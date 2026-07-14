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ভিয়েতনাম বোট ট্র্যাজেডি! দেশে ফিরল ১৫ ভারতীয়ের নিথর দেহ, বিমানবন্দরেই শুরু হস্তান্তরের প্রক্রিয়া

vietnam boat accident: ভিয়েতনামে স্পিডবোট ডুবিতে মৃত ১৫ ভারতীয় পর্যটকের দেহ মঙ্গলবার বিশেষ বিমানে মুম্বই আনা হয়েছে। মৃতদের মধ্যে ১০ জন তামিলনাড়ু, ৩ জন অন্ধ্রপ্রদেশ ও ২ জন কেরলের বাসিন্দা। বিমানবন্দর থেকে দেহগুলি শেষকৃত্যের জন্য নিজ নিজ রাজ্যে পাঠানো হচ্ছে। দুর্ঘটনায় আহত এক ভারতীয়ের চিকিৎসা চলছে হো চি মিন সিটিতে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 14, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:51 AM IST
ভিয়েতনাম বোট ট্র্যাজেডি! দেশে ফিরল ১৫ ভারতীয়ের নিথর দেহ, বিমানবন্দরেই শুরু হস্তান্তরের প্রক্রিয়া
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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