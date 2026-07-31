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১০ দিনেই ২০০০ লোক ঢুকে পড়েছেন সীমান্ত পেরিয়ে! ৯ জনের মৃত্যু! 'চরম সামাজিক জরুরি অবস্থা'?

Thousands Cross Into Spain: স্পেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেশব্যাপী জরুরি অবস্থা ঘোষণার দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা বলেছে, অভিবাসন সংকট মোকাবিলায় জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান প্রযোজ্য নয়। তবে পরিস্থিতি মোকাবিলায় অতিরিক্ত সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তারা। পরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, সীমান্তে অতিরিক্ত নিরাপত্তা জোরদার করতে সশস্ত্র বাহিনী পাঠানো হবে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 31, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:26 AM IST
১০ দিনেই ২০০০ লোক ঢুকে পড়েছেন সীমান্ত পেরিয়ে! ৯ জনের মৃত্যু! 'চরম সামাজিক জরুরি অবস্থা'?
Image Credit: অনুপ্রবেশ-সমস্যা আর কিছুতেই মিটল না?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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