English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Boat Sink: অভিশপ্ত জলযান! উপকূল থেকে ৫০ কিমি দূরেই হাড়হিম নৌকাডুবি! নৌযানে জল ঢুকে মৃত্যু ঘটাল...জলে ভাসছে দেহ...

Boat Sink in Greece: ১৭ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু! পরিযায়ীদের ভাগ্য সর্বত্রই একইরকম। তা, সে বাংলাই হোক, কিংবা সুদূর গ্রিস। গ্রিসের ক্রিট দ্বীপের উপকূলে অভিবাসীদের বহনকারী একটি নৌকা ডুবে যায়!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Dec 8, 2025, 12:04 PM IST
Boat Sink: অভিশপ্ত জলযান! উপকূল থেকে ৫০ কিমি দূরেই হাড়হিম নৌকাডুবি! নৌযানে জল ঢুকে মৃত্যু ঘটাল...জলে ভাসছে দেহ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পরিযায়ীদের ভাগ্য সর্বত্রই একইরকম। তা, সে বাংলা হোক, কিংবা সুদূর গ্রিস (Greece)। গ্রিসের ক্রিট (Crete) দ্বীপের উপকূলে গত শনিবার অভিবাসীদের বহনকারী একটি নৌকা ডুবে (boat sink) গেলে ১৭ জনের মৃত্যু ঘটে। কোস্টগার্ডের এক মুখপাত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেন। জলে ভেসে থাকা ওই ১৭ মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নৌকাটি আগে থেকেই আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত থাকার কারণে এর ভেতরে জল ঢুকে পড়েছিল। আর তা থেকেই এই বিপত্তি।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Drone Attack on Kindergarten: কিন্ডারগার্টেনে ড্রোন হামলা! হাসপাতালে বোমা বিস্ফোরণ! ১১৪ জনের মৃত্যু! রক্তস্রোতে শিশুর দেহ...

নৌকাডুবি

জানা গিয়েছে, নৌকাডুবির এই ঘটনায় অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মুখপাত্রের মাধ্যমে জানা যায়, নৌযানটিতে জল উঠে পড়ায় এই বিপত্তি ঘটে। তবে, যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁদের ময়নাতদন্ত করা হবে। গ্রিসের রাষ্ট্রীয় টিভি চ্যানেল জানিয়েছে, নৌকার ভিতর থেকে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করা হয়েছে!

জলে, না, জলশূন্যতায় মৃত্যু?

ক্রিট দ্বীপের ইয়েরাপেত্রা বন্দরের মেয়র মানোলিস ফ্রাঙ্গুলিস সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, মৃত ব্যক্তিদের সবাই কম বয়সী ছিলেন। ওদিকে, অন্য এক প্রতিবেদন থেকে জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অনুমান, জলে ডুবে নয়, বরং জলশূন্যতায় মৃত্যু হয়েছে ওই অভিবাসীদের।

আরও পড়ুন: Japan Attacked US: সাক্ষাৎ যম যেন! সকাল ৭টা ৫৫ মিনিটে আকাশ থেকে নামল আগুন! ভয়াল ধ্বংসলীলায় সমুদ্রে মিশল রক্ত, হাড়হিম মৃত্যু...

ক্রিট দ্বীপে

গ্রিসের ক্রিট দ্বীপ থেকে ২৬ নটিক্যাল মাইল-- যা ৪৮ কিলোমিটারের সমান-- দক্ষিণ-পশ্চিমে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হতভাগ্য ওই নৌকাটিকে পাওয়া গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। লিবিয়া থেকে গ্রিসে যাচ্ছিল জলযানটি।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
boat sink in Greece17 dead in boat capsize GreeceCretemediterranean seaboat carrying migrantsboat capsized in Cretemigrants Greece from Libya
পরবর্তী
খবর

Drone Attack on Kindergarten: কিন্ডারগার্টেনে ড্রোন হামলা! হাসপাতালে বোমা বিস্ফোরণ! ১১৪ জনের মৃত্যু! রক্তস্রোতে শিশুর দেহ...
.

পরবর্তী খবর

Weather Forecast Today: হাড়কাঁপানো শীতের সপ্তাহেই ৩ রাজ্যে বৃষ্টি! ১২ শহরের আকাশ-বাতাসের দখ...