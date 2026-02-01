English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Bomb Cyclone: ধেয়ে আসছে ভয়াল বম্ব সাইক্লোন! ধ্বংস আর মৃত্য়ুর আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছে গোটা পূর্ব উপকূল...

Bomb Cyclone: ধেয়ে আসছে ভয়াল 'বম্ব সাইক্লোন'! ধ্বংস আর মৃত্য়ুর আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছে গোটা পূর্ব উপকূল...

Bomb Cyclone: আমেরিকার পূর্ব উপকূল এক ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগের অপেক্ষা করছে। নাম 'বম্ব সাইক্লোন'। এক সিভিয়ার উইন্টার স্টর্মে আক্রান্ত হবে ক্যারোলিনা থেকে নিউ ইংল্যান্ড পর্যন্ত এলাকা! হারিকেনের মতো ঝোড়ো হাওয়া বইবে, প্রচণ্ড তুষারপাত হবে, ভয়ংকর ঠান্ডা পড়বে! আর কী কী ঘটবে?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 1, 2026, 06:06 PM IST
Bomb Cyclone: ধেয়ে আসছে ভয়াল 'বম্ব সাইক্লোন'! ধ্বংস আর মৃত্য়ুর আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছে গোটা পূর্ব উপকূল...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পূর্ব উপকূল প্রহর গুনছে! না, ভারতের পূর্ব উপকূল নয়, এ হল আমেরিকার পূর্ব উপকূল (US East Coast)। সে এক ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগের অপেক্ষা করছে। কাগজে কলমে তার নাম 'বম্ব সাইক্লোন' (Bomb Cyclone)। এটা হল সিভিয়ার উইন্টার স্টর্ম (severe winter storm)! ক্যারোলাইনা থেকে নিউ ইংল্যান্ড পর্যন্ত এর প্রভাব পড়বে (Carolinas to New England)। কী হবে? হারিকেনের মতো ঝোড়ো হাওয়া বইবে (hurricane-force winds), প্রচণ্ড তুষারপাত (heavy snowfall) ঘটবে। ভয়ংকর ঠান্ডা পড়বে (extremely cold temperatures)!

কী এই 'বম্ব সাইক্লোন'?

কী এই 'বম্ব সাইক্লোন' তথা সাইক্লোন বোমা? ভয়ংকর ঝোড়া প্রবল ঠান্ডা হাওয়া, শৈত্যপ্রবাহ, প্রবল তুষারপাত-- এক সঙ্গে। একেবারে ত্রিমুখী আক্রমণ। জনপদের উপর একেবারে বোমার মতো আছড়ে পড়ে এটা। ভয়ংকর বিপর্যয় ডেকে আনে এই দুর্যোগ।

প্রাণঘাতী 

ভয়ঙ্কর তুষারঝড়ের পর এ বার সাইক্লোন বোমার চোখরাঙানি। আমেরিকার বিস্তীর্ণ অংশে জারি করা হয়েছে সতর্কতা। পূর্বাভাসে যা শোনা যাচ্ছে, তাতেই আতঙ্কের পরিস্থিতি। প্রাণঘাতী হতে চলেছে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ। উপকূল প্লাবিত হবে। পর্যটকদের জন্য সংকটময় প্রাকৃতিক অবস্থা, বিস্তীর্ণ এলাকা হতে পারে বিদ্যুৎহীন। আবহবিদেরা সতর্ক করেছেন, আমেরিকার পূর্ব উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে এই সাইক্লোন বোমা তথা, বম্ব সাইক্লোন।

ঝড়, তুষারপাত এবং...

জানা গিয়েছে, ক্যারোলাইনা থেকে নিউ ইংল্যান্ড পর্যন্ত এই ঝড়ের প্রভাব পড়বে। সঙ্গে চলবে তুষারপাত। এতে পরিস্থিতি আরও সংকটপূর্ণ হয়ে উঠবে। নীচু এলাকাগুলিতে বৃষ্টি এবং পাহাড়ি এলাকায় তুষারপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ঝড়ের দাপট আরও বাড়বে। প্রবল গতিতে ঝড়, ভারীমাত্রায় তুষারপাত-- এই দুইয়ে মিলে পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তুলবে।

পূর্ব উপকূল জুড়ে

আবহবিদেরা জানাচ্ছেন, এই ঝড়ের প্রভাব পড়বে পূর্ব উপকূল জুড়ে। অরল্যান্ডো থেকে ওয়াশিংটন ডিসি, ফিলাডেলফিয়া, নিউ ইয়ংরক সিটি, বস্টন! সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়বে নর্থ ক্যারোলাইনা এবং ভার্জিনিয়ায়। ভার্জিনিয়া, নরফক এবং র‌্যালে সৈতকে ৬-১২ ইঞ্চি তুষারপাত হবে। রবিবারের পরই এর ভয়ানক প্রভাব পড়তে পারে নিউ ইয়র্ক-বস্টনে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

