Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দুনিয়া
  • /VIRAL VIDEO NEPAL FLOOD: গেঞ্জি ঘুরিয়ে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা, ঘিরেছে সর্বগ্রাসী ভয়াল বানের হাড়হিম স্রোত! চলন্ত হেলিকপ্টার আঁকড়েই কিশোর...

VIRAL VIDEO NEPAL FLOOD: গেঞ্জি ঘুরিয়ে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা, ঘিরেছে সর্বগ্রাসী ভয়াল বানের হাড়হিম স্রোত! চলন্ত হেলিকপ্টার আঁকড়েই কিশোর...

Nepal Flash Floods: ছাদে উঠে গেঞ্জি ঘুরিয়ে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা, তাকে ঘিরেছে এক সর্বগ্রাসী ভয়াল বানের হাড়হিম স্রোত! চলন্ত হেলিকপ্টার আঁকড়েই কিশোর... ভিডিয়ো ভাইরাল

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 30, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 06:32 PM IST
VIRAL VIDEO NEPAL FLOOD: গেঞ্জি ঘুরিয়ে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা, ঘিরেছে সর্বগ্রাসী ভয়াল বানের হাড়হিম স্রোত! চলন্ত হেলিকপ্টার আঁকড়েই কিশোর...
Image Credit: গায়ে কাঁটা দেওয়া দৃশ্য

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভয়াল বানের হাড়হিম স্রোতে গেঞ্জি ঘুরিয়ে বাঁচার চেষ্টা! হেলিকপ্টার আঁকড়েই কিশোর...
2
3
4
5