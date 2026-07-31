১০ দিনেই ২০০০ লোক ঢুকে পড়েছেন সীমান্ত পেরিয়ে! ৯ জনের মৃত্যু! 'চরম সামাজিক জরুরি অবস্থা'?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সীমান্তের ছবিটা দেশে দেশে এক। একই রকম উত্তেজনা, একই রকম অশান্তি, একই রকম দমন। উত্তর আফ্রিকায় অবস্থিতি স্পেনের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল সেউতার সীমান্তে প্রতিবেশী মরক্কো থেকে বিপুলসংখ্যক অভিবাসী ঢুকে পড়েছেন। সেই সময়ে অন্তত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেউতার সরকার গতকাল, বৃহস্পতিবার জানি দিয়েছে, গত ১০ দিনে ১৫০০ থেকে ২০০০ মানুষ সেখানে ঢুকে পড়েছেন!
চরম মানবিক ও সামাজিক জরুরি অবস্থা
সেউতার আঞ্চলিক প্রেসিডেন্ট হেসুস ভিভাস এটিকে ‘চরম মানবিক ও সামাজিক জরুরি অবস্থা’ বলে ঘোষণা করেছেন। সীমান্তের নিয়ন্ত্রণ পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে তিনি মাদ্রিদে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সেনা পাঠানোর আহ্বান জানান। তবে স্পেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেশব্যাপী জরুরি অবস্থা ঘোষণার দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা বলেছে, অভিবাসন সংকট মোকাবিলায় জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান প্রযোজ্য নয়। তবে পরিস্থিতি মোকাবিলায় অতিরিক্ত সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তারা। পরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, সীমান্তে অতিরিক্ত নিরাপত্তা জোরদার করতে সশস্ত্র বাহিনী পাঠানো হবে।
‘স্পেন দীর্ঘজীবী হোক!’
প্রকাশিত ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, অনেক অভিবাসী সেউতায় প্রবেশের সময় ‘ভিভা এস্পানিয়া!’ বা ‘স্পেন দীর্ঘজীবী হোক!’ বলে চিৎকার করছেন। তাদের অনেকেই মরক্কোর দিক থেকে বিভিন্ন নৌযান বা রাবারের ভেলার মতো জলযানে করে সেউতায় পৌঁছন। অভিবাসীদের বড় বড় দল সমুদ্রের বাঁধ বা ব্রেকওয়াটার ধরে হেঁটে স্থানীয় সড়কে উঠে আসে। স্পেনের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, অন্যদের একটি অংশ স্থলপথে সীমান্ত পার হয়েছে এবং সীমান্তের বেড়া টপকে সেউতায় ঢুকেছে।
অভিবাসীদের ঢল
সেউতা এবং মেলিয়া, উত্তর আফ্রিকায় অবস্থিত আরেকটি স্বায়ত্তশাসিত স্প্যানিশ শহর, ইউরোপীয় ইউনিয়নের আফ্রিকার সঙ্গে একমাত্র স্থলসীমান্ত। ইউরোপে যাওয়ার উদ্দেশ্যে অভিবাসীদের অবৈধভাবে সীমান্ত পার হওয়ার চেষ্টা দুই শহরেই প্রায়ই বেড়ে যায়। চলতি মাসের শুরুতে স্পেনের সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয়, সেউতা বা মেলিয়ায় পৌঁছনোর চেষ্টা করার সময় সমুদ্রে আটক করা অভিবাসীদের মরক্কোতে ফেরত পাঠানো যাবে না। স্পেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, অনিয়মিতভাবে অভিবাসীদের প্রবেশের এই ঢল মোকাবিলায় তারা মরক্কোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। মন্ত্রণালয় অভিযোগ করেছে, মানবপাচারকারী চক্রগুলি সে দেশের সুপ্রিম কোর্টের রায়কে কাজে লাগিয়ে পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে এবং নথিপত্রবিহীন অভিবাসনকে উৎসাহিত করছে। পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যালোচনা করতে স্পেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফার্নান্দো গ্রান্দে-মারলাস্কা শুক্রবার সেউতা সফর করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
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