাগে সলতে পাকাচ্ছে কট্টররা! পদত্যাগের দাবি স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার, এবার আঁচ লাগবে ইউনূসের গায়েও...
.

পরবর্তী খবর

Bangladesh Unrest: দীপুচন্দ্র দাসকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় ধৃত ৭! কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে, বললেন...