/ভিয়েতনাম বোট ট্র্যাজেডি! দেশে ফিরল ১৫ ভারতীয়ের নিথর দেহ, বিমানবন্দরেই শুরু হস্তান্তরের প্রক্রিয়া

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভিয়েতনামে মর্মান্তিক নৌকাডুবিতে প্রাণ হারানো ১৫ জন ভারতীয় পর্যটকের মৃতদেহ অবশেষে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে ভিয়েতনাম এয়ারলাইন্সের একটি বিশেষ বিমানে মৃতদেহগুলো মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায়। সেখান থেকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির সহযোগিতায় নিহতদের নিজ নিজ রাজ্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
কীভাবে ঘটেছিল এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা?
১১ জুলাই ভিয়েতনামের ফু কোক দ্বীপের কাছে একটি পর্যটক বোঝাই স্পিডবোট উল্টে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। বোটটিতে ৩২ জন ভারতীয় পর্যটক এবং ৪ জন ভিয়েতনামি ক্রু সদস্য-সহ মোট ৩৬ জন যাত্রী ছিলেন। 'ওশেন পার্ল আইল্যান্ড' কোম্পানির পরিচালনায় বোটটি যখন পর্যটকদের নিয়ে যাচ্ছিল, তখনই সমুদ্রের আবহাওয়া খারাপ হয়ে যায় এবং উত্তাল ঢেউয়ের মুখে পড়ে বোটটি উল্টে যায়। দুর্ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের অন্য পর্যটক নৌকা এবং উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ২১ জনকে জীবিত উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও, দুর্ভাগ্যবশত ১৫ জন ভারতীয় পর্যটক প্রাণ হারান।
মৃত ১৫ জন ভারতীয় পর্যটকের মধ্যে, ১০ জন তামিলনাড়ুর বাসিন্দা ছিলেন। ৩ জন অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা ছিলেন। ২ জন কেরলের বাসিন্দা ছিলেন। এদিন মুম্বই বিমানবন্দর থেকে মৃতদেহগুলো চেন্নাই, হায়দরাবাদ, তিরুবনন্তপুরম এবং কোয়েম্বাটুরে তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের কাছে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, যেখানে আত্মীয়-স্বজনরা শেষকৃত্যের জন্য অপেক্ষা করছেন।
তৎপর ভারতীয় দূতাবাস ও আহতদের অবস্থা
দুর্ঘটনার পর থেকেই ভিয়েতনামে নিযুক্ত ভারতীয় দূতাবাস এবং হো চি মিন সিটির কনস্যুলেট জেনারেল অত্যন্ত দ্রুততার সাথে কাজ করেছে। নিহতদের শনাক্তকরণ ও আইনি প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার জন্য তারা ভিয়েতনামের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় ফু কোক প্রশাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। অন্যদিকে, এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত একমাত্র ভারতীয় পর্যটকের ফু কোক দ্বীপে সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ইতিমধ্যেই হো চি মিন সিটির একটি বড় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল।
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