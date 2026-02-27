Pakistan Afghanistan Conflict: 'খোলাখুলি যুদ্ধ' ঘোষণা পাকিস্তানের! রণক্ষেত্র সীমান্ত, মৃত্যুমিছিল...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Afghanistan Pakistan Tension: পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে এখন সরাসরি যুদ্ধ শুরু হয়েছে। পাকিস্তান একে 'অপারেশন গজব-লিল-হক' নাম দিয়েছে। এই সংঘাতের ফলে সীমান্তবর্তী সাধারণ মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Feb 27, 2026, 10:20 AM IST
AI নির্মিত ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে 'খোলাখুলি যুদ্ধ' ঘোষণা পাকিস্তানের। দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের উত্তেজনা এবার পুরোপুরি যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। সীমান্তে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। দুই পক্ষেই ব্যাপক প্রাণহানির দাবি। শুক্রবার আফগানিস্তানের কাবুল ও কান্দাহারে পাকিস্তান এয়ার স্ট্রাইক করে। এরপরই আফগানিস্তান পাক সীমান্তে পালটা প্রত্যাঘাত করে। ঠিক তারপরই ইসলামাবাদ তালেবান সরকারের বিরুদ্ধে 'খোলাখুলি যুদ্ধ' ঘোষণা করেছে। পাকিস্তানের এই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে 'অপারেশন গজব-লিল-হক'।

সংঘাতের সূত্রপাত:
ঘটনার শুরু গত রবিবার। যখন পাকিস্তান সীমান্তবর্তী এলাকায় এয়ার স্ট্রাইকে ৭০ জন জঙ্গিকে হত্যার দাবি করে। এর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার রাতে আফগান বাহিনী পাকিস্তানি সীমান্ত চৌকিগুলোতে পালটা হামলা চালায়। তালেবান সরকারের দাবি, তারা পাকিস্তানের এক ডজনেরও বেশি সেনা পোস্ট দখল করেছে। এর কয়েক ঘণ্টা পরেই শুক্রবার ভোরে কাবুল, কান্দাহার ও পাকতিয়া প্রদেশে পালটা ব্যাপক বিমান হামলা চালায় পাকিস্তান।

পাল্টাপাল্টি প্রাণহানির দাবি:
পাকিস্তানের দাবি, তাদের হামলায় ১৩৩ জন আফগান নিহত হয়েছে। এছাড়া তারা কাবুলে দুটি এবং কান্দাহারে একটি সামরিক সদর দফতর ধ্বংস করার দাবি করেছে। অন্যদিকে আফগানিস্তানের দাবি, তালেবান সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তাদের পালটা হামলায় ৫৫ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়েছে এবং বেশ কিছু সেনাকে জীবিত আটক করা হয়েছে। অন্যদিকে, পাকিস্তান মাত্র ২ জন সেনা নিহতের কথা স্বীকার করেছে।

সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ
সীমান্তবর্তী তোরখাম এলাকায় সংঘর্ষের ফলে সাধারণ মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে। আফগান কর্মকর্তাদের মতে, পাকিস্তানের ছোড়া মর্টার শেলে একটি শরণার্থী শিবিরের নারী ও শিশু-সহ অন্তত ১৩ জন আহত হয়েছে। অন্যদিকে পাকিস্তানও অভিযোগ করেছে যে, আফগান বাহিনী সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে।

উত্তপ্ত রাজনীতি
পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আমাদের ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। এখন দুই দেশের মধ্যে খোলাখুলি যুদ্ধ শুরু হল।' অন্যদিকে আফগানিস্তান দাবি করেছে, তারা পাকিস্তানের একটি এফ-১৬ (F-16) যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছে, যদিও এর সত্যতা এখনও নিশ্চিত করা যায়নি।

আন্তর্জাতিক উদ্বেগ
দুই দেশের এই ভয়াবহ সংঘাতের মধ্যে কাতার মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করলেও যুদ্ধ থামার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস উভয় পক্ষকে সংযত হওয়ার এবং আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানিয়েছেন।

দীর্ঘদিন ধরেই পাকিস্তান অভিযোগ করে আসছে যে, তাদের দেশে হামলা চালানো টিটিপি (TTP) জঙ্গিরা আফগানিস্তানে আশ্রয় পাচ্ছে। তবে তালেবান সরকার বরাবরই এই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে।

