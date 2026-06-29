/সিগারেট কোম্পানিতে বিরাট ছাঁটাই, রাতারাতি চাকরি গেল ৯০০০ কর্মীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্ব জুড়ে কাজের জগতে শুধুই শূন্য়তা আর হাহাকারের ছবি! কাজের ভুবনে কান পাতলেই শুধু লে-অফ আর লে-অফ! জানা গিয়েছে ব্যয় কমানোর অংশ হিসেবে সাড়ে তিন হাজার পদ আউটসোর্সিংয়ের আওতায় নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানিয়েছে তামাক উৎপাদন ও তামাকজাত পণ্য বিপণনকারী বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানটি। আজ, সোমবারই এক বিবৃতিতে এই বিরাট ঘোষণা করে লাকি স্ট্রাইক ও ডানহিল সিগারেটের নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি।
বিবৃতিতে ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো তথা বিএটি জানায়, কোম্পানি পুনর্গঠন পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই ২০২৮ সালের মধ্যে বছরে ৯ হাজার ৭২০ কোটি টাকা (৬০ কোটি পাউন্ড) সাশ্রয় করতে চায় তারা। এতে প্রতিষ্ঠানের ৪৭ হাজার কর্মীর প্রায় ২০ শতাংশ কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত হবেন। বিশ্ববাজারে প্রথাগত সিগারেটের চাহিদা কমে যাওয়ায় অন্যান্য বড় তামাক কোম্পানির মতো বিএটিও এখন ভেপ ও অন্যান্য নতুন পণ্যের দিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।
আরও গতিশীল, ব্যয়সতর্ক, প্রযুক্তিনির্ভর
বিএটি'র তরফে জানানো হয়, তারা এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে, যা ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত থাকবে। এটি আরও গতিশীল, ব্যয় ব্যবস্থাপনায় সতর্ক ও প্রযুক্তিনির্ভর হবে। সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা বলেন, এই পরিবর্তনের কারণে আমাদের অনেক সহকর্মী প্রভাবিত হবেন। এই পরিবর্তনের সময়ে তাঁদের প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সম্মান নিশ্চিত করার দিকেই আমাদের মনোযোগ থাকবে। একই সঙ্গে আমরা ভবিষ্যতের জন্য ব্যবসাকে আরও শক্তিশালী করে তুলব।
শেয়ারে পতন
এই লে-অফের ঘোষণার পরে লন্ডন শেয়ারবাজারে বিএটির শেয়ারের দাম প্রায় ১.৫ শতাংশ কমে যায়। একই সময়ে এফটিএসই ১০০ সূচকও ০.২ শতাংশ নিম্নমুখী ছিল। জানা গিয়েছে, প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে কাজ আরও নিখুঁত ও দক্ষ করা এবং দ্রুত নতুন পণ্য বাজারে আনার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো এই পথে হাঁটল। কোম্পানির তরফে বলা হয়েছে, এত বড় পরিসরে কর্মীছাঁটাই বর্তমান সময়ের বাস্তবতাই তুলে ধরছে। শ্রমবাজারের জন্য এই প্রবণতা উদ্বেগজনক সন্দেহ নেই!
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