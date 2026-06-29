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সিগারেট কোম্পানিতে বিরাট ছাঁটাই, রাতারাতি চাকরি গেল ৯০০০ কর্মীর

British American Tobacco Layoffs: এবার সিগারেট কোম্পানিতে বিরাট ছাঁটাই! রাতারাতি চাকরি গেল ৯০০০ কর্মীর! কোম্পানির ব্যয় কমানোর অংশ হিসেবেই আরও সাড়ে তিন হাজার পদ আউটসোর্সিংয়ের আওতায় নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে তামাক উৎপাদন ও তামাকজাত পণ্য বিপণনকারী বহুজাতিক এই প্রতিষ্ঠান।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 29, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:40 PM IST
সিগারেট কোম্পানিতে বিরাট ছাঁটাই, রাতারাতি চাকরি গেল ৯০০০ কর্মীর
Image Credit: কর্মজগতে বিরাট কালো ছায়া! Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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