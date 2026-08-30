/VIRAL VIDEO NEPAL FLOOD: গেঞ্জি ঘুরিয়ে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা, ঘিরেছে সর্বগ্রাসী ভয়াল বানের হাড়হিম স্রোত! চলন্ত হেলিকপ্টার আঁকড়েই কিশোর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আচমকাই হিমবাহ ধসের ফলে হওয়া ভয়াল বন্যায় নেপাল প্রায় নিশ্চিহ্ণ! প্রতি মুহূর্তে সব হাড়হিম ভিডিয়ো আসছে, যা নেটপাড়ার বুক কাঁপিয়ে দিচ্ছে। প্রকৃতির রুদ্র রোষে নেপালে মৃতের সংখ্যা বেড়ে এখন ৭৬৮ জনে দাঁড়িয়েছে। ২৫০০ মানুষের এখনও কোনও খোঁজ নেই! বিপর্যস্ত নেপালের পাশে দাঁড়িয়েছে ভারত, চিন, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলি। যুদ্ধকালীন তত্পরতায় চলছে উদ্ধারকাজ। আর এই আবহে একটি ভাইরাল হওয়া ভিডিয়ো সবার নজর কেড়ে নিয়েছে। হাড়হিম ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, চারতলার উপর একটি বাড়ির ছাদে আটকে এক কিশোর। সে উদ্ধারকারী হেলিকপ্টারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য মরিয়া হয়ে তার টি-শার্ট ঘোরাচ্ছে। হেলিকপ্টারটি তার কাছে আসতে সেই কিশোর বিহ্বল হয়ে পড়ে, বারবার তার পরনের টি-শার্ট ঘোরাতে থাকে। হেলিকপ্টারের নাগাল পেতে সে ছাদের মধ্যেই দৌড়াদৌড়ি করছে। বাড়িটি ছুঁয়ে বয়ে যাচ্ছে বন্যার তীব্র ভয়াল স্রোত। চারপাশ থেকে ঘেরা বলেই কিশোরটির বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ খুবই সীমিত।
আর কোনও উপায় ছিল না
উদ্ধারকারীদের নিজের প্রকৃত অবস্থান জানানোর জন্য কিশোরের কাছে টি-শার্ট ঘোরানো ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। নেপাল সেনার সেই হেলিকপ্টার বাড়ির ছাদের কাছে এসে স্থির হয়ে ভাসতে থাকে। হেলিকপ্টারটি আরও কাছে এগিয়ে এলে ছেলেটি সেটিকে বাড়ির কিনারার দিকে নির্দেশ করতে থাকে। প্রথমে সে হেলিকপ্টারের ল্যান্ডিং স্কিডটি (নীচের দিকের কাঠামো) শক্ত করে ধরে ফেলে। এরপর ভিতরে বসা এক সেনা কিশোরের হাত ধরার চেষ্টা করে। ওই সেনার সহায়তায় ছেলেটি নিজেকে টেনে হেলিকপ্টারে উঠে পড়ে। উদ্ধার অভিযানের টানটান মুহূর্তে প্রত্যক্ষদর্শীরা রুদ্ধশ্বাসে দেখেছেন। ছেলেটিকে নিরাপদে হেলিকপ্টারে তুলে নেওয়ার পরই উপস্থিত দর্শকদের স্বস্তির উল্লাস ও করতালি শোনা যায়।
সোশ্যাল মিডিয়ায় বিস্তর চর্চা
সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ভিডিয়ো টেলিভিশনেও প্রচারিত হয়েছে। ধ্বংসাত্মক বন্যার কারণে আটকা পড়া মানুষ যখন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছিলেন, তখন সেনার পরিচালিত একাধিক ঝুঁকিপূর্ণ ও মরিয়া উদ্ধার অভিযানেরই ছবি এই ভিডিয়োতে উঠে এসেছে। ব্যাপক আলোচনার চলেছে এই ভিডিয়ো নিয়ে। ইউজাররা নেপাল সেনার হেলিকপ্টার পাইলটের দক্ষতার প্রশংসা করছেন এবং এই নাটকীয় উদ্ধারকার্যের বিষয়ে নানা প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন। একজন ইউজার লিখেছেন, 'নেপালি হেলিকপ্টার পাইলটদের প্রতি শ্রদ্ধা রইল। সেখানে সত্যিই অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।' আরেকজন মন্তব্য করেছেন, 'এটি ছিল বিশ্বজুড়ে দেখা এক বিস্ময়কর মুহূর্ত। তারা যে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে পেরেছেন, তা জেনেও ভালো লাগছে।' বোঝাই যাচ্ছে কী পরিস্থিতিই না হয়েছিল।
(ভাইরাল ভিডিয়োর ভিত্তিতেই এই প্রতিবেদন। জি ২৪ ঘণ্টা যদিও সত্যতা যাচাই করেনি)
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