/তোয়ালেও ফেরত যায় রাশিয়ায়! টিস্যু পেপার থেকে গ্লাস, কিছুই ফেলে রাখা হয় না! পুতিনের অবিশ্বাস্য সিকিউরিটি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্রিকস সামিটে যোগ দিতে ভারতে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। আর বিশ্বের অন্যতম সর্বশক্তিমান প্রেসিডেন্টের বিদেশ সফরে টিস্যু থেকে তোয়ালে— সবই রাখা হয় কড়া নিরাপত্তায়। পুতিনের নিরাপত্তাব্যবস্থা কেবল বুলেটপ্রুফ গাড়ি, সশস্ত্র কমান্ডো কিংবা স্নাইপারের অতন্দ্র পাহারাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। রুশ প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার সবচেয়ে সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ হল 'বায়োলজিক্যাল সিকিউরিটি' বা জৈব নিরাপত্তা। পুতিনের চুল থেকে স্কিনের এক কণাও এবং অন্যান্য জৈব চিহ্ন কিছুই যাতে অন্য কোনও দেশের গোয়েন্দাদের হাতে না পড়ে, সেই বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।
২৪ ঘণ্টা নজরদারি ও খাবারের গোপন পরীক্ষা
পুতিনের প্রতিটি পদক্ষেপে ২৪ ঘণ্টা নজর রাখেন শত শত নিরাপত্তারক্ষী। পুতিনের খাবার অত্যন্ত গোপনে প্রস্তুত করা হয়। এমনকি তিনি কোনও পানীয় পান করার আগে বা খাবার খাওয়ার আগে তাঁর বিশ্বস্ত উপদেষ্টারা তা আগে পরীক্ষা করে নেন।
পুতিনের ৪ স্তরের সিকিউরিটি গার্ড
প্রেসিডেন্ট ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকে বিশেষ বাহিনী 'এসবিপি'। যা রাশিয়ার অত্যন্ত শক্তিশালী সংস্থা এফএসও-এর অধীনে পরিচালিত। এটি কেজিবি-র আদলেই গঠিত। বিদেশ সফরের সময় এই বিশেষ এজেন্টরা প্রধানত চারটি স্তরে বিভক্ত হয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। প্রথম স্তরে একবারে কাছে থাকা পুতিনের ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী। দ্বিতীয় স্তরে সাধারণ পোশাকে জনতার মাঝে মিশে থাকা গোপন এজেন্ট, যাদের ওপর সাধারণ মানুষের নজর পড়ে না। তৃতীয় স্তরে সাধারণ মানুষের ভিড় ঘিরে রাখা নিরাপত্তারক্ষী দল, যারা কোনও সন্দেহভাজনকে এগোতে বাধা দেয়। চতুর্থ স্তরে আশপাশের ভবন ও দূরবর্তী ছাদগুলোতে মোতায়েন থাকে বিশেষ স্নাইপার টিম।
ব্যবহৃত জিনিসপত্রও ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় রাশিয়ায়
বিদেশ সফরে পুতিনের সিকিউরিটি টিম হোটেল, খাবার, জল, যাতায়াত এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর কড়া নজরদারি চালায়। এমনকি দাবি করা হয় যে, সফরে পুতিনের ব্যবহৃত টিস্যু পেপার, কাঁচের গ্লাস বা তোয়ালের মতো স্পর্শ করা জিনিসগুলোও তাঁর টিম সঙ্গে করে রাশিয়ায় ফেরত নিয়ে যায়।
জৈব নিরাপত্তার পিছনে রহস্য
পুতিনের জৈব নিরাপত্তার প্রধান কারণ হল—কারও শরীর থেকে পাওয়া নমুনা (যেমন ডিএনএ, ত্বক বা চুল) বিশ্লেষণ করে তাঁর শারীরিক স্বাস্থ্য সমস্যা, জেনেটিক তথ্য কিংবা ব্যক্তিগত সংবেদনশীল তথ্য বের করা সম্ভব।
মোবাইল ফুড ল্যাব
বিদেশ সফরের সময় পুতিনের সঙ্গে বিশেষ মেডিকেল টিম ও প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস পাঠানো হয়। ২০১০ সালের পর থেকে সফরে মোবাইল ফুড ল্যাব ব্যবহারের রীতি শুরু হয়, যেখানে তাৎক্ষণিকভাবে খাবার ও পানীয় পরীক্ষা করা হয়। হোটেলে তাঁর রুম সম্পূর্ণ স্যানিটাইজ করে বিশেষ প্রটোকলে সুরক্ষিত রাখা হয়।
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