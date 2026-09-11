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তোয়ালেও ফেরত যায় রাশিয়ায়! টিস্যু পেপার থেকে গ্লাস, কিছুই ফেলে রাখা হয় না! পুতিনের অবিশ্বাস্য সিকিউরিটি

Russian President Putin Security: রুশ প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার সবচেয়ে সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ হল 'বায়োলজিক্যাল সিকিউরিটি' বা জৈব নিরাপত্তা। পুতিনের চুল থেকে স্কিনের এক কণাও এবং অন্যান্য জৈব চিহ্ন কিছুই যাতে অন্য কোনও দেশের গোয়েন্দাদের হাতে না পড়ে, সেই বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 11, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 04:13 PM IST
তোয়ালেও ফেরত যায় রাশিয়ায়! টিস্যু পেপার থেকে গ্লাস, কিছুই ফেলে রাখা হয় না! পুতিনের অবিশ্বাস্য সিকিউরিটি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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